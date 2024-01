Amerikas zweitgrößter ausländischer Landbesitzer ist ein CHINESISCHER MILLIARDÄR!

Der chinesische Milliardär Chen Tianqiao ist der zweitgrößte ausländische Landbesitzer in den Vereinigten Staaten geworden.

Laut der Zeitschrift The Land Report besitzt Chen 198.000 Hektar Holz in Oregon, was ihn zum insgesamt 82. größten Immobilieneigentümer des Landes macht. Da sie kein US-Bürger sind, besitzt nur die Familie Irving aus Kanada mehr Land mit über 1,2 Millionen Hektar Holz in Maine. Die Familie Irving ist auch der sechstgrößte Eigentümer des Landes. (Verwandte: Amazon, Bill Gates, China kaufen Land in den ganzen USA im Vorlauf der Great Reset-Agenda auf.)

Chen, 50, begann 2015 zum ersten Mal mit dem Erwerb riesiger Grundstücke von Timberland in Oregon von der auf Titelversicherung ausgerichteten Investmentfirma Fidelity National Financial Ventures, als er fast 200.000 Hektar oder etwa 300 Quadratmeilen Timberland von der inzwischen nicht mehr existierenden Crown Pacific Partners erwarb. Dieser erste Kauf kostete ihn 85 Millionen Dollar, was etwa 430 Dollar pro Hektar entspricht.

Die Steuerunterlagen von Oregon, die im Dezember 2023 von The Land Report abgerufen wurden, ergaben, dass der Name der Tochtergesellschaft, die das Land für Chen hält, Shanda Asset Management ist, ein Unternehmen, das nach Chens in Singapur ansässiger Holdinggruppe benannt ist.

Chen begann seine produktive Geschäftskarriere 1999, als er ein Online-Gaming-Unternehmen, Shanda Interactive, gründete. Innerhalb von fünf Jahren war es zu einem der größten Internetunternehmen der kommunistischen Nation geworden und war sogar für ein paar Jahre an der Nasdaq börsennotiert, bevor er es privat machte und den Hauptsitz seiner Holdinggruppe nach Singapur verlegte.

Seit 2014 hat Chen das Anlageportfolio der Shanda Group um öffentliche und private Aktien, Risikokapitalfirmen und, vor allem für die nationale Sicherheit der USA, Immobilien erweitert. Er besitzt sogar etwa eine halbe Million Hektar Timberland in Ontario, Kanada.

Chen und seine Frau Chrissy haben in den letzten Jahren auch damit verbracht, bahnbrechende Immobilien in den Vereinigten Staaten zu erwerben. Im Jahr 2018 kauften sie das Vanderbilt Mansion in der East 69th Street in Manhattan für 39 Millionen Dollar. Im Jahr 2021 kauften sie das Seeley Mudd Estate im östlichen Vorort von Los Angeles, San Marino, für 25 Millionen Dollar.

Ab 2024 liegt Chens Nettovermögen derzeit bei etwa 1 Milliarde Dollar, gegenüber seinem Höchststand von 1,5 Milliarden Dollar vor einem Jahrzehnt. Er und seine Frau leben derzeit in der Region South Bay in San Francisco.

Ausländer schnappen sich zig Millionen Hektar amerikanisches Land

Die Aussicht auf ausländisches Eigentum an amerikanischem Land – insbesondere wertvollem Land wie Land, das für die Landwirtschaft genutzt wird – ist in den letzten Jahren zu einem heiklen politischen Thema geworden, da internationale Unternehmen und wohlhabende ausländische Einzelpersonen weiterhin amerikanisches Land aufkaufen.

Nach den neuesten Daten des Landwirtschaftsministeriums über den ausländischen Landbesitz besitzen nicht-amerikanische Interessen ab 2021 etwa 40 Millionen Hektar landwirtschaftliche Flächen in den USA. Entitäten aus dem kommunistischen China machen den Großteil der ausländischen landwirtschaftlichen Grundbesitzer aus, und sie besitzen derzeit das Äquivalent von 0,03 Prozent aller Ackerland in den Vereinigten Staaten.

Ländliche Immobilien, einschließlich landwirtschaftlicher Flächen, sind in den letzten Jahren für ultra wohlhabende Investoren zu sehr beliebten Vermögenswerten geworden. Allein im Jahr 2023 stieg der durchschnittliche Wert des amerikanischen Ackerlandes um 8,1 Prozent. Seit 2020 sind die amerikanischen Ackerlandwerte um mehr als ein Drittel gestiegen, wobei das Wachstum in erster Linie auf die Nahrungsmittelnachfrage, die hohe Inflation und das explodierende Interesse an verdünnten Immobilien wie landwirtschaftlichen Flächen auf klassischen westlichen Ranches zurückzuführen ist, die auch einen Erholungswert und damit eine höhere potenzielle Investitionsrendite bieten.

Dies liegt weit über dem Wachstum der US-Hauspreise, das im November im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent gestiegen ist, der stärksten jährlichen Wachstumsrate, die seit Januar 2023 verzeichnet wurde.

Aufgrund der Gefahren, die sich aus dem ausländischen Landbesitz ergeben, haben viele Gesetzgeber auf nationale Regeln gedrängt, um ausländische Investitionen einzuschränken, die die Übertragung von Landbesitz auf ausländische Unternehmen beinhalten, insbesondere wenn es sich um landwirtschaftliches Eigentum handelt.

Im Juli 2023 stimmte der Senat dafür, den Verkauf von Ackerland über eine bestimmte Fläche oder einen bestimmten Wert hinaus an Menschen oder Unternehmen aus China, Russland, dem Iran und Nordkorea zu verbieten. Zum Zeitpunkt der Presse wurde diese Maßnahme immer noch nicht in Kraft gesetzt, so dass einzelne Staaten die Angelegenheit selbst behandeln können.

Fast die Hälfte aller Staaten hat bereits eine Art Beschränkung des ausländischen Eigentums an den Büchern. Im Jahr 2023 schlugen 36 Staaten zusätzliche Rechtsvorschriften zu diesem Thema vor, die von Obergrenzen bis hin zu Verboten für bestimmte Länder reichen. Etwa ein Dutzend Staaten haben einige dieser zusätzlichen Maßnahmen verabschiedet, und in den kommenden Sitzungen dieses Jahres werden weitere Gesetzesvorlagen erwartet.

