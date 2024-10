Alle Fragen in Kamalas FAKE-Rathaus waren „vorgegeben“, gibt der Moderator zu!

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris nahm diese Woche an einem „Rathaus“-Treffen teil, bei dem die Anwesenden Kamala Fragen in einem Format stellen durften, das den Anschein erweckte, als wären die Fragen spontan, obwohl sie in Wahrheit alle „vorbestimmt“ waren.

Die Veranstaltung, die von Maria Shriver in Royal Oak, Michigan, moderiert wurde, war laut Modernity.news „alles gefälscht und geskriptet“. Und es war Shriver selbst, die die Katze versehentlich aus der Tasche ließ, als sie dem Publikum sagte, dass sie keine wirklichen Fragen stellen könnten, weil Kamala vorher eine Liste der geskripteten Fragen erhalten hatte, damit sie auf alle vorbereitete Antworten vorbereiten konnte.

„Wir haben einige vorgegebene Fragen und hoffentlich kann ich einige Fragen stellen, die in Ihrem Kopf sein werden“, sagte Shriver zu einem der Zuschauer.

Kamala disqualifiziert sich mit „Wortsalat“-Antworten auf Dosenfragen

Das Internet platzte in Empörung über den Skandal mit The Red Room-Autor Brandon Hughes aus, der twitterte, dass das, was Shriver versehentlich mit ihrem Eingeständnis enthüllte, für Kamala „disqualifizierend“ sei.

„Im Ernst, es ist verrückt, dass eine Person, die für das Präsidentenamt kandidiert, Angst vor Fragen des Publikums in einem freundlichen und überfragten Rathaus hat“, fügte er hinzu.

Ein anderer X / Twitter-Nutzer wies darauf hin, dass das Publikum nicht als Rathaus im traditionellen Sinne betrachtet werden darf, wenn es nicht erlaubt ist, echte Fragen zu stellen.

„Alles an ihnen ist FAKE“, schrieb diese Person über Kamala und ihren Clan. „Ein anderes Wort für Fake ist LÜGE für die Leute, die es nicht verstehen.“

Das Videomaterial unten zeigt, wie Kamala eine der vorgefertigten Fragen gestellt wird, wahrscheinlich von ihrem Handler Ian Sams. Beobachten Sie, wie unecht sich das Ganze anfühlt, während Sie Folgendes sehen:

Dann gibt es noch all die „Wortsalat“-Antworten, die Kamala kaum auf die Dosenfragen liefern konnte:

Kamala ist jetzt so verzweifelt nach mehr Stimmen, dass sie neue Themen erfindet, die damit zu tun haben, dass Donald Trump zu „humorvor“ ist. Sehen Sie unten, wie sie darüber kichert, Trump ins Gefängnis zu stecken:

Auf die Frage, wie sie den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden will, gab Kamala die folgende fünfminütige „Antwort“ voller Geschwafel, Lügen und völligem Unsinn:

„Ihre Plattform beinhaltet immer Trump: ‚Er hat dies getan, er hat das getan, null Verständnis für irgendetwas'“, schrieb ein Kommentator über Kamalas typischen Stil auf dem Wahlkampfpfad. „Es sieht fast so aus, als würde sie tatsächlich für Trump werben.“

„Sie ist völlig inkompetent“, schrieb ein anderer. „Das ist das Problem mit Diversity-Einstellungen: Sie brauchen jemanden, der kompetent ist, um die eigentliche Arbeit für sie zu erledigen, und es gibt niemanden in ihrer Kampagne, der für diesen Job kompetent genug ist.“

