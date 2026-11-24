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Berlin – Die AfD-Fraktion hakt beim Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei nach! In einer Kleinen Anfrage will sie von der Bundesregierung wissen, welche finanziellen Leistungen seit 2015 im Zusammenhang mit der EU-Türkei-Migrationszusammenarbeit, der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei sowie sonstigen migrations- oder grenzpolitischen Programmen an Projekte in der Türkei ausgezahlt worden sind – und wie hoch der deutsche Anteil daran war. Die Parlamentsnachrichten des Bundestags (hib) haben die Anfrage am Dienstag unter der Nummer 21/9280 veröffentlicht. Eine Antwort der Bundesregierung liegt noch nicht vor.

Die Drucksache trägt das Datum 18. November 2026, unterzeichnet ist sie bereits am 3. November in Berlin von Alice Weidel, Tino Chrupalla und der Fraktion. Als Erstunterzeichner genannt sind unter anderem die Abgeordneten Tobias Teich, Malte Kaufmann, Stefan Keuter, Uwe Schulz, Alexander Gauland und Rainer Rothfuß. Der amtliche Titel lautet „EU-Türkei-Migrationszusammenarbeit, Finanzierung und Wirksamkeit moderner Grenzsicherungssysteme“. Die hib-Kurzmeldung überschreibt denselben Vorgang kürzer mit „EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei“. Auf dem Dokumentenserver liegt derzeit eine Vorabfassung, die noch durch eine lektorierte Version ersetzt werden soll. In der Kleinen Anfrage stellt die Fraktion 23 Fragen.

Was die hib-Meldung hervorhebt, entspricht vor allem den ersten Fragen. Die Bundesregierung soll die Zahlungen seit 2015 nach Jahr, Finanzierungsinstrument und Verwendungszweck aufschlüsseln. Außerdem verlangt die Fraktion den jeweiligen deutschen Finanzierungsanteil, getrennt nach unmittelbaren Zahlungen aus dem Bundeshaushalt und dem rechnerischen deutschen Anteil an Maßnahmen, die über den EU-Haushalt finanziert wurden. Gefragt wird auch nach noch offenen Verpflichtungen für Flüchtlingsunterstützung, Migrationssteuerung und Grenzmanagement.

Hinzu kommt die von den Parlamentsnachrichten des Bundestags erwähnte Aufschlüsselung: Die Abgeordneten wollen wissen, welche deutschen sowie aus dem EU-Haushalt finanzierten Mittel seit 2015 für Flüchtlingsversorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung, soziale Transferleistungen, Rückführungen, Grenzmanagement, Grenzüberwachung, technische Ausrüstung von Grenzkräften sowie den Bau oder Ausbau von Grenzanlagen eingesetzt wurden.

Was die kurze hib-Meldung nicht wiedergibt: Ein großer Teil der Anfrage gilt der technischen Grenzsicherung. Die Fragesteller wollen wissen, welche EU-finanzierten Projekte zur Sicherung der türkischen Landgrenzen seit 2015 durchgeführt wurden, welche davon die türkisch-syrische Grenze betrafen und welche Erkenntnisse die Bundesregierung über im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 2016 finanzierte elektrooptische Überwachungssysteme hat – einschließlich Hersteller, Stückzahl, Kosten, Einsatzort und Empfängerbehörde. Auch nach Wärmebildkameras, Sensoren, Radaren, Drohnen, Fahrzeugen und einer möglichen Finanzierung von Komponenten des türkischen KAYI-Grenzsicherungssystems aus EU-Mitteln oder aus dem Bundeshaushalt wird gefragt. Die Anfrage verlangt zudem Wirksamkeitskontrollen, Zahlen zu irregulären Einreisen aus der Türkei in die Europäische Union, zu Rückführungen aus Griechenland in die Türkei und zu Neuansiedlungen syrischer Schutzbedürftiger seit 2016. Schließlich soll die Bundesregierung bewerten, wie wirksam die EU-Türkei-Erklärung und die damit verbundene finanzielle Unterstützung gewesen seien – und welche Schlussfolgerungen sie für die Sicherung der EU-Außengrenzen zieht. All das ist Fragestellung, nicht bereits festgestellte Tatsache.

Zum Hintergrund, der in der Anfrage selbst mit Quellen belegt wird: Die Europäische Union und die Türkei vereinbarten am 18. März 2016 Maßnahmen zur Begrenzung irregulärer Migration über die östliche Mittelmeerroute. Bestandteil der Erklärung war laut der in der Drucksache zitierten Ziffer 6 unter anderem die Beschleunigung der Auszahlung von zunächst 3 Milliarden Euro aus der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei und, bei Erfüllung der vereinbarten Voraussetzungen, die Mobilisierung weiterer 3 Milliarden Euro bis Ende 2018.

