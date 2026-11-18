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Berlin – Die Bundesregierung beziffert den Personalstand der Panzerbrigade 45 „Litauen“ mit zwei unterschiedlichen Prozentangaben: Rund 92 Prozent der Dienstposten des Anteils, der sich bereits in Litauen befindet, seien besetzt. Der gesamte Besetzungsstand der Brigade, unter Berücksichtigung der in Deutschland noch aufzustellenden Verbände, liege gegenwärtig bei fast 80 Prozent. Bis Ende 2027 sollen rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 zivile Mitarbeitende vor Ort sein. Absolute Soll- und Ist-Zahlen nennt die Antwort nicht.

Das steht in der Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 21/9238. Sie ist auf den 16. November datiert und wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom selben Tag übermittelt. Anlass war die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion auf Drucksache 21/8466, eingereicht am 25. September und als Bundestagsdrucksache am 8. Oktober ausgegeben. Der Parlamentsdienst „heute im bundestag“ hat die Antwort am 18. November unter der Überschrift zusammengefasst, der Personalstand der Brigade Litauen liege bei 80 Prozent. Diese Kurzform ist der niedrigere der beiden amtlichen Werte und beschreibt den Gesamtstand, nicht den bereits in Litauen stehenden Anteil.

Die Fragen 1 und 2 werden in der Antwort gemeinsam behandelt. Die Abgeordneten wollten die aktuelle Soll- und Ist-Personalstärke sowie den Besetzungsgrad wissen und eine Entwicklung bis Ende 2028, aufgeschlüsselt nach den Jahren 2025 bis 2028. Außerdem fragten sie, wie viele Dienstposten besetzt oder unbesetzt sind, wie viele mit zuvor in anderen Verbänden verwendeten Soldaten besetzt wurden und wie viele seit Beginn der Aufstellung versetzt, kommandiert oder anderweitig bereitgestellt wurden, und zwar nach Jahren, Organisationsbereichen und Tätigkeitsfeldern. Auf all das antwortet die Bundesregierung nicht mit Kopfzahlen, sondern mit den beiden Prozentangaben, dem Satz, der personelle Aufwuchs verlaufe weiterhin positiv, und dem Ziel, bis Ende 2027 rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 zivile Mitarbeitende vor Ort zu haben. Im Übrigen verweist sie auf ihre Vorbemerkung und auf die ältere Antwort zu Frage 37 auf Drucksache 21/7745.

Genau dieser Verweis lohnt den Blick zurück, weil er zeigt, was die Regierung selbst schon einmal offener beziffert hat – und was sich in ihrer Darstellung verändert hat. In der Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 28. August auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Sara Nanni (Bündnis 90/Die Grünen) hieß es, derzeit seien rund 92 Prozent der Dienstposten in der Brigade Litauen besetzt; die damaligen Vakanzen hätten keine operativen Auswirkungen. Der gesamte Personalstand unter Berücksichtigung der in Deutschland aufzustellenden Verbände liege bereits bei rund 60 Prozent. Die rund 92 Prozent für den in Litauen befindlichen Teil sind also kein neuer Wert vom November. Neu in der jetzigen Antwort ist vor allem der Gesamtstand: aus rund 60 Prozent im August sind nach Darstellung der Regierung fast 80 Prozent geworden. Ob sich an der operativen Bewertung der Lücken etwas geändert hat, sagt die November-Antwort nicht; den Satz zu den Vakanzen wiederholt sie nicht.

Eine Zwischenstation bildet die Pressemitteilung „Freiwilliger Aufwuchs der Brigade Litauen erfolgreich“, auf die die Bundesregierung in der Antwort zu Frage 8 ausdrücklich verweist. Das Verteidigungsministerium hatte sie am 14. September herausgegeben. Schon damals nannte es fast 80 Prozent besetzte Stellen der Gesamtbrigade und rund 92 Prozent beim bereits in Litauen stehenden Anteil – dieselben Größenordnungen wie jetzt. Zugleich schrieb das Ministerium damals, diese Stellen seien ausschließlich durch Freiwillige besetzt; seit Mai hätten sich mehr als 2.500 Soldatinnen und Soldaten freiwillig gemeldet, und der Anteil freiwilliger Meldungen sei seit Ende April von etwa 20 auf etwa 80 Prozent gestiegen. Für wenige Mangelbereiche, etwa Logistik und Informationstechnik, kündigte es ergänzend verpflichtende Maßnahmen an; der Anteil der Verpflichtungen werde voraussichtlich nur noch im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Die November-Antwort wiederholt diese Freiwilligen- und Verpflichtungszahlen nicht und teilt auch nicht mit, wie weit die angekündigten verpflichtenden Maßnahmen inzwischen gegriffen haben. Wer aus den jetzigen 80 Prozent schließt, der Aufwuchs sei weiterhin allein freiwillig, geht über den Wortlaut der Drucksache 21/9238 hinaus.

