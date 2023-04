Achtung: Trickbetrüger gaben sich als Staatsanwalt und Polizist aus!

(jm) Ein Senior aus Altenhaßlau wurde am Dienstagnachmittag Opfer von Trickbetrügern und übergab Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Polizeibeamten. Der Senior erhielt zunächst einen Anruf von einem vermeintlichen “Staatsanwalt Schwarz”, der ihm von Einbrüchen in dem Wohngebiet erzählte. Daher solle er seine Wertsachen zur Sicherungsverwahrung der Polizei übergeben. Kurz vor 15 Uhr erschien schließlich wie vereinbart der Abholer und gab sich als Polizist aus. Der Rentner übergab in gutem Glauben dem etwa 20 Jahre alten Täter mit Dreitagbart eine braune Tasche mit Wertsachen im Bereich der Wildhausstraße. Der Unbekannte trug eine blaue Jeans und eine dunkle Basecap. Die Kriminalpolizei sucht Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben: Wer hat in der Wildhausstraße Fahrzeuge beobachtet, in denen verdächtige Personen saßen und wer hat den beschriebenen Geldabholer gesehen? Die Kripo ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.