Diese Hintergrundzahlen sind veröffentlicht, ersetzen aber keine Antwort auf die neue Anfrage. Nach Angaben der Europäischen Kommission verfügte die Fazilität über ein operatives Gesamtbudget von 6 Milliarden Euro, finanziert zu gleichen Teilen aus dem EU-Haushalt und Beiträgen der Mitgliedstaaten. Im zehnten Jahresbericht der Kommission vom Juli 2026 heißt es, die erste Tranche von 3 Milliarden Euro sei zu 1 Milliarde Euro aus dem EU-Haushalt und zu 2 Milliarden Euro aus bilateralen Beiträgen der Mitgliedstaaten gekommen; bei der zweiten Tranche von ebenfalls 3 Milliarden Euro seien es 2 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt und 1 Milliarde Euro von den Mitgliedstaaten gewesen. Auf der offiziellen Kommissionsseite zur Unterstützung von Flüchtlingen in der Türkei heißt es, der gesamte Fazilitäts-Haushalt sei zugewiesen und vertraglich gebunden, bisher seien mehr als 5,9 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Unterstützt worden seien 115 Projekte; elf Maßnahmen liefen wegen Verzögerungen durch die Corona-Pandemie, die Erdbeben vom Februar 2023 und anhaltenden Inflationsdruck noch. Fünf davon sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden, die übrigen 2028 bis 2029.

Darüber hinaus wurden der Kommission zufolge für die Jahre 2020 bis 2027 weitere 6 Milliarden Euro mobilisiert. Von diesem späteren Paket seien 4,6 Milliarden Euro vertraglich gebunden und 3,2 Milliarden Euro ausgezahlt. Insgesamt habe die EU seit 2011 nahezu 12,4 Milliarden Euro für die Unterstützung von Flüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften in der Türkei bereitgestellt. Die Türkei beherberge demnach mehr als 2,3 Millionen syrische Flüchtlinge und mehr als 300.000 Flüchtlinge und Asylbewerber anderer Staatsangehörigkeit. Das sind Angaben der Kommission, nicht das Ergebnis der jetzt vorliegenden Anfrage.

Einen bereits bekannten deutschen Teilbetrag zitiert die Anfrage aus einer älteren Regierungsantwort. In der Drucksache 18/10551 bezifferte die Bundesregierung den nationalen Beitrag zur ersten Tranche der Fazilität im Jahr 2016 auf 427.507.848,51 Euro, verteilt auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2019. Zugleich wies sie darauf hin, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten mit dem EU-Beitrag zusammengeführt werden und eine Zuordnung einzelner Projekte zu nationalen Beiträgen nicht erfolge. Genau diese Lücke will die neue Anfrage schließen. Der alte Betrag betrifft nur die erste Tranche und ist keine aktuelle Gesamtrechnung des deutschen Anteils.

Ob und wann die Bundesregierung die 23 Fragen beantwortet, ist offen. Für Kleine Anfragen gilt im Bundestag regelmäßig eine Frist von zwei Wochen; eine Antwort ist im Dokumentationssystem des Bundestags bisher nicht verzeichnet. Bis dahin bleiben der genaue deutsche Anteil, die Aufschlüsselung nach Verwendungszwecken und der mögliche Zusammenhang mit türkischer Grenztechnik unbestätigt. Spekulationen über versteckte Zahlungen oder eine bereits vorliegende Abrechnung verbieten sich.

KOMMENTAR / MEINUNG: Seit dem Deal mit Ankara verlangt das Parlament Auskunft über Zahlungsströme – und bekommt immer wieder nur Teilstücke. Wenn Beiträge der Mitgliedstaaten in einen gemeinsamen Topf fließen und sich einzelne Projekte angeblich nicht zuordnen lassen, bleibt die zentrale Frage offen: Was hat Deutschland wirklich bezahlt, und wofür genau? Transparenz ist keine Parteisache, sie ist Pflicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Abkommen hat die Europäische Union in eine gefährliche Abhängigkeit von der türkischen Staatsführung manövriert. Wer Milliarden überweist, ohne der Öffentlichkeit eine saubere Rechnung vorzulegen, liefert selbst die Munition für den nächsten Streit. Eine Regierung, die das nicht von sich aus auf den Tisch legt, darf sich über unbequeme Anfragen nicht wundern.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hinter der Geldfrage steckt ein zweites politisches Ziel: Die Fragesteller wollen technische Grenzsicherung nach türkischem Vorbild auch an den Außengrenzen der Union. Das ist ein Programm, keine bloße Statistikbitte. Beides muss klar benannt werden – die berechtigte Forderung nach einer Abrechnung und der Wunsch, aus der Zusammenarbeit ein Modell für härtere europäische Grenzen zu machen.

Was meinen Sie: Muss die Bundesregierung die Zahlungen an die Türkei endlich vollständig offenlegen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Deutscher Bundestag, hib-Meldung „EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei“, 24.11.2026: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1238084

Deutscher Bundestag, Drucksache 21/9280 (Vorabfassung), 18.11.2026: https://dserver.bundestag.de/btd/21/092/2109280.pdf

Europäische Kommission: EU-Unterstützung für Flüchtlinge in der Türkei: https://enlargement.ec.europa.eu/countries/turkiye/eu-support-refugees-turkiye_en

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