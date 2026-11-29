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Bergen auf Rügen – Das Amtsgericht Stralsund hat einen 67-jährigen Fischer und seinen 44-jährigen Sohn wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu Geldstrafen verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts nahmen die Männer den Tod von Kegelrobben in ihrer Großreuse durch gemeinschaftliches Unterlassen wissentlich in Kauf. Der Vater soll 120 Tagessätze zu je 80 Euro zahlen, der Sohn 120 Tagessätze zu je 150 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; die Verteidigung kündigte Rechtsmittel an.

Stand: 13:07 Uhr MEZ

Die Richterin verkündete die Entscheidung am Freitag in der Zweigstelle des Gerichts in Bergen auf Rügen. Sie stützte den Schuldspruch auf Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes, der unter anderem das Töten eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund unter Strafe stellt. Der ältere Angeklagte muss demnach 9600 Euro zahlen, der jüngere 18.000 Euro; die Kammer lag beim Tagessatz des Sohnes über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 100 Euro gefordert hatte. Beide hatten Anfang des Jahres gegen einen Strafbefehl mit 90 Tagessätzen Einspruch eingelegt. Über das Robbensterben vor Rügen haben wir bereits berichtet.

Im Herbst 2024 wurden in der Region nach Angaben des Umweltministeriums 44 tote Kegelrobben binnen eines Monats gefunden – mehr als im gesamten Vorjahr an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Das sind Totfunde in der Region, kein automatisch für jedes einzelne Tier geführter Nachweis. Am 15. Oktober 2024 bargen Behörden nach einer Fischereikontrolle fünf tote Tiere in unmittelbarer Nähe der Reuse, jedoch außerhalb des Netzes; zuvor waren bereits 19 Tiere an der Ostküste Rügens und im Greifswalder Bodden angespült worden. Die Todesserie endete nach Darstellung der Verhandlung, nachdem die Reuse Ende Oktober aus dem Wasser genommen wurde. Das Deutsche Meeresmuseum habe bei acht Tieren Hämatome und Hinweise auf Ertrinken festgestellt, sagte die Richterin; eine natürliche Todesursache durch Krankheit sei nicht nachgewiesen worden. Die Staatsanwaltschaft warf den Fischern vor, die Reuse trotz bekannter Todesfälle weiterbetrieben und keine Schutzmaßnahmen ergriffen zu haben. Laut Ostsee-Zeitung ging der Vorwurf vor Prozessbeginn dahin, den Tod von mindestens fünf Kegelrobben billigend in Kauf genommen zu haben.

Das Verfahren stützte sich nach Angaben der Berichterstatter auf Indizien; unmittelbare Tatzeugen gab es nicht. Die Richterin wertete unter anderem die zeitliche Übereinstimmung von Aufbau und Abbau der Reuse mit den Totfunden, Logbuch-Einträge eines Bootes und die Aussage eines Imbissbetreibers, dem die Fischer demnach schilderten, wie Kadaver aus der Reuse entfernt würden. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt und bestreitet einen eindeutigen Beweis, dass die Tiere in der Reuse starben; an der Reuse selbst seien keine Robbenspuren gefunden worden. Das Gericht verwies zudem auf frühere Häufungen in den Jahren 2017 und 2023, als dieselbe Reuse aufgebaut gewesen sei; ein Verfahren nach 2017 gegen denselben Betrieb war damals eingestellt worden. Nach dem Robbensterben dürfen bestimmte Reusen an der Küste des Landes nur noch mit Schutzvorrichtungen betrieben werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein erstinstanzliches Urteil ist noch keine letzte Wahrheit. Gerade wenn ein Verfahren auf Indizien beruht, gehört die Überprüfung durch die nächste Instanz dazu – das entlastet niemanden vorschnell und verurteilt niemanden endgültig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Geschützte Meeressäuger und die Stellnetzfischerei treffen in der Ostsee hart aufeinander. Wer Reusen auslegt, muss verhindern, dass Tiere darin verenden. Das ist keine Schikane, sondern eine Pflicht gegenüber dem Leben im Meer.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Zahl der Totfunde in einer ganzen Region darf man nicht einfach mit einem rechtskräftigen Einzelnachweis gleichsetzen. Sorgfalt beim Fanggerät und Sorgfalt in der Überschrift gehören zusammen.

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Quellen:

NDR – Kegelrobben-Prozess: Zwei Fischer auf Rügen verurteilt, 27.11.2026: https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/kegelrobben-prozess-zwei-fischer-auf-ruegen-verurteilt,robbensterben-118.html

dpa – Nach Robben-Todesserie vor Rügen zwei Fischer verurteilt, 27.11.2026: https://www.abendblatt.de/mecklenburg-vorpommern/article413795949/nach-robben-todesserie-vor-ruegen-zwei-fischer-verurteilt.html

Ostsee-Zeitung – Kegelrobben-Sterben auf Rügen: Zwei Fischer stehen vor Gericht, 19.10.2026: https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/vorpommern-ruegen/ruegen/kegelrobben-sterben-auf-ruegen-zwei-fischer-stehen-vor-gericht-5BOPHF7265GALO5TDX3CBSA2FE.html

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