Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Grünen-Chefin Franziska Brantner hat in einem Ich-Bericht bei BILD von sexualisiertem Hass im Netz berichtet. Der Text erschien im Rahmen einer BILD-Initiative zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2026. BILD überschreibt ihn mit „Männer sexualisieren und demütigen uns“. Im Wortlaut sagt Brantner, vor allem bei Frauen komme etwas anderes hinzu: „Männer sexualisieren, demütigen, entmenschlichen uns.“ Sie spricht von Hasskommentaren, Bots und einer Welle nach einem Bericht über ihr Leben als Alleinerziehende – und sagt zugleich, auch Männer bekämen Hass ab, der Hass gegen Frauen sei jedoch anders.

Anlass ist kein Parteitag und keine Bundestagsrede, sondern eine Veröffentlichung von BILD. Die Zeitung druckte am 24. November 2026, 14:23 Uhr, einen Ich-Bericht der Grünen-Vorsitzenden Franziska Brantner; ein Video gleichen Titels ist mit 14:22 Uhr datiert. Die vom Chefredakteur übergebene Fassung trägt den Zeitstempel 25. November, 15:29 Uhr. Der Text steht in der Ich-Form. Ob er als geschriebenes Statement oder als nachträglich in die Ich-Form gebrachte Befragung entstand, weist BILD nicht gesondert aus. FOCUS übernahm die Aussagen am 25. November und bezeichnete sie als Bericht Brantners „in Bild“ im Rahmen der „Bild-Initiative gegen Gewalt an Frauen“. Eine frühere, unabhängige Primärquelle – etwa eine Rede, ein Buch oder ein Post auf einem eigenen Kanal –, aus der BILD nur zitiert hätte, war nicht auffindbar. Die veröffentlichte Fassung bei BILD ist damit die Quelle des Wortlauts.

Der organisatorische Rahmen ergibt sich aus einer Pressemitteilung der Axel Springer SE vom 24. November 2026. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dem sogenannten Orange Day am 25. November, berichtet BILD von 20 Frauen, „welche Gewalt sie erlebt haben und warum sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen“. Schwerpunkt der diesjährigen Initiative ist digitale Gewalt. Die Schirmherrschaft übernahmen Bundesfamilienministerin Karin Prien, Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Brantner wird neben Ricarda Lang und Lisa Paus als eine der politischen Stimmen genannt. Der Bundestag wollte am Mittwochvormittag erstmals mit einer offiziellen Schweigeminute an Opfer von Femiziden erinnern. Das sind Angaben der Verlagsmitteilung zum Kampagnentag, keine Stellungnahmen zu Brantners einzelnen Sätzen.

BILD stellt dem Ich-Bericht eine eigene Einleitung voran. Brantner kenne Hass aus dem Netz seit vielen Jahren, es gehe um politische Positionen, „aber viel zu oft auch um ihr Aussehen und ihre Sexualität“. Digitale Gewalt solle Frauen einschüchtern, abwerten und zum Schweigen bringen. „Deshalb bricht sie heute die Mauer des Schweigens.“ Die Formulierung gehört zur Kampagnensprache der Zeitung, nicht zum zitierten Wortlaut Brantners. Die Überschrift verkürzt zusätzlich. Aus dem Satz „Doch vor allem bei Frauen kommt etwas anderes dazu: Männer sexualisieren, demütigen, entmenschlichen uns“ wird „Männer sexualisieren und demütigen uns“. Das Wort „entmenschlichen“ fehlt, und der Gegensatz fällt weg: Politische Beleidigungen wie „Ökofaschistin“ könne sie aushalten, bei Frauen komme jedoch „etwas anderes dazu“.

