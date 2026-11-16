Symbolfoto – Bild KI-generiert

Bandar Abbas – Leere Zapfsäulen, stundenlange Schlangen, wütende Autofahrer! Im Iran wird das Benzin knapp. In der Hafenstadt Bandar Abbas am Persischen Golf blockierten Anwohner laut dem regimekritischen Sender „Iran International“ in der Nacht auf Freitag mit ihren Autos eine Straße nahe einer Tankstelle. Selbst ein Vizepräsident räumt ein: „Wir haben wirklich ein Versorgungsproblem.“ Und das ausgerechnet zum siebten Jahrestag des „Blutigen Novembers“ von 2019, als eine Benzinpreiserhöhung landesweite Proteste auslöste, die das Regime brutal niederschlug.

Wie groß ist die Not? Laut „Iran International“, einem in London ansässigen persischsprachigen Sender, der dem Regime kritisch gegenübersteht, bilden sich an Tankstellen im ganzen Land lange Schlangen. Videos, die der Sender und Nutzer in sozialen Netzwerken verbreiten, zeigen Autokolonnen bei Nacht, etwa in Kazeroun und anderen Städten im Süden des Landes. Ein Wirtschaftsjournalist sagte dem Sender: „Die Leute müssen zu fünf Tankstellen fahren, um vielleicht an einer davon nach stundenlangem Warten das billigere Benzin zu bekommen.“ Unabhängig überprüfen lassen sich solche Videos aus dem Iran nur schwer.

Die Zahlen hinter dem Mangel: Nach offiziellen Angaben, die das iranische Portal Rouydad24 zitiert und „Iran International“ wiedergibt, verbrauchte das Land bis Oktober im Schnitt rund 133 Millionen Liter Benzin pro Tag, im September sogar bis zu 144 Millionen. Die Raffinerien produzieren dagegen nur zwischen 112 und 135 Millionen Liter täglich. Der Chef der Basidsch-Miliz, Hossein Taeb, sagte demnach, der Iran importiere noch immer rund sieben Millionen Liter am Tag.

Warum ist das so? Der Iran sitzt auf gewaltigen Ölreserven, kann aber nicht genug Rohöl selbst zu Benzin verarbeiten. Hinzu kommen laut „Iran International“ die Folgen des Krieges: Raffinerien und Treibstofflager wurden beschädigt, und die US-Seeblockade iranischer Häfen, die seit April besteht, macht Importe schwieriger und teurer. „Es gibt weder die Kapazität noch das Geld, um Benzin zu importieren“, sagte der Energiejournalist dem Sender. Die Behörden selbst verweisen zudem auf Schmuggel: Billiges subventioniertes Benzin werde über die Grenzen in Nachbarländer geschafft.

Das Eingeständnis kommt von ganz oben. Esmail Saghab Esfahani, Vizepräsident und Chef der staatlichen Organisation für Energieoptimierung, sagte laut „Iran International“: „Wir haben wirklich ein Versorgungsproblem.“ Alles Benzin, das die Regierung habe, habe sie den Menschen gegeben. „Nichts wurde zurückgehalten, um mehr zu liefern.“ Iranische Medien zitierten ihn außerdem mit dem Rat, Reisen zu planen und einen Teil der monatlichen Ration vorher anzusparen. Ohne Anpassung an die Versorgungslage könnten manche Tankstellen „plötzlich Probleme“ bekommen oder Städte „mehrere Tage“ ohne Benzin sein.

Statt den Preis zu erhöhen, schränkt das Regime den Zugang ein. Jedes private Auto bekommt eine monatliche Ration auf seiner persönlichen Tankkarte: laut „Iran International“ 60 Liter zum Preis von 15.000 Rial pro Liter, weitere 50 Liter für 30.000 Rial und seit dem 8. September noch einmal 50 Liter für 100.000 Rial. Umgerechnet kostet die volle Monatsration von 160 Litern nur rund 2,70 US-Dollar. Wer mehr braucht, soll auf Super-Benzin für rund eine Million Rial pro Liter ausweichen – mehr als das Sechzigfache des günstigsten Preises.

Der eigentliche Hebel sind die sogenannten Tankstellenkarten. Bisher konnten Fahrer, deren Ration aufgebraucht war, mit einer Notfallkarte der Tankstelle zum Preis der dritten Stufe nachtanken. Am 7. September lief laut der staatlichen Vertriebsgesellschaft für Ölprodukte rund 41 Prozent des gesamten verkauften Benzins über diese Karten, etwa 59 Millionen Liter am Tag. Seit dem 1. November werden sie in 11 Provinzen eingezogen – vor allem in Grenzprovinzen und an der Golfküste. Angefangen hat es in Kerman. In Teheran gibt es die Karten weiter, das Nachtanken ist dort aber an die nationale Ausweisnummer des Halters gebunden.

Dieser Schritt trifft die Menschen in den betroffenen Regionen hart. Selbst ein Abgeordneter aus Ahwaz kritisierte laut iranischen Nachrichtenagenturen das Einziehen der Karten: In Chuzestan gebe es keine U-Bahn und zu wenig öffentlichen Nahverkehr, das Auto sei für viele Familien keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit.

