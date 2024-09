Australischer Journalist enthüllt, dass EVs im Land Down Under ein COMMERCIAL FLOP sind

Ein australischer Journalist hat enthüllt, dass Elektrofahrzeuge (EVs) ein kommerzieller Flop im Land Down Under sind.

Caleb Bond von Sky News enthüllte dies in einem Artikel vom 12. September für News.com.au und stellte fest, dass Händler Elektrofahrzeuge “mit allen notwendigen Mitteln” an Käufer drängen. Er fügte hinzu, dass die Australier selbst bei enormen Preissenkungen – mit einigen Händlern, die die Preise in den letzten Monaten um mehr als 20.000 US-Dollar gesenkt haben – nicht von der Idee von Elektroautos verkauft werden.

“EVs waren ein solcher kommerzieller Flop, dass die Hersteller jetzt versuchen, sie mit allen notwendigen Mitteln zu peitschen”, sagte Bond, der “The Late Debate” auf Sky News Australia moderiert. “Die Auslieferungen von Elektrofahrzeugen gingen im Juni um 10 Prozent zurück, als sie 8,3 Prozent aller in Australien verkauften Neuwagen ausmachten – gegenüber 8,8 Prozent zur gleichen Zeit im Vorjahr. Letzten Monat brachen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen auf 5,9 Prozent des Marktes ein.”

Der Journalist erwähnte sogar, dass Autohersteller im Vereinigten Königreich dort jetzt den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) rationieren, da nicht genügend Menschen Elektrofahrzeuge kaufen. “Angesichts, dass niemand Elektroautos kauft, schrumpfen diese Unternehmen jetzt künstlich den gesamten Neuwagenmarkt, um die Kosten zu vermeiden”, schrieb er.

Laut Bond sind Kunden mehr als glücklich, Hybrid-Elektrofahrzeuge zu kaufen, wie ihre wachsenden Verkäufe zeigen. Aber die grünen Fanatiker sind entschlossen, die Verwendung von reinen batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen für die Menschen zu erzwingen. (Verwandt: Der Plan der Demokraten, die Amerikaner zu zwingen, Elektrofahrzeuge zu fahren, ist gerade noch TEURER geworden.)

Leider für die Klimafanatiker wird kein Druck die Menschen zwingen, Elektrofahrzeuge zu kaufen. Sogar die Briten sind mit ihrer Weigerung, reine Elektroautos zu kaufen, hartnäckig, dass sie monatelang auf ein ICE-Fahrzeug warten werden, anstatt leicht verfügbare Elektrofahrzeuge zu kaufen, die auf den Ausstellungsräumen Staub sammeln.

Strafen erwarten Autohersteller, die nicht genug Elektrofahrzeuge verkaufen

Der Sky News-Journalist verriet auch den Hauptgrund, warum Autohersteller Himmel und Erde bewegen, nur um Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Wenn sie zu viele ICE-Autos verkaufen, werden sie mit hohen Umweltstrafen belegt.

Er erzählte ein Interview mit Robert Forrester, CEO des großen britischen Autohändlers Vertu Motors, zu dieser Angelegenheit. Der Autohändler sagte dem Telegraph, dass die Hersteller die Lieferung der bestellten Autos auf das nächste Jahr verschieben, aus Angst, dass sie die von der Regierung vorgeschriebenen Quoten überschreiten würden.

“Es ist fast so, als ob wir nicht die Autos liefern können, die die Leute wollen, aber wir haben viele Autos, die sie vielleicht nicht wollen.” sagte Forrester.

Laut Bond “müssen nicht weniger als 22 Prozent der von den Herstellern in Großbritannien verkauften Autos gemäß den Regeln emissionsfrei sein. Sie wird 2030 auf 80 Prozent und 2035 auf 100 Prozent steigen.” Nicht konforme Autounternehmen werden mit einer Geldstrafe von 15.000 £ (19.683 $) belegt – das sind fast 30.000 A$ (20.109 $) für jedes Benzinauto, das über ihre Quote verkauft wird.

“Die Realität – wie sich in den rückkenden Verkäufen bestätigt – ist, dass die Menschen keine Elektrofahrzeuge kaufen würden, es sei denn, sie bekämen einen außergewöhnlichen Grund dafür”, schloss Bond seinen Artikel. “An welchem Punkt werden wir einfach zugeben, dass die ganze Sache ein Betrug ist?”

