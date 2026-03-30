ASYL-BEBEN AN UNSEREN GRENZEN!

Minister Dobrindt zieht die Reißleine – Zehntausende direkt an der Grenze gestoppt!

Grenzen dicht, Papiere her! Seit dem historischen 7. Mai 2025 weht an Deutschlands Übergängen ein völlig neuer Wind. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Samthandschuhe ausgezogen und der Bundespolizei den harten Marschbefehl gegeben: Wer ohne gültige Papiere rein will, fliegt sofort raus – selbst wenn das Wort „Asyl“ fällt! Die Zahlen der Bundesregierung (Drucksache 21/4922) schlagen ein wie eine Bombe: Allein im Jahr 2025 wurden über 42.000 Menschen direkt an unseren Schlagbäumen abgewiesen. Besonders an der Grenze zu Frankreich und Österreich glühen die Einsatzwagen der Bundespolizei im Dauereinsatz. Während Kritiker und linke Juristen von „Rechtsbruch“ und Verstößen gegen EU-Regeln zetern, bleibt das Ministerium hart. Die klare Ansage aus Berlin: Unsere Kommunen platzen aus allen Nähten, die Sicherheit geht vor!

Richter-Klatsche gegen das Ministerium?

Zoff um das Gesetz! Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Krieg der Paragrafen. Während Dobrindt sich auf das deutsche Asylgesetz beruft, schütteln Experten nur den Kopf. Ein Professor nennt die neue Grenz-Härte sogar „evident rechtswidrig“. Und auch die Justiz schießt quer: Das Verwaltungsgericht Berlin verpasste der Regierung eine heftige Quittung und entschied im Juni 2025, dass drei Somalier einreisen durften. Der Grund: Europäisches Recht stehe über dem deutschen Grenz-Befehl. Doch das Innenministerium denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Man pocht auf eine „Notlage“ zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Ein gefährliches Spiel mit Brüssel, denn der Europäische Gerichtshof gilt als knallhart, wenn es um Ausnahmen beim EU-Recht geht.

Die geheimen Tricks der Fahnder

Schleuser im Visier! Die nackten Fakten zeigen: Der Druck auf die Grenzen ist gewaltig, aber die Bundespolizei greift härter durch als je zuvor. Über eine Million Einsätze leisteten die Beamten im letzten Jahr, davon über ein Viertel zur direkten Grenzsicherung. Doch Kritiker wittern einen fiesen Trick: Wurden Asylsuchende durch komplizierte Fragebögen absichtlich in die Irre geführt, um sie leichter abschieben zu können? Die Statistik verrät: Die Zahl der registrierten Asylgesuche an der Grenze ist im Vergleich zum Vorjahr drastisch eingebrochen – von über 18.000 auf nur noch rund 5.000! Gleichzeitig wurden hunderte mutmaßliche Schleuser aus Syrien, der Ukraine und der Türkei festgenommen. Trotz des massiven Rückgangs der illegalen Migration um über fünfzig Prozent warnt die Regierung: Die Lage bleibt angespannt, die Kontrollen bleiben – koste es, was es wolle!

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