Bericht der slowakischen Regierung empfiehlt VERBOT gefährliche mRNA-Impfstoffe!

Ein Bericht der slowakischen Regierungskommission hat empfohlen, dass Bratislava die Verwendung gefährlicher mRNA-Impfstoffe verbietet, insbesondere solche für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19).

Der Bericht wurde vom Gesetzgeber Peter Kotlar, einem Mitglied des Nationalrats – dem Einkammerparlament der Slowakei, verfasst. Kotlar, ein Orthopäde und Teil der regierenden Slowakischen Nationalpartei, wurde vom slowakischen Premierminister Robert Fico zum Leiter einer Kommission ernannt, die die Reaktion des Landes und das Ressourcenmanagement während der COVID-19-Pandemie untersucht.

Während einer Pressekonferenz am 2. Oktober teilte Kotlar den Medienmitgliedern mit, dass er den Bericht der Regierung vorgelegt habe. The Defender berichtete unter Berufung auf die slowakische Nachrichtenagentur TASR, dass Kotlars Bericht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sobald die Regierung des Landes zusammentrat.

„Wenn die Impfung mit mRNA-Produkten nicht gestoppt wird oder zumindest ihre Effizienz und Sicherheit bewiesen wird, was ich heute bereits weiß, ist meine Aufgabe nicht sinnvoll“, sagte Kotlar während der Pressekonferenz. Er verurteilte die Pandemie selbst auch als „ein Akt des Bioterrorismus“ mit der Absicht, „die menschliche Gesundheit zu gefährden“ und „die Naivheit der Weltbevölkerung zu testen, Befehlen unterschwellig zu befolgen“.

„Lassen Sie uns zumindest gemeinsam die richtige Geste machen, indem wir die Verabreichung von mRNA-präparaten stoppen, bis ihre Wirksamkeit und Sicherheit bewiesen ist“, fuhr der Gesetzgeber fort.

Kotlar betonte auch, wie wichtig es sei, die Slowakei „vor der Zentralisierung der Macht“ im Rahmen der globalistischen Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu schützen. Sein Bericht empfahl Bratislava, die Unterzeichnung der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften für 2023 und des Pandemievertrags abzulehnen. Der deutsche staatliche Sender Deutsche Welle berichtete, dass die Slowakei nach der Veröffentlichung des Berichts angekündigt habe, dass die Regierung die Zusammenarbeit mit der WHO bei COVID-19 einstellen werde.

Kotlars Erkenntnisse erhalten die Unterstützung des Premierministers

Laut dem Verteidiger spielten sowohl Kotlars Bericht als auch seine Kommentare während der Pressekonferenz am 2. Oktober eine Rolle beim Rücktritt der slowakischen Gesundheitsministerin Zuzana Dolinkova. Sie trat am 5. Oktober zurück und hob andere Faktoren hervor, wie z. B. die unzureichende Priorisierung der Gesundheitsversorgung. Dolinkova konzentrierte sich jedoch auch auf Kotlar und seinen Bericht.

Der inzwischen zurückgetretene Gesundheitsminister bemerkte: „Wie ist es möglich, dass der Minister auf der einen Seite ein Jahrzehnt ungelöster Probleme im Gesundheitssektor innerhalb von 11 Monaten in Ordnung stellen muss – während er sich auf der anderen Seite mit Fragen auseinandersetzen muss, ob es eine Pandemie gibt oder nicht, ob Impfstoffe unsere DNA verändern oder ob wir einen Mikrochip bekommen?“

„Man kann nicht gegen unwissenschaftliche Fakten kämpfen. Kotlars Ideen finden weiterhin Unterstützung in der Regierungskoalition, während sie in wissenschaftlichen Kreisen der Welt keine Unterstützung finden.“

Trotz Dolinkovas Kommentaren genossen Kotlars Erkenntnisse die volle Unterstützung von Fico. „Sie alle wissen, dass ich persönlich immer gegen Impfungen mit experimentellen Impfungen gegen COVID-19 war“, schrieb er in einer Ansprache an die Nation, die am 5. Oktober auf Facebook gepostet wurde. (Verwandt: Der slowakische Premierminister Robert Fico verbindet COVID-19-Impfstoffe mit kardiovaskulären Todesfällen.)

Der Premierminister teilte mit, dass er „viele Bekannte“ hatte, die Verletzungen beim Impfstoff erlitten hatten, nachdem sie die COVID-19-Impfstoffe erhalten hatten. Er forderte Kotlar auch auf, herauszufinden, welche Slowaken von dem „unnötigen Kauf von medizinischer Versorgung und Impfstoffen“ profitiert hatten.

In der Zwischenzeit lobte Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense, den Bericht des slowakischen Gesetzgebers und die COVID-19-Untersuchung von Bratislava.

„Das Stellen dieser Fragen sollte nicht politisch oder politisiert sein. Dies sind Fragen darüber, wie Regierungen ihre Kernverpflichtungen zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Freiheit der Bürger erfüllt oder nicht erfüllt haben“, sagte sie dem Verteidiger.

„Die Menschen wollen wissen, warum die Sterblichkeitsraten, insbesondere bei gesunden jungen Menschen, astronomisch gestiegen sind. Sie wollen wissen, warum Kinder Herzinfarkte haben, sie wollen wissen, woher die Turbokrebsarten kommen. Eine ernsthafte COVID-19-Untersuchung wird diese Fragen beleuchten; das slowakische Volk und alle anderen verdienen diese Antworten.“