Was die Bundesregierung offen beantwortet, ist vor allem die Priorität. Auf die Frage nach Kriterien für Personalabgaben aus bereits unterbesetzten Verbänden und nach personellen Untergrenzen erklärt sie: Das entscheidende Bewertungskriterium für alle Maßnahmen sei die Erreichung der Einsatzbereitschaft der Panzerbrigade 45, welcher oberste Priorität habe. Besetzungsentscheidungen erfolgten in enger Abstimmung mit den Teilstreitkräften und dem militärischen Organisationsbereich unter Berücksichtigung des Gesamtbeitrags im Bündnis. Für die Feststellung der Einsatz-, Auftrags- oder Gefechtsbereitschaft von Bataillonen, Brigaden und vergleichbaren Elementen gilt nach der Antwort grundsätzlich das Ziel einer materiellen und personellen Vollausstattung. Eine temporäre Priorisierung aufgrund des Auftrages sei möglich; das treffe vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Situation insbesondere für die Panzerbrigade 45 zu. Einen konkreten Ziel-Besetzungsgrad für die Einsatzbereitschaft der Brigade nennt sie nicht. In der Antwort zu Frage 8 heißt es ergänzend, die Aufstellung in Litauen sei ein Schwerpunkt der Bundeswehr; die Schaffung der vollständigen personellen Einsatzbereitschaft ab dem 1. Januar 2028 sei eine streitkräftegemeinsame Aufgabe. Das fügt sich mit dem Ziel „bis Ende 2027“ zusammen, ist aber die präzisere Datumsangabe in derselben Drucksache.

Auf mehrere Kernfragen kommt sachlich nur ein Satz, dann der Verweis auf die Staatswohl-Vorbemerkung. Die Fragen nach bundesweiten Verwendungen mit einem Besetzungsgrad unter 70 Prozent, nach Soll, Ist und Versetzungen in Engpassverwendungen, nach Fachpersonal für die Panzerhaubitze 2000 und nach den Folgen von Personalabgaben für die Instandsetzung in Deutschland bleiben ohne offene Zahlen. Zur Frage, ob die in Deutschland für die Landes- und Bündnisverteidigung vorgesehenen Panzerhaubitzen 2000 im Spannungs- oder Verteidigungsfall im erforderlichen Umfang instandgesetzt werden können, antwortet die Regierung, die Instandhaltungsverantwortung sei zentral verortet; strukturell seien die erforderlichen militärischen Instandsetzungskräfte auf den logistischen Ebenen so ausgeplant, dass die Instandsetzung sichergestellt sei. Zum Einsatz der HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH oder anderer ziviler und privater Kräfte im Spannungs- oder Verteidigungsfall teilt sie mit: Der Einsatz von Kräften der HIL GmbH im Einsatzgebiet der Panzerbrigade 45 in einem solchen Fall sei derzeit nicht vorgesehen. Wie groß der zivile Anteil in Friedenszeiten ist und welche Vorsorge gilt, wenn private Kapazitäten ausfallen, bleibt offen.

