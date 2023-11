21-jähriger Tatverdächtiger zu zwei Tötungsdelikten in Hannover-Nordstadt und Mitte festgenommen

Abschlussmeldung Polizei

Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach zwei Tötungsdelikten hat die Polizei einen 21-jähriger Mann im hannoverschen Stadtteil Nordstadt vorläufig festgenommen. Dieser steht im Verdacht, die beiden 45 Jahre alten Männer mit Stichwaffe tödlich verletzt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover attackierte der Tatverdächtige am Dienstag, 14.11.2023, zwei 45-jährige Männer an verschiedenen Örtlichkeiten in Hannover. Beide Männer erlagen ihren Verletzungen. (Wir berichteten darüber unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5648232).

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei in der Nordstadt einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Einsatzkräfte durchsuchten anschließend mit einem Beschluss die Wohnung des jungen Mannes. Hierbei wurden Gegenstände sichergestellt, deren Tatrelevanz noch ermittelt wird. Weiterhin überprüft die Polizei, ob der 21-jährige Hannoveraner unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam.

Die Hintergründe der Tat sind immer noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. /san, nash