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Bochum – Beim Bundeskongress der Jusos hat eine Delegierte den abwesenden SPD-Chef Lars Klingbeil vom Rednerpult aus mit einem Spruch unter der Gürtellinie angegriffen. „Lieber Lars, falls du zuhörst und weil du die Eierstöcke nicht hast, heute hier zu sein, das ist kein Argument. War es noch nie!“, sagte sie nach einem Videomitschnitt der Rede und erntete Applaus. Der Satz fiel in einer Rede gegen die Verbindung von Parteivorsitz und Regierungsamt; eine Reaktion Klingbeils darauf ist bislang nicht bekannt.

Stand: 20:06 Uhr MEZ

Der Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation läuft von Freitag bis Sonntag in Bochum, mit rund 300 Delegierten und unter dem Motto „Mut statt Mitte“. Die Jusos übertragen ihn selbst im Livestream. Klingbeil, zugleich Vizekanzler und Bundesfinanzminister, hatte die Einladung ausgeschlagen; das Willy-Brandt-Haus teilte mit, er habe andere Verpflichtungen. Am Samstag war er nach Angaben der taz bei der SPD-Basis in Hamburg unterwegs, laut Spiegel bei Parteiterminen in Norddeutschland.

Die Delegierte sprach nach dem Inhalt ihrer Rede in der Debatte um Anträge, mit denen die Jusos eine Trennung von Parteivorsitz und Regierungsamt auf Bundesebene sowie eine Frau als alleinige Parteichefin fordern. Ein Mitschnitt von knapp 80 Sekunden, der auf X kursiert, zeigt sie am Rednerpult vor der Juso-Bühnenwand. Darin zählt sie zunächst die 16,4 Prozent der SPD bei der Bundestagswahl auf, Klingbeils Griff nach Ministerium und Vizekanzlerschaft und seine 64,9 Prozent beim Parteitag, das schwächste Ergebnis eines SPD-Vorsitzenden ohne Gegenkandidaten. Dann gibt sie sinngemäß Klingbeils Antwort auf die Ämterdebatte wieder: Das sei keine neue Debatte, er habe das auch unter Kanzler Scholz so gehandhabt. Darauf folgt der Satz mit den Eierstöcken; mit „das ist kein Argument“ meint sie also diese Verteidigung Klingbeils. Danach nennt sie den Satz „die Grabinschrift von Organisationen und Parteien, die aufgehört haben zu lernen“, fordert, die SPD „verdammt noch mal auf links zu drehen“, bezeichnet Doppelspitzen als Stütze „patriarchaler Machtstrukturen“ und schließt mit „Alerta, Alerta“ und „Glück auf“.

Die Formulierung ist eine Umkehrung der derben Redewendung, jemand habe keine „Eier“, und spielt in einer Rede für eine weibliche Parteispitze mit dem Geschlecht des abwesenden Parteichefs. Unabhängig von der Rhetorik richtete sich die Kritik in Bochum vielfach gegen Klingbeil: Die Jusos beschlossen mit großer Mehrheit, dass SPD-Vorsitzende kein Regierungsamt im Bund haben sollen. Juso-Chef Philipp Türmer nannte Klingbeil am Freitagabend sarkastisch „Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD“ und fügte hinzu: „Ich sag das dazu, denn er kommt ja nicht hierher.“ Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil, bislang einziger Kandidat für den Vorsitz, warb in Bochum rund 90 Minuten um Unterstützung. Die SPD wählt ihre Führung im Januar in Bremen neu.

Eine Reaktion Klingbeils oder der SPD-Spitze auf den Spruch war bis zum Abend nicht bekannt, ebenso wenig eine Stellungnahme des Juso-Bundesvorstands. Ob Klingbeil im Januar erneut antritt, ist offen; Anfang November hatte er gesagt, er klebe nicht am Stuhl. Den Wortlaut des Zitats berichtet unter den großen Medien bisher nur BILD. Spiegel, tagesschau, taz und Tagesspiegel schildern die scharfen Angriffe auf Klingbeil, zitieren den Spruch aber nicht. Gegenüber dem Mitschnitt weicht die BILD-Fassung leicht ab: Dort steht „falls du gerade zuhörst“, und der Nachsatz „War es noch nie!“ fehlt. BILD lässt außerdem weg, worauf sich „das ist kein Argument“ bezieht, nämlich Klingbeils Verteidigung in der Ämterdebatte. BILD nennt die Rednerin nur mit Vornamen und als „Juso-Politikerin“; ein öffentliches Amt ist uns nicht bekannt, deshalb nennen wir sie nicht.

BILD verbindet den Vorfall zudem mit früheren Beschlüssen der Jusos gegen Sexismus, mit dem Satz, das gelte „offenbar nicht für Männer“, und mit Formulierungen wie „Hass und Häme“ und „radikale Parteijugend“. Diese Wertungen sind Meinung der Zeitung. Belegt ist, dass der Satz gefallen ist und der Saal applaudierte; ob die Jusos ihn intern aufarbeiten, ist offen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer eine Rede für Gleichberechtigung hält und dabei den Gegner über sein Geschlecht verspottet, untergräbt das eigene Anliegen. Mit vertauschtem Vorzeichen bleibt ein Spruch unter der Gürtellinie ein Spruch unter der Gürtellinie.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zugleich trifft die Kritik einen wunden Punkt. Ein Parteichef, der seine eigene Jugend meidet, muss sich nicht wundern, wenn diese Jugend ihn in Abwesenheit hart angeht. Wer Debatten scheut, überlässt anderen die Deutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die SPD hat ein Führungsproblem, das sich nicht mit Schlagzeilen über einen einzelnen Satz lösen lässt. Wer Erneuerung will, sollte über Ämter, Kurs und Glaubwürdigkeit streiten, und zwar mit Argumenten statt mit Anatomie.

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Quellen:

Jusos – Livestream Juso-Bundeskongress 2026 „Mut statt Mitte“, Tag 2, 28.11.2026 (Mitschnitt der Rede auf X): https://www.youtube.com/watch?v=gZGyB1eGb4M

DER SPIEGEL – Jusos wollen eine Frau an der SPD-Parteispitze, 28.11.2026: https://www.spiegel.de/politik/neuwahl-der-spd-fuehrung-jusos-wollen-eine-frau-an-der-spd-parteispitze-a-9d29f033-6cef-4c60-95fb-d0581908b561

BILD – Juso-Pöbelei gegen Klingbeil, 28.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/lars-klingbeil-von-jusos-attackiert-weil-du-die-eierstoecke-nicht-hast-hier-zu-sein-6b0b172c7df78695bac97131

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