Der Satz mit „Männer“ und „uns“ steht so im Text. Brantner verallgemeinert an dieser Stelle selbst, sie spricht nicht nur von einzelnen Nutzern. Der unmittelbare Zusammenhang sind aber Hasskommentare im Netz, nicht eine allgemeine Behauptung über das Verhalten aller Männer im Alltag. Sie berichtet, zuerst seien hässliche Briefe in Parteigeschäftsstellen angekommen, dann habe das Internet die Lage verändert, heute sei „die Flut kaum mehr zu bändigen“. Ihr werde immer wieder vermittelt: „Du bist eigentlich nur ein dummes, hässliches Mädchen. Irgendein Mann erzählt dir dann schon, was du zu sagen hast.“ Später im Text schränkt sie ausdrücklich ein: „Natürlich bekommen Männer ebenfalls Hass ab. Doch der Hass gegen Frauen ist nicht nur häufiger, er ist ein anderer. Er richtet sich gegen ihren Körper, ihre Sexualität, ihr Frausein. Vergewaltigungsfantasien und sexualisierte Erniedrigungen inklusive.“ Die Erwartung an Männer formuliert sie so: Sie sollen sich anständig verhalten, Frauen respektieren, und sich schämen, „wenn sie uns belästigen oder beleidigen, und nicht wir“. Am Schluss fragt sie: „Wann haben wir uns eigentlich daran gewöhnt, dass Männer so mit Frauen umgehen?“ Wer nur die Überschrift liest, sieht die Pauschale ohne diese Einbettung. Wer den Satz leugnet, ignoriert, dass Brantner ihn selbst so gesetzt hat.

Als Beispiel für die schlimmste Hasswelle nennt Brantner nicht eine umstrittene politische Entscheidung, sondern einen öffentlichen Bericht über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Es sei darum gegangen, „Mama und Politikerin zu sein und ein Kind allein großzuziehen“. Darauf seien Sätze gekommen, es sei klar, dass sie allein sei, sie müsse sich nur anschauen, und ein vulgärer sexueller Angriff, den sie wörtlich wiedergibt: „Dich will doch keiner ficken.“ Sie nennt das ekelhaft. Besonders erschreckt habe sie, dass ihr Team mit dieser Welle nicht gerechnet habe. Allein damit werde man als Frau zur Zielscheibe. Der Wortlaut des Kommentars ist ihre Wiedergabe; den Verfasser nennt sie nicht, auch dieser Artikel nennt keinen Namen. Zugleich berichtet sie von Dank alleinerziehender Frauen. Eine habe sinngemäß gesagt, genau das habe ihr Ex zu ihr gesagt.

Brantner widerspricht der Floskel, es seien „doch nur Worte“. Oft merke sie: „Das ist Gewalt.“ Sie würde lügen, wenn sie sagte, es verletze sie überhaupt nicht. Es gebe auch Bots mit dem Ziel, sie einzuschüchtern, den Mund halten zu lassen, sogar die Politik aufzugeben. „Dahinter steckt ein Geschäftsmodell, das Frauen zum Schweigen bringen soll.“ Spätestens wenn die eigene Adresse im Netz auftauche, höre der Spaß auf. Die Grenze zwischen digitaler und analoger Gewalt existiere „in der Realität überhaupt nicht“. Das eigene Zuhause sei „jetzt schon der gefährlichste Ort für Frauen“. Sie fordert stärkere Gesetze, vor allem aber, dass Rechte durchgesetzt und Hilfsangebote dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Sie selbst sei privilegiert, habe ein Team, Schutz und Zugang zu Organisationen, den viele andere Frauen nicht hätten. Ab und an rufe sie Schreiber an; manchmal komme mehr Wut, manchmal eine Entschuldigung.

Auch den Bundestag spricht sie an. Wenn sie ans Mikrofon gehe, seien es „die Kollegen der AfD, die mich von der Seite abwerten“. Man nenne sie „Sprechpuppe, als hätte ich keine eigene Meinung“. Bei Frauen am Mikrofon werde generell mehr gewitzelt, dazwischengerufen, abgewertet. Gleichzeitig erlebe sie Solidarität unter Frauen über Parteigrenzen hinweg. Diese Schilderung ist ihre Darstellung, keine unabhängige Sitzungsdokumentation. Am Ende warnt sie vor einer demokratischen Folge: „Was passiert, wenn Frauen lernen, dass Hass der Preis für Öffentlichkeit ist? Dann findet die Öffentlichkeit irgendwann ohne sie statt.“ Ihr Appell lautet: „Leute, gewöhnt euch nicht dran!“

