ANGRIFFS-DRAMA IN DER IRRENANSTALT: FLIEGT DER Klinik-DOPPEL-CHEF Prof. Dr. D. B. JETZT ENDLICH RAUS?

Todesangst hinter Gittern und ein Professor, der an zwei Stühlen gleichzeitig klebt! Während in den Fluren des Würzburger Zentrums für Seelische Gesundheit der blanke Horror regiert, stellt sich eine ganze Region nur noch eine Frage: Wie lange darf Professor D. B. sein bayerisches Klinik-Imperium noch führen? Als ärztlicher Direktor in Lohr und gleichzeitigem Boss in Würzburg scheint der mächtige Medizin-Manager den Überblick im gefährlichen Klinik-Alltag komplett verloren zu haben. Der Fall Thomas Krebs war erst der Anfang, doch die neuesten Enthüllungen über wehrlose Opfer hinter verschlossenen Türen bringen das Fass jetzt endgültig zum Überlaufen!

Der blanke Wahnsinn spielte sich auf der geschlossenen Station ab, wo eine junge Richterin eigentlich nur ihren Dienst verrichten wollte. Plötzlich wurde die Juristin zur Gejagten, als drei psychisch kranke Männer sie einkesselten, begrapschten und in Todesangst versetzten. Minutenlang schrie die Frau um ihr Leben, hämmerte verzweifelt gegen verriegelte Türen und irrte durch gespenstisch leere Gänge, ohne dass ein einziger Pfleger einschritt. Es ist ein Sicherheits-Debakel ohnegleichen, das zeigt, dass auf den Fluren des Professors das Chaos regiert und der Schutz von Menschenleben offenbar nur noch auf dem Papier existiert.

Während die traumatisierte Richterin mit den Folgen dieses Albtraums kämpft, hagelt es massive Kritik an der Doppelfunktion des Klinik-Chefs. Kritiker schlagen Alarm und fragen sich, ob ein einziger Mann wirklich zwei riesige Bezirkskliniken leiten kann, wenn gleichzeitig Patienten zur unkontrollierbaren Gefahr für Besucher werden. Die Rufe nach Konsequenzen werden lauter, denn das Vertrauen in die Führung der ZSG ist nach dieser Horror-Nacht völlig zerstört. Wenn der Professor seine Stationen nicht im Griff hat, muss er den Kittel wohl bald für immer an den Nagel hängen!

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