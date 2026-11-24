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Berlin – Das Bundeskriminalamt hat die Lagebilder zu häuslicher Gewalt und zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten für das Jahr 2025 vorgelegt. Innenminister Alexander Dobrindt, Frauenministerin Karin Prien und Justizministerin Stefanie Hubig stellten die Zahlen in Berlin vor. Die Polizei zählte 280.129 Opfer häuslicher Gewalt, 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr, darunter 197.667 Frauen und Mädchen. 209 Frauen und Mädchen starben im Kontext häuslicher Gewalt, 130 davon durch Partner oder Ex-Partner. BILD spricht von einem „drastischen Anstieg“. Das trifft auf einzelne Felder zu, auf die Gesamtheit der häuslichen Gewalt aber nicht. Alle Zahlen stammen aus dem Hellfeld: Sie messen, was angezeigt und erfasst wurde, nicht das volle Ausmaß.

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 24. November 2026 über zwei neue Bundeslagebilder, die an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt wurden: das Bundeslagebild Häusliche Gewalt und das Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten, beide für das Berichtsjahr 2025. Grundlage ist die Polizeiliche Kriminalstatistik. Sie erfasst erst abgeschlossene Verfahren, die an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurden. Staatsschutzdelikte stecken nicht in dieser Statistik, frauenfeindliche Taten der politisch motivierten Kriminalität kommen aus einem eigenen Meldeweg. In der gemeinsamen Pressemitteilung von BKA, Innenministerium, Frauenministerium und Justizministerium heißt es, die weiblichen Opferzahlen seien in sämtlichen betrachteten Deliktsbereichen gestiegen, obwohl die Gewaltkriminalität insgesamt rückläufig war. Ein älterer Beitrag auf dieser Seite zu den Lagebildern des Vorjahres ist ein anderes Berichtsjahr und kein Duplikat.

Zuerst die tödliche Gewalt, weil BILD damit aufmacht. Im Jahr 2025 kamen 292 Menschen durch häusliche Gewalt ums Leben, 2024 waren es 286. Unter den 292 Todesopfern waren 209 Frauen und Mädchen sowie 83 Männer und Jungen. Von den 209 weiblichen Todesopfern wurden 130 durch einen Partner oder Ex-Partner getötet, 79 im innerfamiliären Umfeld. BILD rechnet das auf „durchschnittlich vier pro Woche“ hoch. Rechnerisch stimmt das als Jahresmittel für 2025, es ist aber keine Lagebeschreibung der laufenden Woche. Wichtig ist ein weiterer Unterschied, den das Lagebild selbst betont: Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst keine Tatmotivation. Deshalb können diese Taten nicht eindeutig als Femizid klassifiziert werden. Im Lagebild steht erstmals eine von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe entwickelte Definition, die aber noch operationalisiert werden soll. Eine fertige Femizid-Statistik für 2025 liefert der Bericht damit nicht.

BILD schreibt außerdem von 1.176 weiblichen Opfern versuchter und vollendeter Tötungsdelikte und einem „dramatischen Anstieg“ um 36,9 Prozent gegenüber 859 im Vorjahr. Die Zahl steht so im Lagebild. Sie umfasst aber ausdrücklich auch Versuche, bei denen die Opfer überlebten. Vollendet tödlich verletzt wurden 342 Frauen und Mädchen, 2024 waren es 308. Das ist ein Plus von 11,0 Prozent, nicht von 36,9 Prozent. Von 536 weiblichen Opfern, die zu einem vollendeten Tötungsdelikt gezählt wurden, starben 209 im Kontext häuslicher Gewalt. Der große Sprung bei der Gesamtzahl 1.176 kommt vor allem aus Taten außerhalb von Partnerschaft und Familie: Diese sogenannte sonstige Beziehung stieg von 400 auf 665 Opfer. Partnerschaftsgewalt lag bei 330 weiblichen Opfern plus 7,1 Prozent, innerfamiliäre Gewalt bei 181 Opfern plus 19,9 Prozent. Wer die 36,9 Prozent als Beleg für explodierende Femizide liest, liest die Tabelle falsch.

Bei der häuslichen Gewalt insgesamt registrierte die Polizei 280.129 Opfer, nach 272.495 im Vorjahr, ein Plus von 2,8 Prozent und ein neuer Höchststand in dieser Abgrenzung. 70,6 Prozent waren weiblich, das sind 197.667 Frauen und Mädchen, rund 5.300 mehr als 2024. 179.940 Menschen waren Opfer von Partnerschaftsgewalt, plus 2,3 Prozent, darunter 142.830 Frauen und Mädchen. Weitere 100.189 waren Opfer innerfamiliärer Gewalt, plus 3,7 Prozent, darunter 54.837 Frauen und Mädchen. Die Pressemitteilung rechnet die Partnerschaftsgewalt gegen Frauen auf mehr als 16 Betroffene pro Stunde hoch. Die Vergleichszahl für 2024 liegt höher als in älteren Berichten, weil der Deliktskanon erweitert wurde: Seit dem Berichtsjahr 2025 werden unter anderem Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Beleidigungen auf sexueller Grundlage mitgezählt, und zwar auch rückwirkend für 2024. Wer die neuen 280.129 Opfer mit früher veröffentlichten 265.942 Opfern des Jahres 2024 vergleicht, vergleicht zwei verschiedene Zuschnitte.