Gibt es Proteste? Ja, aber bislang lokal. In Bandar Abbas blockierten Anwohner laut „Iran International“ in der Nacht auf Freitag im Stadtteil Radschai mit ihren Autos eine Straße nahe einer Tankstelle, nachdem sie stundenlang gewartet und leere Zapfsäulen vorgefunden hatten. Zuvor hätten Fahrer auf der Strecke Minab–Bandar Abbas gegen den Mangel protestiert. In Kazeroun machten Autofahrer an einer Tankstelle lautstark ihrem Ärger Luft. Ein iranischer Telegram-Kanal schrieb an die Verantwortlichen: „Legt euch nicht mit Kazeroun an.“ Landesweite Massenproteste wie 2019 sind bislang nicht dokumentiert.

Die Regierung reagiert nervös. Der Erste Vizepräsident Mohammad Reza Aref forderte laut BBC Persisch Regierungsvertreter auf, sich nicht öffentlich zu Benzinbeschlüssen zu äußern, bevor diese endgültig seien. Hintergrund: Saghab Esfahani hatte zuvor davon gesprochen, der Preis der dritten Stufe könne sich je nach Einkaufspreis der Raffinerien saisonal ändern. Das schürte Ängste vor einer neuen Preiserhöhung.

Genau diese Angst hat eine blutige Vorgeschichte. Am 15. November 2019 erhöhte die Regierung über Nacht den Benzinpreis: Die ersten 60 Liter im Monat kosteten plötzlich 50 Prozent mehr, jeder weitere Liter das Dreifache. Binnen Stunden gingen Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße. Autobahnen wurden blockiert, Banken und Tankstellen brannten. Das Regime schaltete das Internet für rund eine Woche fast vollständig ab.

Wie viele Menschen damals starben, ist bis heute umstritten. Amnesty International hat die Namen und Umstände von 321 Männern, Frauen und Kindern dokumentiert, die zwischen dem 15. und 19. November 2019 von Sicherheitskräften getötet wurden. Das ist der Stand vom Juli 2022 und ausdrücklich eine Mindestzahl – nur die Fälle, die Amnesty einzeln belegen konnte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete im Dezember 2019 unter Berufung auf drei Beamte des iranischen Innenministeriums von rund 1500 Toten, darunter mindestens 17 Jugendliche und etwa 400 Frauen. Die iranische Regierung wies diese Zahl als „Fake News“ zurück.

Die belegte Spannbreite liegt damit zwischen mindestens 321 namentlich dokumentierten Toten und rund 1500 Toten nach anonymen Angaben aus dem Innenministerium. Laut Reuters hatte der damalige Oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei seinen Sicherheitschefs befohlen: „Tut, was nötig ist, um es zu beenden.“ Es war das blutigste Vorgehen gegen Demonstranten seit der Revolution von 1979.

Seitdem hat das Regime keine vergleichbare Preiserhöhung mehr gewagt. Laut „Iran International“ rationiert es Benzin stattdessen immer strenger, „traut sich aber nicht, den Preis anzufassen“. Die Einführung der dritten Preisstufe im September und das Einziehen der Tankstellenkarten wirken für viele Fahrer allerdings wie eine Preiserhöhung durch die Hintertür: Wer mit der billigen Ration nicht auskommt, zahlt deutlich mehr oder steht gar nicht mehr an der Zapfsäule.

Hinzu kommt die allgemeine wirtschaftliche Not. Die Inflation ist hoch, die Landeswährung schwach, und der Krieg hat das Land zusätzlich ausgezehrt. Transportunternehmer warnten laut „Iran International“ bereits, dass steigende Spritkosten die Preise für Waren in die Höhe treiben könnten. Berichten von Exilmedien und Oppositionsgruppen zufolge protestierten zuletzt auch Rentner, Lkw-Fahrer und Taxifahrer in mehreren Städten gegen ihre Lage; unabhängig bestätigt ist das nicht. Für ein Regime, das ohnehin unter Druck steht, ist das eine gefährliche Mischung.

Was bleibt festzuhalten: Der Benzinmangel ist real und wird selbst von höchster Stelle eingeräumt. Die Behörden rationieren stärker, eine offizielle neue Preiserhöhung gibt es bislang nicht. Es gibt lokale Proteste und Blockaden, aber keine landesweite Protestwelle wie 2019. Ob die Wut an den Tankstellen zu mehr wird, ist offen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Land, das auf einem Meer aus Öl sitzt, und seine Bürger stehen nachts stundenlang für ein paar Liter Benzin an – mehr muss man über das Versagen dieses Regimes eigentlich nicht wissen. Jahrzehnte der Misswirtschaft, Korruption und militärischen Abenteuer haben die Menschen im Iran arm gemacht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Mullahs wissen genau, wie gefährlich der Benzinpreis für sie ist. Deshalb drehen sie nicht offen an der Preisschraube, sondern schließen leise die Hintertüren. Die Menschen merken das trotzdem. Wer an der leeren Zapfsäule steht, lässt sich nicht mit Paragrafen über Tankkarten beruhigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Toten des Novembers dürfen nicht vergessen werden. Sie gingen auf die Straße, weil sie sich ihr Leben nicht mehr leisten konnten, und wurden dafür erschossen. Wer heute über den Iran berichtet, sollte daran erinnern – gerade jetzt, wo die Wut an den Tankstellen wieder wächst.

Was meinen Sie: Steht der Iran vor einer neuen Protestwelle – oder hat das Regime die Lage noch im Griff? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Amnesty International: Details of 321 deaths in crackdown on November 2019 protests (Update Juli 2022): https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/

Iran International: Seven years after Bloody November, Iran rations gasoline it dares not reprice (14.11.2026): https://www.iranintl.com/en/202611146434

Reuters: Special Report – Iran’s leader ordered crackdown on unrest (23.12.2019): https://www.reuters.com/article/world/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-take-idUSKBN1YR0QO/

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