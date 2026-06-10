KRAWALL-NACHT IN BELFAST! NACH BRUTALER MESSER-ATTACKE ESKALIERT DIE WUT – FEUER, JAGDSZENEN UND PANIK AUF DEN STRASSEN!

🚨WATCH: GRAPHIC FOOTAGE shows An African migrant attempting to BEHEAD somebody in North Belfast 🇮🇪



The attack was carried out with a Stanley blade and happened at around 10:30pm last night (Monday 8th June) on Kinnaird Avenue.



Every single one must leave, ALL OF THEM 🚫… — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) June 9, 2026

Belfast erlebt eine Nacht des Schreckens, die viele Einwohner wohl niemals vergessen werden. Nachdem ein mutmaßlicher Asylbewerber aus dem Sudan im Stadtgebiet einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll und Augenzeugen von entsetzlichen Szenen berichteten, entlud sich innerhalb weniger Stunden eine gewaltige Welle der Wut. Ganze Straßenzüge verwandelten sich in ein Chaos aus Sirenen, Rauch und Angst. Hunderte Menschen strömten auf die Straßen, während sich die Nachricht über die mutmaßliche Gewalttat wie ein Lauffeuer verbreitete. Was zunächst als Protest begann, entwickelte sich nach Berichten von Anwohnern und Medien rasch zu einer Nacht voller Gewalt, Einschüchterung und Zerstörung. Bewohner schilderten dramatische Augenblicke, in denen Familien ihre Wohnungen verlassen mussten, während in unmittelbarer Nähe Feuer loderten und vermummte Gruppen durch die Straßen zogen.

Besonders betroffen waren mehrere Wohnviertel im Osten und Norden der Stadt. Dort sollen maskierte Männer Häuser ins Visier genommen haben, in denen Migranten und ausländische Familien lebten. Augenzeugen berichteten von eingeschlagenen Türen, eingeschüchterten Bewohnern und verzweifelten Menschen, die ihre Wohnungen aus Angst verließen. Während die Lage immer weiter außer Kontrolle geriet, wurden Brände gelegt, Fahrzeuge beschädigt und öffentliche Einrichtungen attackiert. Dichter Rauch hing über den Straßen, während Feuerwehr und Rettungskräfte versuchten, die Ausbreitung der Flammen einzudämmen. Bewohner sprachen von einer Atmosphäre der Angst, wie sie Belfast seit langer Zeit nicht mehr erlebt habe. Besonders erschütternd waren Berichte über Familien mit Kindern, die ihre Häuser fluchtartig verlassen mussten, während in unmittelbarer Nähe Gebäude brannten und sich Menschenmengen sammelten.

Auch die Polizei geriet massiv unter Druck. Einsatzkräfte wurden nach Berichten mit Steinen und anderen Gegenständen angegriffen, während sich die Unruhen auf weitere Bereiche der Stadt ausdehnten. Politiker verurteilten die Ausschreitungen scharf und warnten vor einer Spirale der Gewalt. Während viele Bürger ihre Fassungslosigkeit über die mutmaßliche Messerattacke zum Ausdruck brachten, machten zahlreiche Stimmen deutlich, dass Angriffe auf unschuldige Familien und die Zerstörung ganzer Straßenzüge keine Antwort auf ein Verbrechen sein können. Die nordirische Regierung sprach von beschämenden Szenen und einer gefährlichen Entwicklung, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohe. Während die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Messerangreifer laufen und das schwer verletzte Opfer weiterhin medizinisch behandelt wird, steht Belfast vor einer schwierigen Aufgabe: Die Stadt muss nicht nur die Folgen einer brutalen Gewalttat bewältigen, sondern auch die tiefen Wunden, die eine Nacht voller Hass, Feuer und Angst hinterlassen hat.

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#CRITICALBREAKING: Multiple large-scale fires are breaking out across Belfast as violent unrest intensifies.



The riots erupted following a graphic knife attack and attempted beheading , sparking massive public outrage over immigration policy, safety, and institutional handling… pic.twitter.com/VDHyV4Ahd9 — Ayesha Ufaq (@Ufaq_RM) June 9, 2026

BREAKING:



Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.



It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

🚨🇬🇧 BELFAST IS BURNING!



Protesters TORCHING asylum seeker housing. Multiple buildings SET ON FIRE!



PEOPLE DEMAND the DEPORTATION of ALL illegal immigrants and foreign criminals NOW!



UK politicians FAILED Britain.



Locals have HAD ENOUGH! pic.twitter.com/6dXwy05W36 — Global Dissident (@GlobalDiss) June 9, 2026