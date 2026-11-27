Berlin – „Die Koalition wird auseinanderfliegen“: Mit dieser Prognose wirbt BILD für ein neues Video der Reihe „Vertraulich“. Darin analysiert BILD-Politikchef Jan Schäfer im Gespräch mit Thomas Kausch die Haushaltsrede von Bundeskanzler Friedrich Merz und sagt voraus, Union und SPD würden sich im kommenden Jahr über den Etat für 2028 so zerstreiten, dass das Bündnis zerbricht. Die Zahlen, auf die er sich stützt, stimmen im Kern. Andere Details sind überzogen oder falsch – und das Koalitions-Aus ist eine persönliche Einschätzung, keine Nachricht.

Stand: 14:54 Uhr MEZ

Das gut sechsminütige Video erschien am 25. November auf dem offiziellen YouTube-Kanal von BILD, am Tag der Generaldebatte im Bundestag. Die Reihe „Vertraulich“ ist ein Kommentarformat: Schäfer wertet, Kausch fragt nach. Der Titel stellt die Frage, ob der Koalition das Aus droht; das Vorschaubild macht daraus eine Gewissheit. Heute stimmt der Bundestag abschließend über den Haushalt 2027 ab.

Belegt ist der Kern der Haushaltszahlen, über die wir bereits berichtet haben. Laut Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses sind im Kernhaushalt Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro und eine Nettokreditaufnahme von knapp 123 Milliarden Euro vorgesehen. Mit den kreditfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr kommen rund 210 Milliarden Euro neue Schulden zusammen. Schäfers „640 bis 650 Milliarden“ sind nicht der Bundeshaushalt, sondern Kernhaushalt plus Sondertöpfe; in dieser Gesamtrechnung trifft auch „jeder dritte Euro auf Pump“ ungefähr zu. Im Kernhaushalt allein ist es gut jeder fünfte. Belegt ist auch, dass Merz von „Sonderschulden“ sprach: Laut FAZ-Liveticker sagte er, die Sonderschulden für Verteidigung und Infrastruktur schränkten die Spielräume ein, „in einem Maße, das viele noch nicht wirklich wahrhaben“.

Nicht belegt ist das Bild vom Jubel quer durch die Koalition. Im Video ist von minutenlangem Applaus aus Union und SPD die Rede, fast hätte es Standing Ovations gegeben. Der Tagesspiegel beschreibt den Schlussapplaus der Union als ordentlich, aber nicht enthusiastisch, den der SPD als verhalten; einige Sozialdemokraten klatschten gar nicht. Falsch ist Schäfers Zeitangabe, Merz sei „bald ein dreiviertel Jahr“ im Amt: Er ist seit Mai 2025 Kanzler, also rund anderthalb Jahre. Die Merkel-Spitze in der Rede ist Schäfers Deutung; Merz sprach von Problemen, die über Jahrzehnte angewachsen seien, ohne seine Vorgängerin zu nennen.

Dass der Etat für 2028 schwieriger wird, sagt auch die Regierung selbst. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet laut tagesschau „weiter große Herausforderungen“, schon für 2027 musste eine Lücke von 34 Milliarden Euro geschlossen werden. Ob die Koalition daran zerbricht, weiß niemand. Schäfer begründet seine Prognose mit dem Sparbedarf, blockierten Sozialreformen und anstehenden Landtagswahlen – nachvollziehbare Argumente, aber kein Beleg. Union und SPD verfügen im Bundestag über eine knappe eigene Mehrheit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kommentator darf schwarzsehen, dafür ist er da. Wenn das Vorschaubild aus einer Befürchtung eine Gewissheit macht, wird aus Meinung Schlagzeile – und genau das sollte man beim Zuschauen wissen.

KOMMENTAR / MEINUNG: In der Sache trifft die Kritik einen Nerv: Wer so viel auf Pump finanziert und gleichzeitig niedrigere Sozialbeiträge verspricht, muss irgendwann sagen, wer verzichtet. Diese Antwort ist die Koalition weiter schuldig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer der Regierung Unehrlichkeit vorwirft, sollte selbst sauber zählen. Ein falsch angegebenes Amtsjahr, aufgeblasener Jubel und eine Gesamtsumme, die als Haushalt durchgeht, schwächen eine Kritik, die das gar nicht nötig hätte.

Schauen Sie sich das Video an und prüfen Sie selbst, was Analyse und was Meinung ist!

Quellen:

Deutscher Bundestag – Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, Drs. 21/9062, 20.11.2026: https://dserver.bundestag.de/btd/21/090/2109062.pdf

tagesschau – Klingbeil sieht wichtige Zukunftsinvestitionen, 24.11.2026: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundeshaushalt-2027-klingbeil-100.html

YouTube / BILD – STREIT UM MERZ-HAUSHALT: Droht der Koalition das Aus? | Vertraulich, 25.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=w4_mMoncszU

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