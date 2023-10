Zweibrücken – Spektakulärer Angriff auf Autofahrer!

Ort: Zweibrücken, Wattweilerstraße. SV: Ein 32-jähriger Autofahrer, der von der Autobahn 8 aus Richtung Pirmasens kommend an der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte die Autobahn verlassen hatte und in Richtung Zweibrücken-Wattweiler unterwegs war, bemerkte hinter sich einen sehr dicht auffahrenden Pkw, der ihn in Höhe des Waldfriedhofs plötzlich überholte und ihn durch Abbremsen zum Anhalten zwang. Der unbekannte Fahrer des Wagens stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging auf den Pkw des 32-Jährigen zu. Noch bevor er diesen erreicht hatte, wurde die Fahrertür am Auto des 32-Jährigen von einem zweiten Angreifer aufgerissen, der 32-Jährige aus dem Wagen gezerrt und mit einem Schlag gegen den Kopf außer Gefecht gesetzt. Womit der Schlag geführt wurde, konnte der Angegriffene nicht erkennen, jedenfalls war er so heftig, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor und zu Boden stürzte. Dort wurde auf ihn eingetreten. Als ein bislang unbekannter Pkw den Tatort passierte und hupte, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten – vermutlich mit zwei Pkw, in denen insgesamt drei Täter gesessen haben könnten. Der Geschädigte geht davon aus, dass es sich bei dem Pkw, der ihn verfolgt hatte, um eine weiße Limousine gehandelt haben dürfte, eventuell mit SLS-Kennzeichen. Zum mutmaßlich zweiten Täterfahrzeug konnte er keine Angaben machen. Der Pkw, der beim Vorbeifahren gehupt hatte und die Angreifer vermutlich dazu veranlasst hatte, von ihrem Opfer abzulassen, könnte ein dunkler 5er BMW gewesen sein. Der Angegriffene, der durch die Attacke ein großes Hämatom an der Stirn, Kopf- Brust- und Bauchschmerzen davongetragen hatte, geht davon aus, dass er von den Tätern verwechselt wurde. Er kann lediglich den Fahrer des weißen Pkw, der ihn zum Anhalten genötigt hatte, vage beschreiben. Es soll sich um einen großen Mann (westeuropäische Erscheinung) gehandelt haben. Weitere Informationen konnte der Geschädigte bislang nicht mitteilen. Er musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Angriffs und bittet insbesondere den Fahrer und etwaige weitere Insassen des dunklen 5er BMW, der beim Vorbeifahren gehupt hatte, sich als Zeugen bei ihr zu melden. |pizw