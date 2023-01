Bad Hersfeld: Toilettenhäuschen gesprengt!

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (05.01.), gegen 19.50 Uhr, sprengten Unbekannte ein Toilettenhäuschen auf einer Baustelle im Douglasienweg in Johannesberg. Dadurch entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Die genauen Hintergründe und Umstände, wodurch und warum die sanitäre Einrichtung gesprengt wurde, sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine Zeugin konnte zu dieser Zeit drei dunkel gekleidete Personen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren von der Baustelle wegrennen sehen. Ob diese mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen, ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quelle: PP Osthessen