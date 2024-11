Dänemark hat gerade die erste Steuer der Welt auf Tierrülst und Blähungen verabschiedet, um die Umwelt zu schützen.

Die Steuer wird seit mehreren Jahren verhandelt und wurde gerade vom dänischen Parlament verabschiedet.

Die Maßnahme, die 2030 in Kraft tritt, sieht vor, dass die Landwirte eine Gebühr von 300 dänischen Kronen (etwa 43 Dollar) für jede Tonne Kohlendioxidäquivalent, die von ihren Betrieben produziert werden, verlangen. Diese Steuer wird sich innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppeln und bis 2035 750 Kronen (oder derzeit etwa 106 Dollar) erreichen.

Landwirte erhalten jedoch einen Rabatt von 60 %, da die Technologie zur vollständigen Beserung von Blähungen noch nicht vorhanden ist. Die Rabatte werden für Landwirte ansteigen, die Schritte unternehmen, wie das Senden von dem Mist ihres Schweins an Maschinen, die das Methan in das Gasnetz leiten können, oder die Verwendung von Zusatzstoffen bei Kühen, die das Methan in ihren Rülpsen reduzieren. Natürlich muss man sich fragen, welche Chemikalien, die die Körperchemie eines Tieres so weit verändern können, dass das Methan in ihren Rülpsen reduziert wird, die Gesundheit der Menschen, die sie konsumieren, antun könnten.

Der Minister für den grünen Übergang der Regierung, Jeppe Bruus, sagte in einer Erklärung: „Wir werden tun, was nötig ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. [Es ist eine] riesige, riesige Aufgabe, die jetzt im Gange ist: große Teile unseres Landes von der landwirtschaftlichen Produktion zur Forstwirtschaft in Naturräume zu verwandeln, um sicherzustellen, dass wir unseren Küsten wieder Leben einfachen können.“

Dänemark hat fünfmal so viele Kühe und Schweine wie Menschen, und fast zwei Drittel des Landes werden für die Landwirtschaft genutzt. Infolgedessen trägt die Landwirtschaft mehr zur Umweltverschmutzung bei als jede andere Industrie, was sie ins Fadenkreuz grüner Politiker stellt.

Arla Foods, die größte Molkereigenossenschaft in Europa, befürwortet den Schritt. Obwohl sie nicht unbedingt eine Steuer unterstützen, glauben sie, dass der Kompromiss eine vernünftige Lösung für die Umweltbedenken im Zusammenhang mit der Milchviehhaltung ist.

Der CEO des Unternehmens, Peder Tuborgh, sagte: „Sie verstehen, dass sie es tun müssen; sie wollen es tun. Sie wissen, dass es ihren Ruf schützt, und sie produzieren immer noch.“

Ein Milchbauer, der Arla Foods beliefert, Jens Christian Sorensen, sagte, er versuche zu verstehen, was die Steuer für ihn bedeuten wird, da er 300 Melkkühe zusammen mit weiteren 360 Kälbern hat, die noch keine Milch produzieren, aber Methan produzieren. Er investiert in Sensoren, die ihn darauf hinweisen können, wenn seine Kühe krank sind, und er verfolgt auch deren Lebensmittelverbrauch und Milchproduktion.

In der Zwischenzeit steigt die Nachfrage nach dänischen Milchprodukten, da der weltweite Milchkonsum steigt. Zwei Drittel der dänischen Butter und die Hälfte ihres Milchpulvers werden exportiert.

Dänemark plant auch, 15 % seines Ackerlandes in Wälder umzuwandeln

Dies ist nicht der einzige große Schritt, den Dänemark in letzter Zeit im Namen der Umwelt gemacht hat. Das Land kündigte letzte Woche auch an, dass es 15 % seines Ackerlandes in natürliche Lebensräume und Wälder umwandeln wird, um den Düngerkonsum und seine Auswirkungen auf das Meeresleben zu verringern.

Die Regierung hat 6,1 Milliarden Dollar bereitgestellt, um in den nächsten zwei Jahrzehnten Land von Landwirten zu erwerben. Sie planen auch, im gleichen Zeitraum eine Milliarde Bäume auf Ackerland zu pflanzen.

