Big Pharma leistet RIESIGE Zahlungen an Peer-Reviewer in großen medizinischen Zeitschriften!

Ein neuer Forschungsbrief, der im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde, ergab, dass die meisten Peer-Reviewer für medizinische Zeitschriften Branchenzahlungen erhalten.

Die Zahlungen, die an Ärzte vergeben werden, die Peer Reviews von Herstellern von Medikamenten und medizinischen Geräten durchführen, beliefen sich in den drei untersuchten Jahren auf insgesamt 1,06 Milliarden US-Dollar.

Dies ist eindeutig ein Interessenkonflikt, und während Zeitschriften oft Richtlinien zu Interessenkonflikten haben, die auf Autoren angewendet werden, halten nur sehr wenige Peer-Reviewer an den gleichen Standard.

Die Forscher untersuchten die allgemeinen und Forschungszahlungen, die Ärzte, die als Peer-Reviewer für große Zeitschriften tätig waren, von Arzneimittel- und Geräteherstellern von 2020 bis 2022 erhalten haben.

Zu den untersuchten Veröffentlichungen gehörten The Lancet, The New England Journal of Medicine, BMJ und sogar JAMA, die das Forschungsschreiben veröffentlichten.

David-Dan Nguyen, Arzt für Urologie an der University of Toronto, Autor der Studie, sagte: „Obwohl Interessenkonflikte von Zeitschriftenredakteuren und Autoren untersucht wurden, hat die traditionell undurchsichtige Natur der Peer-Review ihre Bewertung unter Peer-Reviewern behindert, trotz ihrer entscheidenden Rolle in der akademischen Veröffentlichung.“

Sie untersuchten die Peer-Reviewer-Listen jeder Zeitschrift und verglichen sie mit Informationen aus der Open Payments-Datenbank über allgemeine und Forschungszahlungen. Mehr als 7.000 Gutachter wurden zunächst aufgeführt, aber dies wurde auf 1.962 eingegrenzt, nachdem diejenigen ausgeschlossen wurden, die keine Ärzte waren oder sich nicht in den USA befanden.

Sie fanden heraus, dass fast 59 % der Gutachter während des untersuchten Zeitraums mindestens eine Branchenzahlung erhielten. Von dieser Gruppe erhielt mehr als die Hälfte allgemeine Zahlungen und 31,8 % erhielten Forschungszahlungen.

Das vergebene Geld umfasste mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Einzelpersonen oder ihre Institutionen, mehr als 64 Millionen US-Dollar an allgemeinen Zahlungen, 11,8 Millionen US-Dollar an Vergütungsgebühren und mehr als 34 Millionen US-Dollar an Beratungsgebühren.

Peer-Gutachter sammeln Tausende von Dollar von Pharmaunternehmen

Wie viel ist eine Peer Review auf dem heutigen Markt wert? Der Forscher stellte fest, dass die mediane Forschungszahlung großzügige 153.173 $ betrug, während die mittlere allgemeine Zahlung 7.614 $ betrug. Es gab eine bemerkenswerte Kluft zwischen den Geschlechtern, wobei männliche Rezensenten eine mittlere Gesamtzahlung von 38.959 $ gegenüber 19.586 $ für Frauen genossen; der Unterschied in den allgemeinen Zahlungen betrug einen Median von 8.663 $ für männliche Rezensenten gegenüber 4.183 $ für weibliche Rezensenten. Die Zahlungen variierten auch je nach Fachgebiet, wobei einige deutlich mehr verdienten als andere.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass sie Zahlungen von Unternehmen wie Technologie- und Versicherungsunternehmen nicht berücksichtigten, was bedeutet, dass sie die Zahlungen, die Gutachter erhalten, unterschätzen könnten.

Oft werden Studien als zuverlässiger angesehen, wenn sie das Label „peer reviewed“ tragen, aber Forschungen wie diese zeigen uns, wie wenig der Begriff wirklich bedeutet.

„Peer Reviewer fungieren als kritische Schiedsrichter sowohl der Gültigkeit als auch der Relevanz von begutachteten Studien. Daher ist das Verständnis der potenziellen intellektuellen und finanziellen Beziehungen, die ihre Entscheidungsfindung beeinflussen können, der Schlüssel zum Verständnis, wie sich diese Einflüsse auf die von Experten begutachtete Literatur auswirken“, sagte Studiencoautor Dr. Christopher Wallis von der Universität von Toronto.

Unvoreingenommene Informationen über die medizinische Versorgung sind schwer zu finden

Heutzutage ist es schwierig, unvoreingenommene Informationen über die medizinische Versorgung zu finden; selbst Ärzte sind nicht zuverlässig, da sie zunehmend Schmiergelder von Pharmaunternehmen für die Verschreibung ihrer Medikamente erhalten.

Eine Studie von ProPublica ergab, dass mehr als 700 Ärzte mindestens 1 Million Dollar an Schmiergeldern von Pharmaunternehmen erhalten hatten, was Zweifel daran aufwirft, was sie motiviert, ein Medikament zu verschreiben und ob es in jedem Fall, in dem sie ein Rezept dafür schreiben, wirklich benötigt wird.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

JAMANetwork.com

Healio.com

MedPageToday.com

ProPublica.org

newstarget.com