COVID-Propaganda-Zusammenfassung: Kansas AG verklagt Pfizer wegen Ausflechsung klinischer Studien

Republikanische Gouverneure versprechen, sich dem WHO-Pandemievertrag zu widersetzen

Unverbindliche Zusagen für das, was wie PR-Zwecke aussieht, bedeuten nicht viel von Politikern, aber schauen wir nicht als Geschenkpferd ins Maul.

Über Children’s Health Defense (Hervorhebung hinzugefügt):

“Sechsundzwanzig US-Gouverneure – mehr als die Hälfte der Staatsoberhäupter des Landes – haben öffentlich erklärt, dass sie einen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleiteten globalen Versuch, die USA zu kontrollieren, nicht einhalten werden. Gesundheit der Amerikaner. In ihrer Erklärung vom 29. August beschuldigten die 26 Gouverneure – alle Republikaner – und die Republican Governors Association der WHO, “die Kontrolle über die Gesundheitspolitik zu versuchen, indem sie ein “Pandemieabkommen” oder einen “Pandemievertrag” fördert. “Einfach gesagt”, schrieben sie, “republikanische Gouverneure werden sich nicht daran halten.”

Die republikanischen Führer waren in den letzten Jahren damit beschäftigt, revisionistische Geschichte darüber zu versuchen, was sie während COVID getan haben oder nicht getan haben, um den Lockdowns/Maskenmandaten/Vaxx-Mandaten zu widerstehen, die von oben geschoben wurden.

Ich bin kein großer Fan von Kristi Noem – und sie geht wahrscheinlich nicht zu weit in der nationalen Politik, nachdem sie in ihren Memoiren über die Hinrichtung des Familienwelpen namens Cricket in einer Kiesgrube wie eine Art Kriegsgräueltat geprahlt hat – aber sie hat absolut Recht, dass es in der GOP viel Anerkennung für prinzipientreue Führung gibt, wo Anerkennung nicht unbedingt verdient ist. Ihre war einer der wenigen Staaten, die nie für einen Moment gesperrt waren.

Über Business Insider, Juli 2021 (Hervorhebung hinzugefügt):

“In einer Sonntagsrede auf der Conservative Political Action Conference in Texas, Gov.Kristi Noem beschuldigte die GOP-Gouverneure, “die Geschichte neu zu schreiben”, nachdem sie COVID-19-Beschränkungen wie Lockdowns und Maskenmandate eingeführt hatten. “Wir haben republikanische Gouverneure in diesem Land, die so tun, als hätten sie ihre Staaten nicht geschlossen; dass sie ihre Strände nicht geschlossen hätten; dass sie keine Masken vorgeschrieben hätten, dass sie keine Anordnungen zum Schutz vor Ort erlassen hätten”, sagte Noem. “Jetzt werde ich mich nicht mit republikanischen Gouverneuren streiten. Ich sage nur, dass wir Führer mit Mut brauchen. Dass ihr erster Instinkt ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Dass sie nicht zurückgehen und dann versuchen, dich zu täuschen, weil sie denken, dass sie nie die falsche Entscheidung getroffen haben.”

Pfizer verklagt Kansas wegen COVID-Impfstofflügen

Angesichts der Tatsache, dass die Pharmaunternehmen, die die Schüsse herstellten, von der Regierung pauschale Immunität erhalten haben, ist der einzige wirkliche Rückgriff gegen sie im Moment – abgesehen von dem hohen Wunschtraum von Nürnberg II und öffentlichen Hinrichtungen – auf falschen Werbegründen und die Manipulation von Prozessdaten.

Die Notfallgenehmigungen und die rechtliche Immunität sind null, wenn sie durch Betrug erhalten wurden, was hoffentlich vor einem Gericht in Kansas bewiesen werden kann.