Ebenso knapp fallen die Antworten zu Verwaltung, Logistik, IT und zur Frage aus, ob Aufgaben aus Deutschland erledigt werden können. Die Fragen 13 und 14 werden zusammen beantwortet: Der Personalbedarf in Litauen werde regelmäßig überprüft. Mehr steht dort nicht. Auf die Frage, ob genug qualifiziertes Personal vorhanden sei, um Landesverteidigung, NATO-Verpflichtungen, die Brigade Litauen, Auslandseinsätze sowie Ausbildungs- und Bereitschaftsaufgaben ohne personelle Mehrfachbindungen zu erfüllen, erklärt die Regierung, Landesverteidigung und NATO-Verpflichtungen seien komplementär und ließen sich inhaltlich nicht voneinander abgrenzen. Das umschließe auch die Panzerbrigade 45 in Litauen als einzigen dauerhaft im Ausland stationierten Großverband. Gemäß militärstrategischer Bewertung genieße diese Aufgabe vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Situation eine hohe Priorität. Diese Priorisierungen unterlägen der regelmäßigen Bewertung und könnten bei Bedarf angepasst werden. Ob es derzeit Mehrfachbindungen gibt, wie groß eine personelle Differenz zwischen Bedarf und verfügbarem Personal ist und welche Verwendungen besonders betroffen sind, bleibt unbeantwortet.

In der Vorbemerkung legt die Bundesregierung ausführlich dar, warum sie einen großen Teil der 15 Fragen nur teilweise oder gar nicht in offener Form beantwortet. Sie nimmt die Vorbemerkungen der Fragesteller zur Kenntnis, stimmt aber weder ihren Wertungen zu noch bestätigt sie die dort enthaltenen Feststellungen. Das verfassungsmäßige Frage- und Informationsrecht des Bundestages werde durch schutzwürdige Interessen von Verfassungsrang begrenzt, wozu insbesondere Staatswohlerwägungen zählten. Detaillierte Auskünfte zur aktuellen und geplanten Personalstärke, zu Mindestbesetzungsgraden, Untergrenzen, Kriterien der Personalgewinnung, Engpässen bei Spezialverwendungen – insbesondere in der Instandsetzung – und zu Auswirkungen auf andere Verbände könnten Rückschlüsse auf Einsatzfähigkeit und Kampfkraft zulassen. Dasselbe gelte für detaillierte Informationen zu Spezialisierungen und Dienstposten, deren Aufgaben aus Deutschland wahrgenommen werden könnten, für die Notwendigkeit der physischen Präsenz von militärischem und insbesondere zivilem Personal in Litauen sowie für die allgemeine Fähigkeit zur gleichzeitigen Erfüllung nationaler und internationaler Verpflichtungen.

Wörtlich schreibt die Bundesregierung: „Die Veröffentlichung solch detaillierter Informationen würde potenziellen Angreifern wertvolle Einblicke in die Ressourcen und Fähigkeiten der Panzerbrigade 45 sowie ihre Einsatzbereitschaft gewähren.“ Das hätte erheblichen Einfluss auf die Verteidigungsfähigkeit der gesamten Brigade Litauen und damit der Bundesrepublik und ihrer Partner. Die Brigade sei Teil der NATO-Verteidigungsstruktur in Zentraleuropa. Angaben könnten von potenziellen Gegnern ausgewertet werden, um Schwachstellen zu identifizieren und Angriffe effektiver zu planen. Die Informationen seien vor der aktuellen Sicherheits- und Bedrohungslage so sensibel, „dass selbst ein geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens unter keinen Umständen hingenommen werden kann“. Auch eine Einstufung als Verschlusssache und die Hinterlegung in der Geheimschutzstelle des Bundestages würden der Brisanz nicht ausreichend Rechnung tragen. Ausnahmsweise müsse das Fragerecht der Abgeordneten hinter dem Geheimhaltungsinteresse der Regierung zurückstehen. Diese Begründung geht weiter als die Kurzfassung der hib-Meldung, die den Verzicht auf die Geheimschutzstelle und das „geringfügige Risiko“ nicht erwähnt.

Zum Auftrag und zur Geschichte der Brigade stützt sich die öffentliche Lage auf die Angaben der Bundeswehr selbst. Auf der offiziellen Seite der Panzerbrigade 45, Stand 9. Juli 2025, heißt es, die zur 10. Panzerdivision gehörende Brigade sei dauerhaft in Litauen stationiert. Sie wurde am 1. April 2025 formal in Dienst gestellt, der Aufstellungsappell war am 22. Mai 2025 in Vilnius. Auftrag sei die Bündnisverteidigung des Baltikums an der Ostflanke der NATO. Die Brigade solle bis Ende 2027 einsatzbereit sein. Unter „Zahlen und Fakten“ nennt die Bundeswehr rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten ab 2027, 5 Bataillone, die ab 2027 zur Brigade gehören, und eine Verteilung auf 2 Orte ab 2027. Die 200 zivilen Mitarbeitenden stehen in dieser Übersicht nicht; sie kommen in der Regierungsantwort hinzu. Die Kleine Anfrage hatte sich für die Zielgröße von rund 4.800 Soldaten ausdrücklich auf eben diese Bundeswehr-Seite berufen. Die Regierung bestätigt in der Vorbemerkung der Antwort diese Angaben der Fragesteller nicht eigens, wiederholt in der Sache aber dasselbe Soldatenziel plus die 200 Zivilstellen und das Datum Ende 2027.

