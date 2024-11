Ausgerungene liberale Frauen weinen in den sozialen Medien über Trumps Sieg und behaupten, sie hätten alle ihre Rechte verloren

Die Liberalen haben hart daran gearbeitet, Trump als Frauenfeind darzustellen, und es hat bei vielen Frauen funktioniert – wobei einige von ihnen die falsche Erzählung einkaufen, dass er so von ganzem Herzen gegen Frauen arbeiten wird, dass sie jetzt sehr öffentliche Zusammenbrüche über seinen Sieg haben.

Revolver stellte einige der ungewisseren Reaktionen auf das Wahlergebnis zusammen, wobei ein Video zeigt, wie eine Frau darüber weint, wie gestresst sie darüber ist, und sich die Nase putzt, um eine gute Wirkung zu erzielen. „Ich gehe von hysterischen Weinen in einer Minute über den Schmerz dieser Situation und dann von hysterischen Weinen in der nächsten Minute, als ich so viele Menschen zusammensehe.“ Die Frau, die sagt, sie sei 48 und sollte es daher besser wissen, fügte hinzu, dass sie „den Schmerz und die Angst jeder einzelnen Person spüren kann“, ohne irgendwie zu erkennen, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner für Trump gestimmt hat.

Eine andere schluchzende Frau, die eindeutig nicht versteht, wie das System funktioniert, sagte: „Wir haben morgen vielleicht keine Rechte mehr.“ In einem anderen Video weinte eine schwarze Frau: „Ich habe Angst, schlafen zu gehen. Ich könnte einen Motherf—-in‘ Sklaven wecken.“ Eine andere Frau sagte, sie würde es zu ihrer „Lebensmission“ und ihrem „sterbenden Wunsch“ machen, dass die „Fremden“, die für Trump gestimmt haben, nicht in der Lage sein werden, sich „zu verstecken“, was auch immer das bedeutet.

Eine weinende Frau sagte, Trump habe sie ihren Vater gekostet, obwohl er für sie „die wichtigste Person der Welt“ war, und ließ dann einen Strom von Schichten aus, als ob das irgendwie etwas ändern würde. Sie spielte perfekt in die Art von Spaltung ein, an der die Liberalen im ganzen Land so hart gearbeitet haben, und es gibt zweifellos viele andere Familien, die auch politische Meinungen, Liebe und Respekt füreinander überwiegen lassen.

Viele dieser Frauen sehen aus, als wären sie Millennials oder jünger, Altersgruppen, die viele Menschen zu umfassen scheinen, die es genießen, Tugendsignale zu signalisieren und die Aufmerksamkeit auf ihre „Ursachen“ zu lenken. In vielen dieser Fälle sprechen wir von erwachsenen Frauen, die sich wie Kleinkinder verhalten und einen Wutanfall haben, weil die Dinge in einem System, das so konzipiert ist, fair zu sein und den allgemeinen Willen der Menschen zu repräsentieren, nicht so gelaufen sind, wie sie wollen.

Manipuliert und gehirngewaschen

Es gibt zahlreiche Videos von Frauen, die nicht nur völlig realitätsfern sind, sondern auch das Bedürfnis verspüren, ihren Wahnsinn festzuzeichnen und ihn mit der Welt zu teilen. Obwohl diese Videos anfangs fast humorvoll zu sehen sind, verwandelt sich das Lachen schnell in Mitleid, da immer deutlicher wird, dass es sich um Frauen handelt, die ernsthafte psychische Hilfe benötigen.

Es ist traurig zu sehen, dass so viele Frauen von der Partei, die sie angeblich unterstützen, und den Mainstream-Medien, die ihnen helfen, ihre Erzählungen voranzutreiben, so manipuliert werden. „Aber das ist es, was die Linke tut“, bemerkte Revolver. „Sie nahnen sich an den Schwachen.“

Prominente wogen auch ein, wobei die Sängerin Bette Midler in einem Beitrag auf X andeutete, dass sie Drano trinken würde, wenn Trump gewinnen würde, und dann ihren Account nach seinem Sieg löschte, während Sängerin Billie Eilish in ihrer Instagram-Story schrieb: „Es ist ein Krieg gegen Frauen.“The View-Moderatorin Sunny Hostin wehrte sich den Tränen zurück, während sie sagte, sie sei „zutiefst beunruhigt“ und dass die Amerikaner eine „gefährliche Entscheidung“ getroffen haben.

Schauspielerin Christina Applegate schrieb in den sozialen Medien: „Bitte entfolgen Sie mir, wenn Sie gegen die Rechte der Frauen gestimmt haben. Gegen die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ja, das. Folge mir nicht mehr, denn was du getan hast, ist unwirklich. Ich will keine Anhänger wie diese.“

Ein gemeinsames Thema unter den Frauen, die diese Zusammenbrüche haben, ist, dass Menschen, die für Trump gestimmt haben, irgendwie „dumm“ sind und nicht verstehen, was sie getan haben – obwohl wir alle bereits vier Jahre mit Trump im Amt erlebt haben. Vergessen sie, dass diese Rechte von ihnen, die sie so fürchten, dass sie verlieren, während seiner ersten Amtszeit als Präsident intakt blieben?

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Revolver.news

Deadline.com

newstarget.com