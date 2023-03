Ausgegrabene E-Mails aus dem Jahr 2020 beweisen, dass Covid-PCR-Tests ein BETRUG sind

Die PCR-Tests, die die Regierung während der “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) auf die Massen gedrängt hat, sind nichts anderes als ein Betrug, wie ausgegrabene E-Mails zeigen.

Prof. Martin Neil erhielt im September 2020 eine Handvoll anonymer E-Mails, die eindeutig den betrügerischen Charakter von PCR-Tests belegen, die nie zum Nachweis von Viren entwickelt wurden.

“Einige der [Test]-Sequenzen befinden sich im menschlichen Genom selbst”, heißt es in einer der E-Mails.

Darüber hinaus war die Zyklusschwelle von PCR-Testkits fast gleichmäßig zu hoch eingestellt, was zu vielen Fehlalarmen führte. Und wurden diese Kits überhaupt für solche Tests zugelassen oder zertifiziert? Absolut nicht.

Eine der größten rauchenden Waffen ist die Gensequenzierung, die Dr. Christian Drosten verwendete in seinem Blueprint-Covid-Testsystem, das auf der ganzen Welt verbreitet war. Drosten, der Typ, der die Erfindung des Screening-Systems für Covid zugeschrieben hat, hat das Virus nie isoliert und hatte nicht einmal Zugang dazu.

“Stattdessen hat er die Virus-RNA-Sequenz aus einer chinesischen Datenbank heruntergeladen”, erklären Berichte. “Drosten schuf anschließend das erste handelsübliche RT-PCR-Screening-Kit auf der Grundlage dieses Genoms”.

„Die chinesischen Forscher behaupteten später, dass die isolierte Virusprobe kurz nach dem Hochladen der Sequenz unbrauchbar wurde, so dass sie alle Überreste zerstörten.“

Wie können PCR-Tests auf Covid testen, wenn Covid noch nie isoliert und nachweislich existiert?

PCR-Tests sind gefälscht, genau wie Covid

Wie war es Drosten ohne Zugang zum isolierten Virus möglich, das vollständige Virusgenom bei der Auswahl seiner Primer-Sequenzen zu erhalten? Und warum stellt niemand sonst diese Frage, geschweige denn versucht, sie zu beantworten?

Die anonymen E-Mails erklären, dass zusätzlich zu einigen der Primer-Sequenzen, die aus dem menschlichen Genom selbst stammen, andere Teile davon aus einer unbekannten Quelle im Meerwasser stammen.

Das alles bedeutet, dass Covid-Tests gefälscht waren – und das Virus selbst scheint auch gefälscht zu sein. Das Ganze war eine Psycho-Op, die der Regierung Angst, Paranoia und Gehorsam vermitteln sollte.

Vor etwa zweieinhalb Jahren, als Neil diese E-Mails zum ersten Mal erhielt, wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um der Welt davon zu erzählen – aber leider hat es niemand getan. Die Wahrheit ist, dass es kein neuartiges und tödliches Coronavirus gibt, und es gab nie, basierend auf diesen rauchenden Waffenbeweisen.

Anstatt dass die Wahrheit herauskommt, hielten die Mächte sie unter Verschluss und drängten weiterhin auf ihren betrügerischen Virustestbetrug. Die Regierungen befürchteten neue “Wellen” des Virus, zusammen mit neuen “Varianten”, die dieselben Tests irgendwie erkannten, obwohl auch keine der Varianten jemals isoliert wurde.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Labors, die die Ergebnisse von Covid-Tests bewerten, die Standardrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Identifizierung eines positiven Testergebnisses vollständig aufgegeben haben und es völlig offensichtlich wird, dass die gesamte Scharade im wahrsten Sinne des Wortes eine Betrug war.

“Diese Beweise deuten erneut auf die Kreuzreaktivität und Nicht-Spezifität des PCR-Tests hin”, schreibt Rhoda Wilson für The Exposé über das, was die E-Mails enthüllt haben. “Es schien so konzipiert zu sein, dass es alles aufnimmt, was es erkennen soll”.

“Anstatt also Rückstände von SARS-CoV2-Virusfragmenten zu finden, schien es vielleicht ziemlich brillant zu sein, ein Coronavirus zu finden. Daher hat der Test vielleicht perfekt funktioniert, aber nur nicht für den Zweck oder so, wie sie uns gesagt haben, dass er funktioniert hat”.

Denken Sie daran, dass die Erkältung ein Coronavirus ist, was bedeutet, dass die Tests wahrscheinlich nur die saisonalen Schnupfen aufgegriffen haben, die dann verwendet wurden, um die Menschen zu erschrecken und zu erzüren, sich “geimpften” zu lassen, was eindeutig die ganze Zeit der Plan war.

Covid ist wohl der größte Betrug, der jemals von den Globalisten auf der Welt verübt wurde. Um mehr zu erfahren, besuchen SiePlague.info.

