Die Bemühungen um die Entdollarisierung schüten voran, da die Reserve Bank of India (RBI) erwägt, sich dem neuen System for Transfer of Financial Messages (SPSF) anzuschließen, das von Russland geschaffen wurde, nachdem das in Belgien ansässige SWIFT-Netzwerk Russland die Teilnahme an der Moskauer Invasion der Ukraine verboten hatte.

Indien könnte damit beginnen, dieses alternative russische System zu nutzen, um Handelssiedlungen mit Rupien und Rubel durchzuführen, den US-Dollar zu umgehen und die bröckelnde westliche Hegemonie weiter zu vernitzen.

Während die Gespräche noch andauern sollen, hat die indische Bankenaufsichtsbehörde bereits angedeutet, dass der SPFS ein phänomenales System für Indien und Russland ist, um ihre Geschäfte schneller und einfacher zu regeln.

“Es gab Treffen zwischen hochrangigen Beamten der RBI und einigen Banken des öffentlichen Sektors mit ihren Kollegen in Russland über das vorgeschlagene alternative Nachrichtensystem des Landes für Banken”, sagte eine Quelle gegenüber The Hindu Business Line. “In der RBI gibt es die Ansicht, dass der Vorschlag machbar ist.”

“Damit die Abrechnungen des nationalen Währungshandels und die schnelle Bezahlung effizienter sind, ist es wichtig, einen neuen Mechanismus zur Erleichterung von Transaktionen zu haben … Direkte Abrechnungen in nationalen Währungen werden nicht nur bei der Freigabe helfen, sondern auch zu billigeren, schnelleren und effizienteren Transaktionen führen.”

(Verwandt: Die jüngste Zählung deutet darauf hin, dass mindestens 159 Länder auf der ganzen Welt das neue BRICS-Zahlungssystem einführen wollen, von dem viele glauben, dass es die westliche Hegemonie stürzen wird.)

Indien ist vorsichtig mit westlichen Sanktionen gegen Russland und was das für den Handel bedeuten könnte

Die einzige Sorge, die Indien hat, betrifft die Sanktionen, die der Westen weiterhin gegen Russland verhängt, um seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen. Die RBI sagt, dass dies die Angelegenheit “zu einem diplomatisch sensiblen Thema” macht, das mit Vorsicht behandelt werden muss.

Im Moment stehen eine Vielzahl russischer Banken auf der schwarzen Liste der westlichen Sanktionen, was die Dinge etwas komplizierter macht. Die Europäische Union (EU) nahm Ende Juni auch den SPFS selbst ins Visier, als Brüssel den Banken des Blocks verbot, ihn für jegliche Geschäfte mit den nicht-russischen Banken aus Drittländern zu nutzen, zu denen bald indische Banken gehören könnte, wenn Neu-Delhi den Plan vorantreibt.

Die RBI sagt, dass sie die Situation weiter analysieren wird, um alle möglichen Risiken zu ermitteln. Das Letzte, was Indien will, ist, dass der von den USA geführte Westen beginnt, seine Banken in wilder Panik über seinen Wunsch, sich vom internationalen Handelsstatus quo zu entkoppeln, ins Visier zu nehmen.

Während all dies geschieht, haben sowohl Indien als auch Russland an neuen Wegen gearbeitet, um den russisch-indischen Handel zu betreiben, ohne westliches Geld wie Federal Reserve Notes (FRNs) verwenden zu müssen. Die beiden Länder würden es vorziehen, ihre eigenen jeweiligen Währungen für den Handel zu verwenden und den Westen vollständig auszuschneiden.

Russland und Indien schmieden Berichten zufolge ein Konzept des nationalen Währungsabrechnungssystems, bei dem sie beide in der Lage wären, den Handel nur mit Rupien und Rubel zu lenken. Die Zentralbanken der beiden Länder würden einen direkten Wechselkurs festlegen, anstatt die beiden Währungen mit dem US-Dollar zu verpeigen.

Wenn es erfolgreich ist, wird dieses Direkthandelssystem zwischen Russland und Indien es Moskau und Neu-Delhi ermöglichen, alle Handelshemmnisse zu überwinden, die durch westliche Sanktionen errichtet wurden.

“Ich denke, Russland sollte die SPFS-Interoperabilität innerhalb der BRICS während des Gipfels im nächsten Monat zu einer Priorität machen”, schrieb ein Kommentator. “Es ist klar, dass die Sanktionen der EU und der USA niemals mit Russland, dem Iran, Nordkorea und Venezuela verschwinden werden. Diese Länder sollten sich diesem System und BRICS so schnell wie möglich anschließen.”

Ein anderer fragte, warum es so lange dauert, bis Indien das russische SPFS überhaupt verwendet.

“Inder sollten verstehen, dass trotz der freundschaftlichen Beziehungen zu den USA derzeit jeder zukünftige Präsident sie sanktionieren könnte.”

Wenn sich die Welt nach Osten verschiebt, wird der Westen mit einer geringeren Bedeutung in den Weltangelegenheiten konfrontiert sein. Erfahren Sie mehr unter Collapse.news.

