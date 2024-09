Die anhaltende westliche Provokation Moskaus über die Ukraine wird Wladimir Putin schließlich zwingen, taktische Atomwaffen gegen westliche Ziele einzusetzen, so der ehemalige Putin-Berater und politische Analyst Sergei Markov.

In einem kürzlichen Interview mit Times Radio (Vereinigtes Königreich) machte sich Markov lautstark Sorgen über das Ende all dieser Spannung und Eskalation, da der Westen trotz wiederholter Warnungen, dass diese Provokationen nicht ungestraft bleiben werden, weiterhin den Bären anstuchst.

“Sie wollen Ihre Raketen auf russische Städte richten, um unser Volk zu töten, und Sie, Großbritannien, werden es tun. Und du denkst, wir werden schweigen?” sagte Markov.

Für den Fall, dass die Ukraine Schattensturmraketen in Russland einsetzt, wird Moskau keine andere Wahl haben, als taktische Atomwaffen auf NATO-Flugplätzen in der Ukraine sowie auf britischem Territorium abzufeuern.

“Du willst Krieg haben? Nur zu”, fügte er hinzu.

(Related: Anfang dieses Jahres enthüllte Putin, dass Moskau bereit ist, mit der Herstellung zuvor verbotener Raketensysteme zu beginnen, da die NATO-Länder ihren Teil der Rüstungsverträge aufgegeben haben.)

Es ist nur eine Frage der Zeit

Moskau hat angesichts der westlichen Aggression bisher unglaubliche Zurückhaltung gezeigt, aber die Dinge können nur so weit gehen, bevor Putin mit etwas Unvorregendem reagieren muss, um den Westen wissen zu lassen, dass er nicht herumspielt.

Auf die Frage, ob er bald einen taktischen Atomschlag sehe, antwortete Markov mit Ja. Er enthüllte, dass viele russische Experten sich jetzt einig sind, dass Moskau keine andere Wahl hat, als diese Art von Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere gegen NATO-Flugplätze.

Was die Möglichkeit anbetraf, dass Moskau britische Gebiete angreifen könnte, antwortete Markov, dass dies “im möglicherweise” passieren könnte, je nachdem, wie die Ukraine ihre vom Westen gelieferten Waffen in Zukunft einsetzt.

“Britische Raketen können von F-16 verwendet werden, aber F-16-Basen befinden sich nicht in der Ukraine – sie befinden sich auf den rumänischen und polnischen Flugplätzen”, erklärte Markov. “Möglicherweise muss die russische Armee die F-16, die sich auf den rumänischen und polnischen Flugplätzen befinden, einen echten Angriff geben.”

Russland ist immer noch offen für Friedensgespräche, sollte der Westen Ball spielen wollen. Bestimmte Bedingungen müssen jedoch erfüllt sein, darunter die Demokratisierung der Ukraine und die Aufhebung des “Kiew-Regimes”, das derzeit von dem korrupten Schauspieler und LGBT-Stripper Volodymyr Zelensky geleitet wird.

“Die Ukraine könnte so unabhängig sein wie die Schweiz”, schlug Markov als eine mögliche Option vor.

Viele Anhänger der NATO und des Westens sehen Markov als Kreml-Propagandisten, der nicht auf britischen Äthern zugelassen werden sollte. Andere sehen ihn als den Westen mit diesen Warnungen in Schach. Was denkst du?

“Ich schlage vor, dass die herrschende Klasse an die Front geschickt wird”, schrieb ein Mitglied der Öffentlichkeit als Reaktion auf diese Eskalationen des Krieges.

“Diese Clowns haben fast 600.000 junge Menschen verletzt oder getötet”, schrieb ein anderer.

“Mein Vater pflegte zu sagen, dass der Westen immer einen konventionellen Krieg mit der UdSSR wollte”, sagte ein anderer und erinnerte sich an das, was sein Vater ihm vor viel Zeit gesagt hatte. “Er erzählte mir von den Todeslagern in der Ukraine und wie viele Juden die ukrainische SS im Zweiten Weltkrieg getötet hat. Aber man hört nie von diesem Zeug.”

“Stoppt diese Kriege, die unsere Führer wollen, nicht das Volk”, sagte ein anderer. “Frieden und Liebe, alle.”