Als Tatverdächtige bei häuslicher Gewalt wurden 224.969 Personen erfasst, plus 2,5 Prozent. 169.514 waren männlich, das sind 75,3 Prozent, 55.455 weiblich. BILD schreibt, knapp die Hälfte sei „polizeibekannt“. Im Lagebild heißt es genauer: Bei Partnerschaftsgewalt waren 56,9 Prozent der Tatverdächtigen bereits polizeilich in Erscheinung getreten, bei innerfamiliärer Gewalt 49,8 Prozent. Das Merkmal bedeutet nicht „vorbestraft“ und nicht, dass zuvor dieselbe Tat vorlag. Auch die Tatörtlichkeit fällt bei BILD schärfer aus als im Original. BILD schreibt, die Taten fänden „in den allermeisten Fällen in der Wohnung des Opfers“ statt. Belegt ist: 67,7 Prozent der Fälle von Partnerschaftsgewalt ereigneten sich in einer Wohnung oder einem Haus. Das ist überwiegend, aber nicht „allermeistens“, und es ist nicht automatisch die Wohnung des Opfers.

Bei den Sexualstraftaten wurden 54.675 Frauen und Mädchen als Opfer erfasst, 2,3 Prozent mehr als 2024. Knapp die Hälfte war zum Tatzeitpunkt minderjährig. 20.123 waren Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen, plus 5,6 Prozent. BILD rechnet die 54.675 Opfer auf „150 am Tag“ um; das ist arithmetisch annähernd korrekt, steht so aber nicht im Bericht. Im häuslichen Umfeld zählt das Lagebild 5.920 weibliche Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen, davon 5.316 in der Partnerschaft und 604 in der Familie. BILD nennt für diese 5.920 ein Plus von 13,5 Prozent. Die absolute Zahl ist belegt, die Prozentangabe steht in den Kernaussagen so nicht. Belegt ist dagegen der Anstieg um 15,0 Prozent auf 5.448 Opfer beider Geschlechter bei Partnerschaftsgewalt, nach 4.738 im Jahr 2024. Bei Sexualstraftaten mit mindestens einem weiblichen Opfer waren 97,7 Prozent der Tatverdächtigen männlich.

Deutlich stärker als die häusliche Gewalt insgesamt stieg die digitale Gewalt. 31.221 weibliche Opfer wurden 2025 erfasst, 15,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa 30 Prozent waren minderjährig. Den größten Block bilden Nötigung, Bedrohung und Stalking mit 15.796 weiblichen Opfern, plus 16,7 Prozent. BILD schreibt, die Anzeigenzahl sei innerhalb von sechs Jahren seit 2019 um 318 Prozent gestiegen. Diese Langfristzahl steht im aktuellen Lagebild nicht. Der Bericht zeigt die Reihe erst ab 2021 und warnt ausdrücklich, dass der Deliktskanon 2024 um Bildaufnahmen und Beleidigungen auf sexueller Grundlage erweitert wurde. Deshalb sind die Jahre ab 2024 mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Schon der Sprung von 17.193 weiblichen Opfern 2023 auf 26.982 im Jahr 2024 erklärt sich zu einem erheblichen Teil durch diese Erweiterung, nicht allein durch mehr Taten.

Bei den als politisch motiviert erfassten frauenfeindlichen Straftaten stieg die Zahl von 558 auf 819, plus 46,8 Prozent. Seit 2022 haben sich die Fallzahlen laut Pressemitteilung vervierfacht. BILD spricht vom „Frauenhass“, der „hochschoss“, und erwähnt 54 Gewaltdelikte sowie 27 verletzte Frauen, 50 Prozent mehr als 2024. Die Zahlen stimmen: 2024 waren es 18 verletzte Frauen, 2022 vier. Was in der Überspitzung untergeht: Über die Hälfte der 819 Fälle sind Beleidigungen, danach folgen Propagandadelikte und Volksverhetzung. Die 54 Gewaltdelikte sind überwiegend Körperverletzungen. Gemessen an der gesamten politisch motivierten Kriminalität macht dieses Feld 0,7 Prozent aus. Der Anstieg ist real und steil, die Mischung ist aber eine andere als das Wort „Frauenhass“ allein nahelegt.

