Die Einhaltung einer entzündungshemmenden Diät könnte das Risiko, an Demenz zu erkranken, um 31 Prozent senken. Eine kürzlich in JAMA Open Network veröffentlichte Studie ergab, dass entzündungshemmende Ernährungsgewohnheiten die Gesundheit des Gehirns bis ins hohe Alter beeinflussen können, insbesondere bei Personen mit bestehenden kardiometabolischen Erkrankungen.

Entzündungshemmende Lebensmittel helfen bei kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen und reduzieren das Demenzrisiko

Die aktuelle Studie untersuchte über 80.000 Erwachsene im Alter von 60 Jahren und älter unter Verwendung von Daten der UK Biobank. Die Teilnehmer wurden bis zu 15 Jahre lang überwacht, mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 12,4 Jahren. Die Forschung konzentrierte sich speziell auf Personen mit kardiometabolischen Erkrankungen (CMDs) wie Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Schlaganfall, von denen bekannt ist, dass sie das Demenzrisiko erhöhen.

Personen mit CMDs, die eine entzündungshemmende Diät befolgten, verzeichneten eine signifikante Verringerung des Demenzrisikos um 31 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass Ernährungsumstellungen eine entscheidende Rolle bei der Berücksichtigung des Demenzrisikosspielen könnten, insbesondere für diejenigen, die aufgrund anderer Gesundheitszustände bereits gefährdet sind.

Demenz, die durch einen Rückgang des Gedächtnisses und der kognitiven Funktionen gekennzeichnet ist, wird oft mit einer Schädigung der Gehirnzellen in Verbindung gebracht. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz. Frühere Forschungen haben einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Demenzrisiko festgestellt, wobei bestimmte Ernährungsmuster das Fortschreiten von Alzheimer möglicherweise verlangsamen. Kardiometabolische Erkrankungen sind dafür bekannt, dass sie das Demenzrisiko erhöhen.

Entzündungen können den Blutfluss zum Gehirn ersticken, Sauerstoff und wichtige Nährstoffe abschneiden und so das Gehirn verhungern. Abigail Dove, die Hauptautorin der Studie, wies CMDs wie Typ-2-Diabetes und Herzerkrankungen Indikatoren für Entzündungen sind und beide Entzündungserkrankungen das Demenzrisiko individuell um das 1,5- bis 2-fache erhöhen. Dieses Risiko wird verstärkt, wenn Personen mehrere CMDs haben.

Die Studie legt nahe, dass entzündungshemmende Diäten das Risiko erheblich verringern, indem sie systemische Entzündungen im Herz-Kreislauf-System reduzieren, die bei Personen mit CMDs häufig auftreten. Dove erklärt, dass Entzündungen Hirnzellschäden beschleunigen können, was zu einem kognitiven Verfall führt. Zum Beispiel können CMDs wie Diabetes und Herzkrankheiten die Durchblutung des Gehirns stören und Gehirnzellen schädigen, was zur Entwicklung von Demenz beiträgt. Dove sagte, dass Typ-2-Diabetes die normalen Funktionen des Gehirns erschöpft. “Wenn überschüssiger Zucker aus dem Blut in das Gehirn gelangt, kann er die Schutzbeschichtung, die Gehirnzellen umgibt, abbauen, wodurch sie weniger effizient und anfälliger für Schäden sind”, sagte Dove. “Ein Schlaganf tritt auf, wenn die Blutversorgung eines Teils des Gehirns unterbrochen wird, wodurch Gehirnzellen im Wesentlichen erstickt werden und stark beschädigtes Gewebe zurückbleibt.”

Entzündungshemmende Lebensmittel sollten die Grundlage für staatliche Ernährungsrichtlinien bilden

Für Personen, die an einer entzündungshemmenden Diät interessiert sind, empfehlen Dove und andere Experten, Lebensmittel wie Beeren, Nüsse, fetthaltigen Fisch, Avocados, grünen Tee, Olivenöl, Gemüse, Kurkuma und Pilze zu verwenden. Umgekehrt kann die Verringerung der Aufnahme von Zucker, raffinierten Kohlenhydraten, frittierten Lebensmitteln und Alkohol auch dazu beitragen, Entzündungen zu behandeln.

In der Studie bewerteten die Forscher die Ernährung der Teilnehmer anhand eines detaillierten Fragebogens, wobei 206 Lebensmittel und 32 Getränke analysiert wurden. Anstatt sich ausschließlich auf bestimmte Lebensmittel zu konzentrieren, bewertete die Studie die entzündlichen Auswirkungen von Nährstoffen und verwendete diese Daten, um einen Gesamtwert für jede Diät zu berechnen.

Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt, die auf der entzündlichen Wirkung ihrer Ernährung beruhten: entzündungshemmend, proinflammatorisch und neutral. MRT-Scans wurden verwendet, um das Gehirnvolumen zu messen, was zeigte, dass eine geringere systemische Entzündung mit gesünderen Gehirnmarkern und einem verringerten Demenzrisiko verbunden war. Die entzündliche Ernährung wurde mit Neurodegeneration in Verbindung gebracht, Volumenverlust im Hippocampus-Bereich des Gehirns, der für die Gedächtnisverarbeitung verantwortlich ist.

Entzündungshemmende Lebensmittel wie Fisch, Nüsse, Wurzelgemüse, Beeren, Kräuter und Pilze verbesserten kardiometabolische Erkrankungen; während zuckerhaltige Lebensmittel, frittierte Lebensmittel und raffinierte Kohlenhydrate diese Gesundheitszustände verschlimmerten. Studien wie diese können dazu beitragen, den Weg für neue Ernährungsrichtlinien zu ebnen. Die USDA-Lebensmittelpyramide muss dringend überarbeitet werden. Anstatt 12 Portionen Brot, Müsli und Nudeln zu enthalten, sollten Dinge wie Spirulina, Rote-Bete-Wurzel, Kurkuma, Weißdornbeere, Granatapfel, Blaubeeren, Löwenmähne-Pilze, Zimt und viele andere nährstoffreiche Lebensmittel enthalten. Entzündungshemmende Lebensmittel sollten die Grundlage jeder Diät bilden, für Langlebigkeit und gesunde Herz-Kreislauf- und Gehirnfunktionen bis ins hohe Alter.

