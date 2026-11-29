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Albstadt – Ein 14 Jahre alter Junge ist am Samstagabend im Freizeitbad Badkap in Albstadt im Zollernalbkreis ums Leben gekommen. Zwei Badegäste fanden ihn gegen 19:45 Uhr leblos im Zwischenbecken einer Wasserrutsche, Ersthelfer und Rettungsdienst versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben. Wie es zu dem Unglück kam, ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Stand: 20:37 Uhr MEZ

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen hielt sich der Jugendliche als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Bad an der Straße Beibruck auf. Zwei andere Besucher entdeckten ihn im Bereich eines Zwischenbeckens einer Wasserrutsche und holten ihn aus dem Wasser. Mehrere Ersthelfer begannen sofort mit der Wiederbelebung, der kurz darauf eingetroffene Rettungsdienst setzte sie fort. Im Einsatz waren unter anderem mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber. Die Bemühungen blieben erfolglos.

Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung betreuten vor Ort die Jugendgruppe und die Ersthelfer. Nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber RTL waren auch Betreuer der Gruppe im Bad; einer der beiden Menschen, die den Jungen fanden, gehörte demnach selbst zu der Gruppe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Wie lange sich der Junge in dem Becken befand, dazu machte die Polizei laut SWP keine Angaben. Gesucht werden Zeugen, die am Samstag gegen 19:45 Uhr im Bereich der Rutsche „Wildwasserfluss“ etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/9550 entgegen.

Der „Wildwasserfluss“ ist nach Angaben des Bades 96 Meter lang und ab zwölf Jahren freigegeben. Er gehört zum Rutschenhaus des Badkap, in dem sich auch eine Röhren- und eine Turborutsche befinden. Ob die Rutsche selbst mit dem Unglück in Zusammenhang steht, ist offen.

Für das Bad ist es nicht der erste tragische Fall. Laut SWP starb im September 2024 ein Kind an den Folgen eines Badeunfalls im Relaxbecken des Badkap.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Ausflug mit Freunden, ein Abend im Spaßbad, und dann diese Nachricht. Unsere Gedanken sind bei der Familie des Jungen, bei seinen Freunden aus der Jugendgruppe und bei allen, die vor Ort um sein Leben gekämpft haben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Den Ersthelfern gebührt großer Respekt. Sie haben nicht gezögert und alles versucht. Dass ihre Hilfe nicht ausreichte, ist nicht ihre Schuld.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jetzt ist es Aufgabe der Ermittler, den Ablauf sorgfältig aufzuklären. Vorschnelle Schuldzuweisungen und Gerüchte helfen niemandem, am wenigsten den Angehörigen.

Wer am Samstagabend im Badkap etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei melden. Teilen Sie den Zeugenaufruf!

Quellen:

Polizeipräsidium Reutlingen – Tödlicher Badeunfall (Zeugenaufruf), 29.11.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6399970

SWP – Erneut tödlicher Badeunfall im Badkap in Albstadt, 29.11.2026: https://www.swp.de/lokales/hechingen/jugendlicher-stirbt-erneut-toedlicher-badeunfall-im-badkap-in-albstadt-ermittlungen-laufen-79795991.html

RTL – Badeunfall in Albstadt: 14-Jähriger tot, 29.11.2026: https://www.rtl.de/news/badeunfall-in-albstadt-14-jaehriger-tot-junge-wird-im-zwischenbecken-einer-wasserrutsche-gefunden-id31590884.html

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