55-jähriger Mann in Saarlouis-Roden gleich zwei Mal ohne Führerschein am Steuer!

Am 24.12.2022 befinden sich Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis auf Streife, als ihnen in Roden ein Fahrzeug auffällt. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Polizisten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Daher wird ihm die Weiterfahrt untersagt und er muss sein Fahrzeug vor Ort stehen lassen. Nur eine halbe Stunde später müssen die Beamten feststellen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr an der Abstellörtlichkeit befindet, woraufhin sie sich zur Wohnanschrift des 55-jährigen Fahrers begeben. Hier können sie sowohl den Fahrer, als auch das Fahrzeug antreffen. Dieser hatte sein Fahrzeug erneut bewegt, nachdem die Polizisten die Kontrollörtlichkeit verlassen hatten. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin durch die Beamten sichergestellt. Jetzt erwarten den Fahrer zwei Strafverfahren.