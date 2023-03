UPDATE: 37-jährige Frau in Wohnhaus tödlich durch Stiche verletzt

Haunetal. Am Mittwochabend (01.03.) war in der Neukirchener Feldstraße eine 37-jährige Frau in ihrer Wohnung tödlich verletzt worden. Noch vor Ort konnte der 20-jährige Sohn des Lebensgefährten der Getöteten widerstandslos festgenommen werden. Dieser wurde – nach einer Vorführung bei einer Haftrichterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld – am Donnerstag (02.03.) in eine forensische Psychiatrie überstellt – wir berichteten.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an, die am heutigen Freitag (03.03.) stattfand. Das Ergebnis steht nun fest. Demnach wurde die Frau durch mehrere Stiche verletzt. Todesursächlich war nach vorliegenden Erkenntnissen jedoch ein von oben herab ausgeführter Stich in den Oberkörper, welcher zu einem inneren Verbluten des Opfers führte.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind auch weiterhin unbekannt und Bestandteil der andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.