Was die Antwort nicht enthält, muss als Lücke stehen bleiben und darf nicht gefüllt werden. Es gibt darin keine aktuelle Kopfzahl der bereits in Litauen dienenden Soldaten und Zivilbeschäftigten, keine Tabelle der Soll- und Ist-Stärke für die Jahre 2025 bis 2028, keine Aufschlüsselung nach versetzten, kommandierten oder freiwilligen Kräften, keine Angaben zu Unterkunft, Familien, Schulen oder Kosten und keine Liste der unbesetzten Spezialverwendungen. Die hib-Meldung gibt die beiden Prozentsätze, das Ziel von 4.800 Soldaten und 200 Zivilstellen, die „oberste Priorität“ der Einsatzbereitschaft und die regelmäßige Überprüfung des Personalbedarfs korrekt wieder. Ihre Überschrift hebt jedoch nur die 80 Prozent hervor. Wer allein diese Schlagzeile liest, kann den höheren Wert von rund 92 Prozent für den bereits in Litauen stehenden Anteil übersehen. Außerdem verwendet die hib in der indirekten Rede „sollten“ statt des amtlichen „sollen“ und fasst die Staatswohl-Verweigerung enger als die Vorbemerkung. Die Substanz der zwei Zahlen und des Ziels ist damit nicht falsch, aber unvollständig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zwei Prozentangaben sind nicht dieselbe Aussage. Wer nur den Gesamtstand in die Überschrift setzt, macht aus einem Aufbau in zwei Geschwindigkeiten eine einzige, glatte Erfolgsmeldung. Der höhere Wert gilt allein für den schon verlegten Anteil, der niedrigere schließt Verbände ein, die noch in Deutschland aufgestellt werden. Diese Unterscheidung ist keine Spitzfindigkeit, sondern der Kern dessen, was die Regierung tatsächlich gesagt hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass der Bundestag detaillierte Personalzahlen einer Kampfbrigade an der Ostflanke nicht im Wortlaut im Internet lesen kann, lässt sich mit dem Schutz vor einem Gegner begründen. Dass die Regierung selbst die Geheimschutzstelle des Parlaments für unzureichend erklärt, ist gleichwohl ein schwerer Eingriff in das Fragerecht. Beides muss man benennen, ohne in die Lücken hineinzuspekulieren. Genau so wenig darf aus den Verweigerungen schon der Beweis werden, die Brigade oder die Heimatverbände seien ausgehöhlt. Was nicht offengelegt wird, ist nicht automatisch widerlegt – und nicht automatisch in Ordnung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Einsatzbereitschaft als oberste Priorität ist eine politische Entscheidung, keine moralische Selbstverständlichkeit. Wenn Personal aus anderen Einheiten abgezogen oder verpflichtet wird, stellt sich die Frage, was in Deutschland und in anderen Aufträgen bleibt. Genau diese Frage hat die Regierung offen nicht beantwortet. Eine ehrliche Debatte beginnt damit, diesen blinden Fleck auszuhalten, statt ihn mit Gewissheiten zu füllen, die in der Drucksache nicht stehen.

Was meinen Sie: Muss die Regierung beim Personal der Litauen-Brigade dem Parlament mehr Zahlen nennen – oder geht der Schutz vor einem Gegner in diesem Fall vor? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Antwort der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 21/9238 vom 16. November 2026: https://dserver.bundestag.de/btd/21/092/2109238.pdf

Kleine Anfrage der AfD-Fraktion, Bundestagsdrucksache 21/8466: https://dserver.bundestag.de/btd/21/084/2108466.pdf

Deutscher Bundestag, heute im bundestag: Personalstand der Brigade Litauen liegt bei 80 Prozent: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1233850

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