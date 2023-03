Bad Soden am Taunus, Neuenhain: Junge (12) in SUV gezogen!

Königsteiner Straße, Donnerstag, 02.03.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag soll ein 12-jähriger Junge in Bad Soden-Neuenhain von einem bislang unbekannten Mann in ein Fahrzeug gezogen worden sein. Laut eigenen Angaben gelang es ihm, das Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Den Schilderungen des Jungen zufolge lief dieser gegen 16:00 Uhr die Königsteiner Straße in Neuenhain entlang. An einer Ampelkreuzung im Bereich Königsteiner Straße / Hauptstraße / Drei-Linden-Straße sei er plötzlich von hinten an seiner mitgeführten Sporttasche gepackt und in einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten, dunklen SUV der Marke „Mercedes“ mit dem Teilkennzeichen HG gedrängt worden. Anschließend habe der Unbekannte den Motor gestartet und sei mit dem Jungen auf der Rückbank in Richtung Königsteiner Straße gefahren. Kurz darauf habe das Fahrzeug an einer roten Ampel an der Ecke Hauptstraße / Königsteiner Straße anhalten müssen. Dies habe sich der Junge zu Nutze gemacht, die hintere rechte Fahrzeugtür geöffnet und das Fahrzeug verlassen. Anschließend sei er die Drei-Linden-Straße entlang nach Hause gelaufen. Der Vorfall wurde der Polizei erst am späten Abend gemeldet.

Der unbekannte Mann soll etwa 180 cm groß gewesen sein. Er habe braune Haare gehabt und sei mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zur Verifizierung des Vorfalls, dauern aktuell an.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden