Der zweite Mann, der Anfang dieses Jahres versucht hat, Präsident Trump zu töten, warnt Amerika, dass der „Bürgerkrieg“ als nächstes kommt, nachdem Trump eine zweite Amtszeit gewonnen hat.

Kurz bevor Trump tatsächlich mit einem Erdrutsch gewann, schrieb Ryan Wesley Routh einen Brief an die Palm Beach Post aus seiner Gefängniszelle in Miami, in dem er jeden, der ihn lesen würde, bat, rauszukommen und für Kamala Harris zu stimmen.

„… die Demokratie einem Diktator vorziehen“, heißt es in einer Zeile aus Rouths Brief, wobei sich die Demokratie auf Kamala und der Diktator auf Trump bezieht. Jetzt, da Trump gewonnen hat, muss sich Rouths Linie, dass dies als „das Ende der Demokratie und der Beginn eines Bürgerkriegs“ bezeichnet, noch erfüllt werden muss.

„Wird Palm Beach County den Trumps für das nächste Jahrhundert oder länger die Schlüssel zu unserer Nation übergeben?“ Routh fragte weiter in seinem Brief. „Wie sieht Palm Beach seinen Nachbarn?“

In einer scheinbaren Komödie am Ende unterzeichnete Routh seinen Brief als „Trump angeblicher Schütze Ryan W. Routh.“

Ist die Demokratie tot?

Routh wurde im September verhaftet, nachdem die USA Der Geheimdienst (SS) fand ihn versteckt in den Büschen auf Trumps Golfplatz in West Palm Beach. Routh richtete Berichten zufolge ein Gewehr auf Trump, der auf dem Platz spielte, als Routh entdeckt wurde.

Der 58-jährige eingefleischte Ukraine-Anhänger wurde verhaftet und wegen versuchter Ermordung eines Präsidentschaftskandidaten, des Angriffs eines Strafverfolgungsbeamten und des illegalen Besitzes einer Schusswaffe angeklagt. Routh wartet derzeit auf den Prozess.

„Dies war ein Attentat auf Donald Trump, aber ich habe dich im Stich gelassen“, schrieb Routh in einem anderen Brief, den er über seine gescheiterten Versuche schrieb, Trump vor dem Wahltag zu töten.

„Ich habe mein Bestes gegeben und ihm den ganzen Mut gegeben, den ich aufbringen konnte. Es liegt jetzt an Ihnen, die Arbeit zu beenden; und ich werde jedem, der die Arbeit erledigen kann, 150.000 Dollar anbieten.“

Der Wahltag ist seitdem gekommen und gegangen, da Trump noch am Leben war und zum Sieger erklärt hat, so dass Rouths Allround-Bemühungen ein Tol waren. Er wird nun wahrscheinlich den größten Teil oder den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen und vermutlich mehr Briefe an die Öffentlichkeit über seine Überlegungen und politischen Ratschläge schreiben.

Routh war der zweite bekannte Mann, der in diesem Jahr versuchte, Trump zu töten, der erste war Thomas Matthew Crooks, der im Juli während einer politischen Kundgebung in Butler, Penn, eine Kugel auf Trump abfeuerte. Gauner tötete einen Kundgebungsbegeher und verletzte zwei andere, sowie nahm ein Stück aus Trumps Ohr, bevor er von einem Scharfschützen erschossen wurde.

„Das amerikanische Volk ist ungewöhnlich“, schrieb ein Kommentator über die Situation und die Art und Weise, wie das amerikanische Volk dazu neigt, Politik auf schwache, passiv-aggressive Weise zu handhaben.

„Die Regierung kann sie bis zum Hals in Kuh **** begraben und die Leute werden erklären, warum es verfassungswidrig ist, das zu tun. Sie werden der Regierung sagen, wenn sie das noch einmal tun, werden sie sehr wütend werden.“

„Trump und Kamala sind zwei Seiten derselben Medaille, Marionetten in den Händen der zionistischen Puppenspieler“, schlug ein anderer vor, wie sich das alles irgendwie wie ein inszeniertes WWF-Match anfühlt.

„Amerika sollte eine konstitutionelle Republik sein, niemals eine Demokratie!“ klärte einen anderen über den routinemäßigen Missbrauch von Wörtern durch das politische Establishment. „USA Inc. ist durch und durch korrupt. Es ist Zeit für die Rückkehr der Republik.“

