Zwei hochrangige FDA-Beamte, die den COVID-19-Impfstoff von Moderna genehmigt haben, arbeiten jetzt für Moderna an der Entwicklung neuer mRNA-“Impfstoffe”

Was könnte auf dem Gebiet der Medizin gefährlicher sein, als Regierungsbeamte wissentlich gefährliche medizinische Experimente an der Bevölkerung zu genehmigen und dann plötzlich neue Positionen bei den Pharmaunternehmen einzunehmen, die sie regulieren sollten? Diese Drehtür der Korruption stattfindet derzeit zwischen der Food and Drug Administration (FDA) und Moderna, einem der Hersteller von COVID-19-“Impfstoffen”. Diese Absprache ist die echte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, weil sie bedeutet, dass es keine echte regulatorische Aufsicht, keine Rechenschaftspflicht für grobe medizinische Fehler und unkontrollierten medizinischen Betrug gibt.

Als ein wenig bekanntes Pharmaunternehmen namens Moderna im Rahmen der Operation Warp Speed 4,94 Milliarden Dollar erhielt, hatte das Unternehmen plötzlich großen Einfluss auf die Regulierungsbehörden der Bundesregierung. Tatsächlich nahmen zwei hochrangige Regulierungsbeamte der FDA nur wenige Monate nach der Erteilung einer vollständigen Lizenz für ihre COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen neue Positionen bei Moderna ein. Diese Korruption wurde dank einer Untersuchung von Peter Doshi ans Licht gebracht, der sie im British Medical Journal veröffentlichte.

Die Drehtür der Absprachen zwischen unserer Regierung und Big Pharma

Moderna beschäftigt jetzt ehemalige FDA-Mitarbeiter, die Modernas gefährliche mRNA-Experimente achtlos genehmigt haben.

Dr. Doran Fink

Die erste FDA-Impfstoffaufsichtsbehörde, die für Moderna gearbeitet hat, ist Dr. Doran Fink. Dr. Fink war mehr als 12 Jahre lang Impfstoffregulierungsbehörde bei der FDA; er war ein “Arzt/Wissenschaftler mit Erfahrung in der Regulierung und klinischen Entwicklung/Lizenzierung von Impfstoffen und verwandten biologischen Produkten”. Im Jahr 2010 hat Dr. Fink begann seine Karriere bei der FDA als klinischer Gutachter. Bald arbeitete er sich bis zum stellvertretenden Direktor der Abteilung für Impfstoff- und verwandte Produktanwendungen innerhalb des Office of Vaccine Research and Review der FDA.

Als die COVID-19-Propaganda und die Lockdowns in vollem Umfang in Kraft waren, hat Dr. Fink war im Voraus und drängte die experimentellen COVID-19-Impfstoffe und alle Lockdowns, Isolation und Zwang, die mit dem Programm einhergingen. Er half auch bei der Festlegung, welche Bevölkerungsgruppen die Schüsse zuerst erhalten sollten. Er nahm an zahlreichen FDA-Treffen teil, in denen er für die Genehmigung der COVID-19-Impfstoffe und einen Ansturm neuer Booster plädierte. Dr. Fink leitete ein leitendes Führungsteam für die Überprüfung von COVID-19-Impfstoffen und koordinierte Richtlinien, die Personen unterwarfen, zwangen, bestochen und trennten, um die Impfstoffaufnahme in der Bevölkerung zu erhöhen. Am wichtigsten ist, Dr. Fink beteiligte sich an einer “Senior-Level-Überprüfung” für die Notfallzulassung und Lizenzierung der COVID-19-Impfstoffe durch die FDA. Er würde weiter medizinischen Betrug genehmigen, der die Moderna COVID-19-Impfstoffe umfasste.

Nachdem er Moderna im Wesentlichen eine Lizenz zum Töten erteilt hat, hat Dr. Fink verließ seinen Posten bei der FDA im Dezember 2022. Im Februar 2023 begann er für Moderna als Leiter der “Translational Medicine and Early Clinical Development, Infectious Diseases” zu arbeiten. Jetzt hilft er dem Unternehmen, neue, gefährliche Impfstoffexperimente zu entwickeln, die eines Tages die volle FDA-Zulassung erhalten werden, weil Dr. Fink hat enormen Einfluss auf seine Kollegen bei der FDA.

Dr. Java Goswami

Der zweite FDA-Beamte, der ihre Regierungsposition und ihren Einfluss ausnutzt, ist Dr. Jaya Goswami. Im März 2020 hat Dr. Goswami arbeitete als Arzt am Center for Biologics Evaluation and Research der FDA. Ihre Aufgabe war es, die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs in Rekordzeit zu überwachen. Zu ihren Aufgaben gehörte die “breite Aufsicht über die klinische Entwicklung von Impfstoffen und Biologika”.

Dr. Goswami konnte schließlich feststellen, ob die klinischen Daten für den COVID-19-Impfstoff von Moderna den von der FDA festgelegten regulatorischen Standards entsprachen. Bis Januar 2022, Dr. Goswami half, eine vollständige FDA-Zulassung für Modernas Spikevax zu erteilen. Bis Juni 2022, Dr. Goswami verließ die FDA und begann einen Job bei Moderna als Direktor für klinische Entwicklung bei Infektionskrankheiten. Jetzt Dr. Goswami hilft bei der Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe, die auf dem Weg zur FDA-Zulassung sind, weil sie alle richtigen Verbindungen bei der FDA hat.

Kim Witczak, ein globaler Befürworter der pharmazeutischen Arzneimittelsicherheit und Mitglied des Beratungsausschusses für psychopharmakologische Medikamente der FDA, sprach mit der Epoch Times über die Korruption bei der FDA und die Notwendigkeit einer Bedenkzeit, um die Korruption zwischen Industrie und Regierung zu stoppen. “Die wiederkehrende Frage der Drehtürkultur zwischen Industrie und Regulierungsbehörden ist seit langem ein Problem und wirft Fragen zur regulatorischen Unparteilichkeit auf”, sagte sie. “Ein beunruhigender Trend ist der absichtliche Karriereschritt, bei einer Regulierungsbehörde Halt zu machen, wobei die tatsächliche Auszahlung erfolgt, wenn sie in Rollen in Pharmaunternehmen übergehen. Während dies der Pharmaindustrie zugute kommen könnte, birgt es Risiken für die öffentliche Gesundheit. Die Sorge entsteht über mögliche Vorurteile bei der Regulierung von Praktiken, einschließlich der Nachsichtigheit bei der Kritik oder der Übersehen von Sicherheitsbedenken.