Separat davon kündigten Bündnis 90/Die Grünen für den Abend des 25. November 2026 ein öffentliches Webinar zum Orange Day an, unter anderem mit Brantner und der Schauspielerin Collien Fernandes. Das ist ein anderer Termin und nicht die Quelle des BILD-Textes. Die Minister, die die Schirmherrschaft der Zeitungsinitiative übernommen haben, äußerten sich in der Verlagsmitteilung allgemein zu digitaler Gewalt, nicht als Erwiderung auf Brantners Sätze. Weitere öffentliche Reaktionen auf genau diesen Ich-Bericht werden hier deshalb nicht unterstellt. Bereits in einem älteren Beitrag auf dieser Seite war das Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten dokumentiert, das das Bundeskriminalamt am Vortag vorgelegt hat. Darin ist unter anderem ein Anstieg erfasster digitaler Gewalt gegen Frauen festgehalten. Das Lagebild belegt ein Hellfeld, nicht den einzelnen Kommentar, den Brantner zitiert.

Was bleibt nach der Gegenprüfung: Die Kernaussage stammt von Brantner selbst und liegt in einem bei BILD erschienenen Ich-Bericht vor. Die Überschrift verkürzt den Satz, lässt „entmenschlichen“ weg und löst „Männer“ aus dem Zusammenhang von Netzgewalt, Bots und einer Hasswelle nach einem Bericht über Alleinerziehende. Sie unterschlägt außerdem Brantners eigene Einschränkung, dass auch Männer Hass abbekommen, der Hass gegen Frauen aber anders und auf Körper und Sexualität gerichtet sei. Die Kampagnenformel von der gebrochenen Mauer des Schweigens ist die Sprache der Zeitung. Der politische Ort der Debatte ist Berlin, ein gesonderter Veranstaltungsort für die Aufnahme des Berichts ist nicht genannt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Überschrift, die aus einem Satz über Hasskommentare eine allgemeine Männerklage macht, verändert den Blick, noch bevor der Text beginnt. Ebenso falsch wäre es, den Satz selbst zu leugnen. Brantner hat ihn so geschrieben. Wer ihn ernst nimmt, muss ihn im Zusammenhang lesen: als Beschreibung sexualisierter Angriffe im Netz, nicht als Urteil über jeden Mann.

KOMMENTAR / MEINUNG: Digitale Gewalt ist keine Wortklauberei. Wenn Adressen auftauchen, wenn sexualisierte Erniedrigung den Alltag einer Politikerin oder einer Alleinerziehenden bestimmt, ist das Einschüchterung. Dass eine Partei-Vorsitzende ein Team und Schutz hat, ändert nichts daran, dass viele Frauen genau das nicht haben. Daraus folgt aber nicht, dass jede pauschale Formulierung schon der beste Weg zur Aufklärung wäre.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn Hass der Preis für Öffentlichkeit wird, verschwinden Frauen aus der Debatte. Das ist eine ernste Warnung, keine Kampagnenphrase. Eine Medieninitiative darf das sichtbar machen, sie bleibt trotzdem eine Medieninitiative. Der Respekt, den Brantner einfordert, gilt für Kommentare im Netz ebenso wie für den Umgang mit ihrem Wortlaut: nichts weglassen, nichts dazudichten, nichts zur bequemen Schlagzeile pressen.

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Quellen:

Franziska Brantner in BILD, Ich-Bericht im Rahmen der BILD-Initiative gegen Gewalt an Frauen, 24./25. November 2026: https://www.bild.de/leben-wissen/gruenen-chefin-brantner-maenner-sexualisieren-und-demuetigen-uns-6aedf115a389bc337cfc83c7

Axel Springer SE, Pressemitteilung vom 24. November 2026: https://www.axelspringer.com/de/pressemitteilungen/bild-initiative-gegen-gewalt-an-frauen-20-frauen-brechen-zum-orange-day-ihr-schweigen

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