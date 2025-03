Audi-Raser in Hamburg schleift zwei Polizisten mit: Großfahndung nach dramatischem Vorfall!

Hamburg, 18. März 2025 – Ein dramatischer Vorfall erschüttert die Hansestadt: Bei einer Verkehrskontrolle in Hamburg-Hamm am gestrigen Montagabend hat ein Audi-Fahrer zwei Polizisten mit seinem Fahrzeug mitgeschleift und ist anschließend geflüchtet. Die beiden Beamten wurden verletzt, der Täter ist auf der Flucht – eine großangelegte Fahndung läuft.

Eskalation bei Routinekontrolle

Gegen 18:15 Uhr am 17.03.2025, wollten zwei Zivilbeamte der Polizei Hamburg an der Kreuzung Landwehr/Ecke Sievekingsallee einen Audi anhalten. Die genauen Gründe für die Kontrolle sind noch unklar, doch Zeugen berichten, dass die Polizisten den Fahrer aufforderten, den Motor abzustellen. Statt der Aufforderung nachzukommen, gab der Mann plötzlich Gas. Dabei wurden die Beamten, die sich offenbar am Fahrzeug befanden, etwa 15 Meter über die Straße mitgeschleift, bevor sie zu Boden stürzten.

Die verletzten Polizisten wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben erlitten sie Prellungen und Schürfwunden, sind aber außer Lebensgefahr. „Das war ein rücksichtsloser Akt, der unsere Kollegen in höchste Gefahr gebracht hat“, erklärte ein Sprecher der Polizei Hamburg. „Wir wünschen den Beamten eine schnelle Genesung.“

Flucht und Großfahndung

Nach dem Vorfall raste der Fahrer in Richtung Bethesdastraße davon, stellte den Audi später auf einem Kirchenparkplatz ab und flüchtete zu Fuß. Die Polizei fand das Fahrzeug kurz darauf, doch vom Täter fehlt bislang jede Spur. Ein Großaufgebot, unterstützt von einem Hubschrauber der Polizei mit dem Namen „Libelle“, durchkämmte die Umgebung bis in die späten Abendstunden – bisher ohne Erfolg.

Die Identität des Flüchtigen ist mittlerweile bekannt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. „Wir wissen, wen wir suchen“, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, den Mann zu fassen und die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären. Spekulationen über ein mögliches Motiv reichen von einer spontanen Panikreaktion bis hin zu einer gezielten Straftat.

Öffentliche Empörung und Sicherheitsdebatte

Der Vorfall sorgt in Hamburg für Entsetzen und belebt die Diskussion über die Sicherheit von Polizeibeamten im Dienst. „Das ist unfassbar“, schrieb ein Nutzer auf X. „Wie kann jemand so skrupellos handeln?“ Andere Stimmen fordern härtere Strafen für derartige Taten. Bereits in der Vergangenheit gab es in der Stadt ähnliche Fälle, bei denen Raser oder Flüchtende Polizisten gefährdeten – ein Problem, das die Behörden vor Herausforderungen stellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich zu melden. Beschreibungen zufolge handelt es sich um einen Mann, der einen dunklen Audi TT fuhr. Weitere Details zur Person wurden nicht veröffentlicht.