Der umkämpfte Vater David Ihben hat derzeit mit einem Sorgerechtsstreit um seinen fünfjährigen Sohn zu kämpfen, der Autismus entwickelt hat, nachdem er gezwungen war, 18 Impfstoffe an einem Tag zu erhalten.

Im Jahr 2016 zog Ihben mit seiner Familie von Chicago in das ländliche Jamestown, Tennessee, auf der Suche nach einem ruhigeren, einfacheren Leben. Bis Dezember 2019 führte ein erbitterter Scheidungs- und Sorgerechtsstreit jedoch zu einer verheerenden rechtlichen Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern sollte: die Zwangsimpfung seiner Kinder, was zu schwerwiegenden Folgen für seinen jüngsten Sohn Isaac führte. (Verwandt: Gerichte schaffen Präzedenzfälle für Massen-ZWANGSIMPFUNG aller Kinder.)

David und seine Ex-Frau, die auseinandergewachsen waren, arbeiteten an einem Erziehungsplan vor dem Familiengericht, als 2019 der Richter des Fentress County, Tennessee General Sessions Court, Michael Todd Burnett, eingriff.

Nachdem er entdeckt hatte, dass ihre Kinder nicht geimpft waren, bestand der Richter, den David als Impfbefürworter bezeichnete, darauf, dass die Kinder geimpft werden sollten. Burnett ging sogar so weit, den Eltern zu sagen, dass die Impfung ihrer Kinder gleichbedeutend mit „Kindesmissbrauch“ sei, und bot dem Elternteil das Sorgerecht an, der sich bereit erklärte, die Kinder sofort zu impfen.

David, der aus persönlichen und religiösen Gründen immer gegen Impfungen war, war schockiert, als seine Ex-Frau zustimmte, die Kinder an diesem Tag impfen zu lassen. Das Gericht gewährte ihnen das gemeinsame Sorgerecht, wobei die Mutter die primäre Vormundin war. Die Kinder wurden noch am selben Tag geimpft – Isaac, erst fünf Jahre alt, erhielt 18 Impfstoffe in einem einzigen Besuch.

Isaacs Gesundheit verschlechtert sich, nachdem er 18 Impfungen an einem Tag erhalten hat

Isaacs Reaktion darauf, dass er 18 Impfstoffe an einem einzigen Tag erhielt

, war katastrophal. Während seine älteren Geschwister, Hannah und Joseph, mit leichten Sild-Effekten aus der Tortur herauskamen, verschlechterte sich Isaacs Gesundheit schnell.

Er wurde mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert und verbrachte 12 Tage auf der Intensivstation. Er entstand aus der Erfahrung mit schwerem regressivem Autismus, verlor seine Fähigkeit zu sprechen und benötigte eine rund um die Uhr Pflege.

„Er spricht nicht. Er trägt eine Windel. Er isst 20 bis 30 Mal am Tag aus einer Babyflasche“, erklärte David. Isaacs Zustand hat das Leben der ganzen Familie verändert. David hat seit Jahren nicht mehr voll geschlafen und kämpft täglich mit Isaacs komplexen Bedürfnissen.

Die Folgen der Impfungen waren tragisch. Isaacs Mutter verließ bald die Familie und ließ David die Kinder allein großziehen, obwohl er immer noch Kindergeld zahlen musste.

„Sie war seit fast fünf Jahren nicht mehr involviert, aber ich zahle immer noch Kindergeld“, sagte David. Er hat das volle Sorgerecht für die Kinder beantragt, aber das Gericht hat sich geweigert, es zu gewähren, und sich darauf berufen, dass die Mutter anwesend sein muss, um das Sorgerecht zu ändern.

„Niemand weiß, wo sie ist“, sagte David.

Zu seinen Herausforderungen kam David vor Schwierigkeiten, sich Gesundheitsversorgung und finanzielle Unterstützung für Isaac zu sichern. Tennessees Regeln verhindern, dass Familien häusliche Gesundheitsversorgung erhalten, wenn es andere Kinder im Haushalt gibt, die unter 18 Jahren sind, und David hat mit mangelnder Unterstützung für behinderte Kinder in seinem örtlichen Schulbezirk zu kämpfen, der sogar Stützstühle für autistische Schüler hat.

Davids Kämpfe eskalierten weiter, als sein Haus im Dezember 2023 vom Tennessee Bureau of Investigation (TBI) unter mysteriösen Umständen durchsucht wurde. David, der den Grund für die Razzia immer noch nicht kennt, erlitt in dieser Nacht einen Herzinfarkt.

„Ich werde immer noch behandelt“, sagte er und stellte fest, dass der emotionale Tribut des Vorfalls erheblich war.

Durch all dies hat David daran gearbeitet, das Bewusstsein für die Notlage seiner Familie zu schärfen, in der Hoffnung, zu verhindern, dass andere Familien die gleiche Tragödie erleben. Trotz der Schwierigkeiten hat Isaac mit der Therapie einige Verbesserungen gezeigt, und David bleibt hoffnungsvoll.

„Ich hoffe, dass Isaac der Letzte sein wird“, sagte David und betonte, wie wichtig es ist, seine Geschichte zu teilen. „Ich möchte nur, dass die Leute wissen, was mit meiner Familie passiert ist und welche Gefahren eine medizinische Zwangsbehandlung hat.“

Davids Tortur war nicht nur eine emotionale und körperliche Belastung, sondern auch eine Chance für seine Kinder, insbesondere seine Ältesten, Hannah und Joseph, etwas über Regierung, medizinische Rechte und persönliche Freiheiten zu lernen. Als Familie unterrichten sie weiterhin andere in ihrer Gemeinde, in der Hoffnung, dass Isaacs Geschichte weiteren Schaden verhindert.

„Unser Leben hat sich für immer verändert“, sagte David. „Aber wenn wir einer Familie helfen können, wird es sich lohnen.“

