Zwei Männer brechen in Eis des Holzdorfer Sees (bei Dabel) ein und werden lebensgefährlich verletzt!

Aus bislang noch ungeklärter Ursache betraten am 25.12.2022 gegen 15:15 Uhr ein 33-jähriger litauischer und ein 35-jähriger lettischer Staatsbürger die Eisfläche des Holzendorfer Sees bei Dabel. Aufgrund der milden Temperaturen der letzten Tage war die Fläche nicht mehr tragend und in der weiteren Folge brachen die beiden Männer ins Wasser ein. Zuvor hatte eine dritte Person die Männer noch versucht vor dem Betreten der Eisfläche zu warnen. Nach deren Einbrechen versuchte dieser die beiden zu retten, brach diesen Versuch jedoch kurze Zeit später ab und informierte die Rettungskräfte. Zeitnah eingetroffene Kameraden der FFWen aus Dabel und Sternberg konnten sowohl den 33-Jährigen als auch den 35-Jährigen mit starken Unterkühlungen retten. Der 35-jährige lettische Staatsangehörige befand sich nach ersten Erkenntnissen bis zu 10 Minuten unter Wasser und wurde nach der Rettung reanimiert. Dieser schwebt nach derzeitigem Erkenntnisstand weiterhin noch in Lebensgefahr. Der 33-jährige litauische Staatsangehörige erlitt schwere Verletzungen. Auch hier sind die gesundheitlichen Folgen derzeit noch nicht abschätzbar. Die Geretteten wurden in die Krankenhäuser nach Güstrow und Schwerin gebracht. Bei den Rettungsmaßnahmen verletzten sich drei Kameraden der Feuerwehr leicht. Trotz der milden Temperaturen der vergangenen Tage sind auf einigen Gewässern immer noch größere Eisflächen vorhanden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Betreten derartiger Eisflächen. Bitte achten sie auch auf Kinder und Mitmenschen. Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock