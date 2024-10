Zwei polnische Soldaten stehen auf – Appell an alle Uniformierten!

Zwei polnische Militärangehörige prangern eklatante Menschenrechtsverlet-zungen an. Ihrer Auffassung von Rechtsstaatlichkeit nach benutzen die pol-nischen Behörden die uniformierten Dienste wie Grenzschützer, Soldaten oder Polizisten für ihre eigenen Machtinteressen. Der Appell richtet sich an Uniformierte in allen Ländern, da die beiden diese Entwicklungen in jedem Land beobachten. Sie fordern dazu auf, nur jene Be-fehle zu befolgen, die mit den Gesetzen übereinstimmen. [weiterlesen]

Quelle: www.kla.tv/30615