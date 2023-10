Auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen – Zwei Tatverdächtige aus Polen festgenommen!

Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am frühen Donnerstagmorgen (26.10.2023) zwei 25 und 44 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen mindestens 20 geparkte Fahrzeuge zum Teil massiv beschädigt zu haben. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 03.45 Uhr, wie zwei Personen in Stuttgart – Rohr auf geparkte Autos einschlugen und wählte den Notruf. Als die alarmierten Beamten eintrafen, waren die Täter bereits in einem schwarzen Audi mit polnischer Zulassung geflüchtet. Ein weiterer Zeuge gab an, gesehen zu haben, wie die beiden Tatverdächtigen aus dem Audi ausgestiegen seien und mutmaßlich wahllos auf die geparkten Fahrzeuge eingeschlagen hätten. Anschließend sollen sie mit dem Auto geflüchtet sein. Die Beamten stellten daraufhin 17 zum Teil massiv beschädigte Fahrzeuge fest. Eine Streife des Polizeireviers Filderstadt entdeckte kurz darauf das gesuchte Auto in Leinfelden-Echterdingen. Auch dort entdeckten die Beamten drei beschädigte Autos. Die Beamten nahmen die beiden polnischen Tatverdächtigen fest, sie werden im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 100.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.