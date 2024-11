Bericht: Biden-Regierung lässt Migranten ICE-Check-ins in New York City überspringen

Die Regierung von Präsident Joe Biden beeilt sich „stohe“, neue Richtlinien einzuführen, die es Migranten erleichtern würden, illegal in die USA einzureisen.

Ein Bericht in der New York Post wies darauf hin, dass die scheidende Regierung beabsichtigt, ab Anfang Dezember in New York City eine Portal-App für Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu starten, die es Migranten ermöglicht, persönliche Check-ins in ihrem örtlichen ICE-Büro zu umgehen.

Insider äußerten Bedenken und warnten davor, dass der Schritt ein „halbherziger“ Plan sei, der dazu führen würde, dass mehr Asylbewerber fliehen.

Die App, die bald in Form eines Pilotprogramms in ausgewählten Städten gestartet werden soll, wird es den Millionen illegaler Migranten, die in die USA entlassen wurden, ermöglichen, ihr Asylverfahren abzuwarten und sich bei den Einwanderungsbeamten auf einem Telefon oder Computer zu melden, wie zwei mit der App vertraute Quellen enthüllten.

Quellen des Department of Homeland Security sagten The Post, dass die App es Migranten erleichtern wird, den Behörden zu entkommen, zum Teil, weil sich die Software als fehlerhaft und unzuverlässig erwiesen hat.

Selbst wenn es richtig funktioniert, prüft die neue App nicht auf vergangene Verhaftungen oder ausstehende Haftbefehle – etwas, das das derzeitige System, das an persönliche Termine gebunden ist, tut, sagten Quellen.

Das ist nur eine von einer Handvoll Initiativen, die vor dem Tag der Amtseinführung durchgesetzt werden – einschließlich der Tatsache, dass Migranten Regierungsbefehle anfechten können, um sich einer elektronischen Verfolgung zu unterziehen, während sie auf ihre Einwanderungstermine warten.

Die Biden-Administration arbeitet auch daran, Änderungen vorzunehmen, die es Migranten ermöglichen, in den Vereinigten Staaten zu bleiben. In einem weiteren Schritt müssen die illegalen Einwanderer nicht mehr alle paar Monate bei ihrem örtlichen ICE-Außenbüro einchecken, während sie darauf warten, ihre Asylfälle vor den Einwanderungsgerichten zu verhen.

Kritiker der illegalen Grenzpolitik von Biden stellen fest, dass die Zahl der Migranten, die illegal die Südgrenze überquerten, unter seiner Präsidentschaft explodierte, was zu massiven Schlangen und Rückständen in den ICE-Außenstellen führte. Und verursacht viele der Probleme, auf die Systeme heute stoßen.

CBP-Kommissar kritisiert Bidens Schritt in letzter Minute

Der ehemalige amtierende Zoll- und Grenzschutzkommissar (CBP) Mark Morgan kritisierte die Schritte der Biden-Regierung in letzter Minute als „das Gegenteil eines friedlichen Machtwechsels“.

„Dies ist ein obstruktiver Übergang“, sagte Morgan. „Was sie am letzten letzten Tag zu tun versuchen, ist, so viele Straßensperren und Hindernisse wie zu erstellen und so viele Granaten wie auf dem Weg nach draußen zu werfen.“

Trumps Schritt, die neue Biden-Politik abzuschaffen, könnte durch gerichtliche Herausforderungen verlangsamt werden, sagte Morgan. Er fügte hinzu, dass er glaubt, dass diese bei der Abschmierung von Trumps Einwanderungspolitik in seiner ersten Regierung wirksam waren.

Anfang letzten Jahres war das ICE-Büro bereits „bis Oktober 2032 ausgebucht“ für Termine zur Bearbeitung von Migranten, die in die USA entlassen wurden, laut einem offiziellen Dokument, das zuvor von The Post überprüft wurde. Ein Bericht aus dem Rathaus berichtet, dass seit Beginn der Migrantenkrise mehr als 223.000 Migranten in die Stadt gekommen sind – und mehr als 58.000 werden immer noch von Steuerzahlern in von der Stadt finanzierten Unterkünften betreut.

In der Zwischenzeit gibt der neue Grenzzar des des designierten Präsidenten Trump bessere Anweisungen darüber, wie das Militär eingesetzt wird, um bei den Massendeportationen illegaler Einwanderer zu helfen, die die neue Regierung versprochen hat.

Tom Homan, der während Trumps erster Amtszeit als amtierender Direktor der ICE tätig war, entlarvte hekte Spekulationen einiger Liberaler, dass das Militär eingesetzt werden könnte, um Menschen auf den Straßen der USA zu verhaften – und sagte, dass Militärangehörige für „Nicht-Durchsetzungsaufgaben“ eingesetzt würden. (Verwandt: Trumps neuer Grenzzar wird der Suche nach 300.000 vermissten Migrantenkindern, die Opfer von Menschenhandel sein könnten, Priorität einräumen.)