Beim Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, einschließlich Zwangsprostitution und Zuhälterei, wurden 698 weibliche Opfer erfasst, plus 17,7 Prozent. BILD schreibt, rund drei Viertel der Opfer hätten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das Lagebild weist 74,1 Prozent nichtdeutsche Opfer und 68,2 Prozent nichtdeutsche Tatverdächtige aus. Nur in dieser Fallgruppe sind Opfer und Tatverdächtige überwiegend nichtdeutsch. Auch bei der häuslichen Gewalt weist der Bericht die Staatsangehörigkeit aus, und zwar als Überrepräsentation gegenüber dem Bevölkerungsanteil. Bei den 197.667 weiblichen Opfern häuslicher Gewalt lag der nichtdeutsche Anteil bei 31,9 Prozent, in der weiblichen Bevölkerung bei 14,0 Prozent. Bei Tatverdächtigen in Fällen mit mindestens einem weiblichen Opfer lag er bei 37,2 Prozent, der deutsche Bevölkerungsanteil wird mit 85,2 Prozent angegeben. BILD überträgt das 37,2-Prozent-Verhältnis pauschal auf „häusliche Gewalt“. Korrekt ist die Angabe für die Fälle mit mindestens einem weiblichen Opfer, nicht für alle Tatverdächtigen insgesamt, dort lag der nichtdeutsche Anteil niedriger. Die meisten Tatverdächtigen bleiben dennoch Deutsche. Die Zahlen erklären keine Tat und ersetzen keine individuelle Schuld.

Das Lagebild selbst warnt vor einer falschen Sicherheit durch Polizeizahlen. Die Dunkelfeldstudie LeSuBiA, deren erste Veröffentlichung Anfang 2026 erschien, zeigt: Die Anzeigequoten liegen bei den untersuchten Gewaltformen meist unter 10 Prozent. Bei psychischer und körperlicher Gewalt in früheren oder aktuellen Partnerschaften liegen sie sogar unter 5 Prozent. Sexuelle Übergriffe zeigen laut Studie nur 3 Prozent der betroffenen Frauen an. BILD gibt das unter fünf Prozent richtig wieder. Zugleich schreibt das BKA, auch eine höhere Anzeigebereitschaft und eine bessere Erfassung könnten die Hellfeldzahlen nach oben treiben. Gesellschaftliche Debatten, Hilfetelefone und Kampagnen wie MeToo werden als mögliche Faktoren genannt. Beides kann also gleichzeitig wahr sein: dass mehr Gewalt sichtbar wird, weil sich mehr Betroffene trauen, und dass die tatsächliche Gewalt hoch bleibt oder weiter steigt. Aus dem Plus von 2,8 Prozent bei häuslicher Gewalt folgt deshalb nicht automatisch, das ganze Land sei um denselben Satz gewalttätiger geworden.

Die Minister zogen aus den Zahlen politische Schlüsse. Dobrindt sagte laut Pressemitteilung, Betroffene müssten besser geschützt, Täter konsequent zur Verantwortung gezogen und Gewalt frühzeitig verhindert werden. Prien verwies auf das Gewalthilfegesetz und angekündigte Modellprojekte zur Prävention in Schule, digitalem Raum, Sozialraum und Täterarbeit. Hubig nannte unter anderem die elektronische Fußfessel durch Familiengerichte, mehr psychosoziale Prozessbegleitung und schärfere Strafen bei K.-o.-Tropfen. Ob diese Maßnahmen die nächsten Lagebilder verändern, ist heute nicht zu belegen. Belegt ist: Hinter jeder der 209 getöteten Frauen und Mädchen steht ein einzelner, abgeschlossener Fall, und hinter den 197.667 erfassten weiblichen Opfern häuslicher Gewalt steht nur der Teil, der den Weg zur Polizei gefunden hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die getöteten Frauen sind der härteste Befund, und der darf nicht hinter Prozentdebatten verschwinden. Genau deshalb schadet eine Überschrift, die jeden Anstieg gleich als dramatischen Einbruch verkauft. Wer Hausgewalt und versuchte Tötungen in einen Topf wirft, macht aus einer ernsten Statistik eine schiefe Alarmmeldung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Polizeizahlen messen das Hellfeld. Wenn mehr Frauen Anzeige erstatten, steigen die Zahlen auch ohne neue Taten. Wenn zugleich fast alle Partnerschaftsgewalt unsichtbar bleibt, ist Entwarnung trotzdem falsch. Beides gehört in denselben Satz, sonst wird aus Statistik entweder Verharmlosung oder Stimmungsmache.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass nichtdeutsche Tatverdächtige in den amtlichen Tabellen überrepräsentiert sind, steht im Bericht und sollte benannt werden. Ebenso steht dort, dass die Mehrheit weiterhin deutsch ist und dass auch unter den Opfern der nichtdeutsche Anteil höher liegt als in der Bevölkerung. Wer nur eine dieser Aussagen zitiert, betreibt Auswahl, keine Aufklärung.

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Quellen:

BKA – Bundeslagebild Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2025: https://www.bka.de/StraftatengegenFrauen2025

BKA – Bundeslagebild Häusliche Gewalt 2025: https://www.bka.de/HaeuslicheGewalt2025

BKA – Pressemitteilung vom 24. November 2026: https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2026/Presse2026/261124_PM_BLB_HG_GgF.html

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