BBC gibt versehentlich zu, dass COVID-Jabs einen historischen Todesanstieg verursacht haben

Da der Fokus der Welt auf dem Nahen Osten nach wie vor tot liegt, hat die öffentlich finanzierte BBC News versehentlich zugegeben, dass der historische Todesanstieg im Jahr 2022 durch die “Impfstoffe” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verursacht wurde.

BBC veröffentlichte ein Stück mit dem Titel “Überschüssige Todesfälle im Jahr 2022 unter den schlimmsten seit 50 Jahren”, das wirklich, wirklich hart versucht, zu vermeiden, COVID-Jabs auf die historische Todesspitze zu schieben. Tatsächlich erklären seine Reporter fälschlicherweise, dass die Daten irgendwie zeigen, dass COVID-Impfungen nicht die Ursache für die Todesspitze sind.

“Zahlen bis Juni 2022, die Todesfälle aus allen Ursachen betrachten, zeigen, dass ungeimpfte Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit sterben als geimpfte Menschen”, behauptet die BBC. “Wenn Impfstoffe zu übermäßigen Todesfällen treiben würden, würden wir erwarten, dass dies umgekehrt wäre”.

Die BBC wies auf Daten der Regierungsinstitution des Vereinigten Königreichs, bekannt als Office for National Statistics (ONS), hin, die an und für sich die Daten so manipuliert hat, dass die Augen davon abhalten, COVID-Injektionen mit dem historischen Todesanstieg 2022 zu verknüpfen.

Da das Exposé seit der “Pandemie” ausführlich berichtet, zeigen die ONS-Daten in Wirklichkeit, dass es den ungeimpften Menschen statistisch gesehen am besten geht, während die vollständig geimpften Menschen in Scharen sterben und mit viel höheren Raten als die Zahlen vor der Pandemie.

“Und wir können zeigen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 in jeder einzelnen Altersgruppe, auch in Kindern, in England und Wales bereits 2021 unter den Ungeimpften in einigen Altersgruppen am niedrigsten waren und spätestens im Mai 2022 bei den Ungeimpften in allen Altersgruppen am niedrigsten waren”, berichtet die Exposé.

“Daher hat BBC News nicht nur die Öffentlichkeit belogen, sondern sie haben auch in Schwarz-Weiß zugegeben, dass die Covid-19-Injektionen dafür verantwortlich sind, dass 2022 das schlimmste Jahr für Todesfälle seit einem halben Jahrhundert ist, indem sie bestätigt haben, dass “wenn Impfstoffe zu überschüssigen Todesfällen führen würden, würden wir erwarten, dass dies umgekehrt ist (höchste Sterblichkeitsraten unter den Geimpften).'”

BBC kann man nicht trauen

Dies ist kaum das erste Mal, dass die BBC die Zahlen verfälscht hat, um ihre Corporate Overlords zu decken – und es wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Jeder, der aufpasst, kann sehen, dass die BBC Big Pharma deckt, während sie versucht, die Augen von COVID-Jabs als Ursache des anhaltenden COVID-Genozids abzulenken.

Der COVID-Jab-Skandal entwirrt sich weiter, und das einzige, was BBC und andere gefälschte Nachrichtenmedien wie sie tun können, ist zu versuchen, abzulenken, zu projizieren und, wenn alles andere fehlschlägt, die “Anti-Wissenschafts”-Karte für jeden zu leugnen und zu ziehen, der seine Pro-Jab-Erzählung ablehnt.

Die britische Regierung hat bereits eindeutig bestätigt, dass die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Menschen bei denjenigen, die gestochen wurden, am höchsten ist – und in jeder einzelnen Altersgruppe.

“Dies bedeutet, dass Menschen, die den Covid-19-Impfstoff eingenommen haben, aufgrund des intensiven Schadens, den es dem lebenswichtigsten Organ im menschlichen Körper, dem Herzen, und der verheerenden Dezimierung, die es dem natürlichen Immunsystem zufügt, zufügt, eine höhere Chance haben als die allgemeine Bevölkerung”, warnt das Exposé.

“Offizielle Zahlen beweisen, dass in den Ländern “Fünf Augen” und in den meisten Teilen Europas bis November 2022 fast 2 Millionen überschüssige Todesfälle verzeichnet wurden, seit die Einführung der Covid-19-Injektionen … Und in den USA gab es eine halbe Million Todesfälle bei jungen Erwachsenen und Kindern, die zu 118.000 überschüssigen Todesfällen führten, seit die Covid-19-Injektionen zum ersten Mal der breiteren Bevölkerung verabreicht wurden.”

Weitere Neuigkeiten zu den Nachwirkungen der Operation Warp Speed finden Sie unter Genocide.news.

