ZOLL-HAMMER AUS WASHINGTON! TRUMP DREHT AUF – JETZT DROHT DER GANZEN WELT DER NÄCHSTE HANDELS-SCHOCK

Kaum ist die juristische Ohrfeige aus dem höchsten Gericht verdaut, folgt schon der nächste Paukenschlag aus dem Weißen Haus. Der US-Präsident verschärft seinen Zollkurs erneut und kündigt an, die erst kürzlich verhängten Zusatzabgaben noch weiter anzuheben. Statt der ursprünglich geplanten Abgabe soll nun ein deutlich höherer Satz gelten. Die Botschaft ist klar: Amerika geht auf Konfrontationskurs im Welthandel – und das mit voller Wucht.

Auf seinem Netzwerk „Truth Social“ attackierte der Präsident die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs scharf und sprach von einer „lächerlichen“ und „antiamerikanischen“ Bewertung. Nach eigener Darstellung habe eine erneute Prüfung ergeben, dass ein höherer Zollsatz rechtlich möglich sei. Deshalb werde der weltweite Tarif von zuvor angekündigten zehn Prozent nun auf fünfzehn Prozent steigen. Viele Länder hätten die Vereinigten Staaten über Jahrzehnte wirtschaftlich ausgenutzt, erklärte er – damit müsse jetzt Schluss sein.

Die Regierung kündigte zugleich an, in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen vorzubereiten, um den wirtschaftspolitischen Kurs zu zementieren. Ziel sei eine noch stärkere Abschottung gegenüber Importen und eine massive Stärkung der heimischen Wirtschaft. Kritiker warnen bereits vor neuen Handelskonflikten und steigenden Preisen rund um den Globus. Doch im Weißen Haus zeigt man sich unbeirrt: Der eingeschlagene Weg zur „Wiederbelebung Amerikas“ werde fortgesetzt – größer und entschlossener als je zuvor.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!