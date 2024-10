Musk wirft „verlessten Mainstream-Medien“ vor, Menschen zu ermutigen, IHN zu ermorden, weil sie Trump unterstützen

Tech-Mogul Elon Musk hat „Vermährungsmedien“ beschuldigt, seine Ermordung durch „unerbittliche Hit-Stücke“ aktiv gefördert zu haben, indem sie den ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt haben.

Kurz nach dem ersten Attentat auf Trump bei einer Wahlkampfkundgebung im Juli unterstützte Musk den ehemaligen Präsidenten. Seitdem hat der Big Tech-Milliardär eine aktive Rolle bei der Kampagne für Trump gespielt. (Verwandt: Elon Musk sagt, dass sich niemand die Mühe machen wird, Kamala Harris zu ermorden, weil sie nur eine weitere „Puppe“ der „Maschine“ ist.)

Um seine Bemühungen zu unterstützen, startete Musk den Super PAC, America PAC, der bisher über 75 Millionen Dollar zu Trumps Kampagne beigetragen hat. Er hat auch die konservative Politik auf seiner Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, vorangetrieben und eine Reihe von Rathäusern in Pennsylvania abgehalten. Darüber hinaus versprach Musk, den Wählern in Pennsylvania, die die Petition des America PAC bis zum Wahltag unterzeichnen, 1 Million Dollar zu geben.

Bei einer kürzlichen Veranstaltung im Rathaus stand Musk neben dem republikanischen Senatskandidaten, dem Geschäftsmann David McCormick, und gab einem zufällig ausgewählten Publikum einen Scheck über 1 Million Dollar. Dann sprach er auf die persönlichen Risiken ein, denen er aufgrund seiner Unterstützung für politische Persönlichkeiten, insbesondere Trump, ausgesetzt ist.

„Also, mein Risiko, ermordet zu werden, dramatisch zu erhöhen und mich in die Politik zu engagieren, ist nicht das, was ich tun möchte“, sagte Musk der Menge. „Ich habe keinen Todeswunsch, aber der Einsatz ist so hoch, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich keine andere Wahl habe, als ihn zu tun, und das ist der Grund.“

Nach der Veranstaltung in Pennsylvania teilte Musk auf X einen Screenshot eines Artikels aus dem deutschen Magazin Der Spiegel. Der Artikel enthielt ein manipuliertes Bild von Musks Gesicht in Kombination mit Trumps Gesicht, zusammen mit einer Überschrift, die ihn als „Staatsfeind Nummer zwei“ bezeichnete. Die Nachrichtenagentur beschuldigte ihn sogar, die liberale Demokratie zu untergraben.

„Mit ihren unerbittlichen Hit-Stücken fördern die Mainstream-Medien aktiv die Ermordung von @realDonaldTrump und jetzt von mir“, postete Musk auf X, zusammen mit einem Screenshot des Artikels vom Oktober. 20.

Musk ist jetzt „all in“ für Trump

In einem Interview mit Tucker Carlson im Oktober. 8, Musk sagte, er sei jetzt „alles im tiefen Ende [auf Trump]“ sogar „in dem hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass er [Trump] verliert“. Er räumte auch die persönlichen Risiken ein, die mit der Ausrichtung auf den ehemaligen Präsidenten verbunden sind, aber es macht ihm nichts aus.

Während des Interviews brach er auch sein Schweigen über einen inzwischen gelöschten Tweet über Harris, in dem er provokativ behauptete, dass sich niemand jemals die Mühe machen würde, sie zu ermorden, weil sie nur eine Marionette einer größeren politischen Maschine ist.

„Niemand versucht, eine Marionette zu ermorden“, sagte Musk zu Carlson. „Sie ist in Sicherheit. Sie haben zum Beispiel versucht, Trump zweimal mit echten Waffen und Kugeln zu töten.“

Musk erklärte weiter, dass Trump von Natur aus die „Konstitution eines Ochsen“ hat, obwohl er nicht trainiert und „Cheeseburger und Diät-Cola und so“ konsumiert. Ich denke, er [Trump] hat nur von Natur aus eine starke Konstitution“, sagte Musk und fügte hinzu, dass er nach zwei Attentatsversuchen „gesunder Geist und Körper und starkes Rückgrat“ habe.

