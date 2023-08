1. Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrer und Cafégästen, Wiesbaden, Oranienstraße, 14.08.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend kam es in der Oranienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Cafégästen und einem bislang noch unbekannten Fahrradfahrer. Eine 80-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann saßen gegen 18.30 Uhr vor einem Café in der Oranienstraße an einem Tisch, als sie einen auf dem Bürgersteig fahrenden Fahrradfahrer zur Rede stellten. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Seniorin von dem Unbekannten gestoßen worden sein soll. Der Fahrradfahrer wurde als ca. 20 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, schlank mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er soll ein graues T-Shirt, eine kurze helle Cargo-Hose sowie eine dunkle Kappe getragen und einen gelben Ball mit sich geführt haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden