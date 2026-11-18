Thumbnail: YouTube-Kanal „{ungeskriptet} by Ben“

Köln – Dreieinhalb Stunden spricht der Publizist Hamed Abdel-Samad im Podcast „{ungeskriptet}“ über Islamismus, Religion als Machtinstrument und den Rechtsstaat. Der YouTube-Titel lautet „Sie wollen Deutschland erobern – Strategie der Islamisten“. Das ist die Zuspitzung des Kanals, nicht der ganze Inhalt. Abdel-Samad selbst sagt, Muslime seien „weder kollektiv Gefahr noch kollektiv niedlich und Bereicherung“. Den Hardcore-Islamisten unterstellt er eine langfristige Mission – und fordert vom Staat klare Neutralität in Schule und Justiz. Beides muss man auseinanderhalten.

Das Gespräch wurde am Mittwoch, 18. November 2026, um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf dem Kölner YouTube-Kanal „{ungeskriptet} by Ben“ des Podcasters Ben Berndt veröffentlicht. Der Kanal hat rund 1,36 Millionen Abonnenten. Das Video ist 3 Stunden, 20 Minuten und 53 Sekunden lang, läuft in der Kategorie „People & Blogs“ und trägt in der Beschreibung die Kapitelmarken des Interviews. Kurz nach der Veröffentlichung zählte es bei unserem Abruf 414 Aufrufe und 85 Likes. Das Vorschaubild zeigt Berndt und Abdel-Samad an Mikrofonen, darüber steht in Großbuchstaben „Ich warne euch!“. Wir haben das automatisch erzeugte deutsche YouTube-Untertitelprotokoll ausgewertet; einzelne Wörter sind dort verhört. Zitate geben wir deshalb nur dort im Wortlaut wieder, wo sie klar verständlich sind, und stützen uns zusätzlich auf die Videobeschreibung.

Anlass ist Abdel-Samads neues Buch „With God on their Side“ mit dem Untertitel „Die unheilvolle Allianz von Politik und Religion“. Es ist am 8. Oktober 2026 im dtv-Verlag in München erschienen, umfasst 336 Seiten und kostet 26 Euro. Der Autor leiht den Titel nach eigenen Worten einem Song von Bob Dylan. Im Buch und im Gespräch geht es nicht nur um den Islam, sondern um eine von ihm beschriebene Allianz aus politischer Macht und Religion: Er nennt unter anderem Donald Trump, Wladimir Putin, Benjamin Netanjahu, Recep Tayyip Erdoğan und die iranische Führung, dazu einen „neuen Adel“ im Silicon Valley. Seine These: Das Mittelalter kehre zurück, Bürger drohten wieder zu Untertanen zu werden. Das ist eine zeitdiagnostische Behauptung, keine messbare Prognose. Auf die Frage, ob sich das noch verhindern lasse, antwortet er in der Beschreibung: „Ja, deshalb schreibe ich.“

Wer spricht hier? Abdel-Samad wurde in Ägypten als Sohn eines Imams geboren, kam als junger Mann nach Deutschland und ist Politologe und Schriftsteller. Er berichtet, er habe sich mit 19 Jahren der Muslimbruderschaft angeschlossen und sei später ausgetreten. Diese biografische Selbstauskunft ist seit Jahren Bestandteil seiner Bücher; eine unabhängige Mitgliedsakte können wir nicht vorlegen. Seit 2013 steht er in Deutschland unter Polizeischutz. Das ist vielfach berichtet. Im Intro sagt Berndt, Abdel-Samad lebe seit etwa 13 Jahren unter „extremem Polizeischutz“ und habe „nach eigenen Angaben die gleiche Sicherheitsstufe wie der Bundeskanzler“. Den Vergleich mit dem Kanzler können wir nicht überprüfen. Personenschutzstufen sind nicht öffentlich dokumentiert. Diese Angabe bleibt eine Behauptung des Gastes, weitergegeben vom Moderator.

Den Schutz führt Abdel-Samad auf das Jahr 2013 zurück. Er sei zu einem Vortrag nach Kairo eingeladen worden, als dort die Muslimbruderschaft an der Macht gewesen sei, und habe unter dem Titel „Der islamische Faschismus“ gesprochen – so heißt auch eines seiner Bücher. Ein Mitschnitt sei viral gegangen; er spricht von einer halben Million Aufrufen innerhalb von 24 Stunden, das können wir nicht unabhängig bestätigen. Danach hätten drei Prediger und Gelehrte im ägyptischen Fernsehen seinen Tod verlangt und eine Fatwa erlassen, jeder Muslim dürfe ihn töten. Der Kern ist dokumentiert: Nach einem Vortrag am 4. Juni 2013 in Kairo riefen unter anderem der Gamaa-Islamija-Führer Assem Abdel-Maged und der Al-Azhar-Professor Mahmoud Shaaban im Fernsehen zum Mord auf. Das Auswärtige Amt und der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung reagierten öffentlich. Abdel-Samads Formulierung, es seien drei Gelehrte „aus der Al-Azhar-Universität“ gewesen, ist etwas zu glatt: Nicht alle damals genannten Rufer gehörten dieser Hochschule an.

Später im Gespräch kommt er auf das Jahr 2019. Seine Mutter habe im Sterben gelegen, ihr letzter Wunsch sei gewesen, ihn noch einmal zu sehen. Er habe Tickets gebucht, die ägyptischen Behörden hätten die Reise abgelehnt, wenige Tage später sei sie gestorben. Dieselbe Darstellung steht in der Videobeschreibung. Das ist seine Schilderung; eine amtliche ägyptische Entscheidung dazu liegt uns nicht vor. Er sagt, nicht nur er, sondern auch seine Mutter sei für seine Gedanken bestraft worden, und er habe lange gezweifelt, ob der Weg das wert gewesen sei. Die Antwort, so die Beschreibung, sei später gekommen: „Nein.“ Stattdessen sagt er: „Ich werde lauter.“

Die YouTube-Überschrift „Sie wollen Deutschland erobern“ geht weiter als der Gast an der entscheidenden Stelle. Moderator Berndt fragt, ob Teile der muslimischen Bevölkerung in Deutschland das Gefühl hätten, in einem „Eroberungskrieg“ zu sein. Abdel-Samad antwortet nicht mit „die Muslime“, sondern verweist auf „Hardcore-Islamisten“, die auf einer „langfristigen Mission“ seien. An anderer Stelle formuliert er ausdrücklich: Viele neigten dazu, Muslime entweder kollektiv als Gefahr oder kollektiv als „niedlich und Bereicherung“ darzustellen. Beides sei „Quatsch“. Viele Muslime arbeiteten hart, seien gesetzestreu, manche sogar „stolze Deutsche“. Wer den Titel allein liest, bekommt genau die Kollektivthese, die er zurückweist. Das ist kein Freibrief für seine übrigen Thesen, aber eine notwendige Korrektur.

Eine dieser Thesen bleibt polemisch. Er spricht von einem „Geburten-“ oder „Gebärmutter-Dschihad“: Hardcore-Islamisten setzten auf möglichst viele muslimische Kinder, „über 150 Jahre“ sei das Spiel entschieden. Das ist seine Zuspitzung, kein belegtes geheimes Programm und keine demografische Gesetzmäßigkeit. Unterschiedliche Geburtenziffern gibt es, sie werden von Forschungsinstituten als eine Größe unter mehreren modelliert und ändern sich. Daraus einen 150-Jahre-Eroberungsplan zu machen, ist eine politische Erzählung, keine Quellenlage. Ähnlich pauschal wirkt der Satz über Islamverbände, sie wollten „alles Mögliche außer Integration“. Manche Verbände werden vom Verfassungsschutz beobachtet, andere arbeiten mit dem Staat zusammen. Eine einzige Motivlage für „die Verbände“ ergibt sich daraus nicht.

Deutlich konkreter ist seine Erinnerung an den 28. September 2015. An dem Abend war Abdel-Samad Gast bei „Hart aber fair“ in einer live aus Köln gesendeten Folge mit dem Titel „Merkel bejubeln, an Mohammed glauben: Wie viel Islam gehört zu Deutschland?“. Mit am Tisch saßen unter anderem die damalige NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) und der damalige Parlamentarische Staatssekretär Jens Spahn (CDU). Abdel-Samad sagt, er habe damals gefragt, ob Deutschland ein Konzept für Bildung, Kriminalität und Terrorismus habe, und sei danach wochenlang als Rassist beschimpft worden. „Drei Monate später“ sei die Kölner Silvesternacht gekommen, „genau das“, wovor er gewarnt habe. Die Zeitspanne stimmt ungefähr: Zwischen der Sendung und der Silvesternacht 2015/2016 liegen rund drei Monate. Die massenhaften sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht sind behördlich dokumentiert. Dass er als Einziger die Tatnacht vorhergesagt habe, folgt daraus nicht; die Sendung handelte breit über Islam, Grundgesetz und Zuwanderung. Nach eigenem Bekunden lehnte er spätere Einladungen ab, nach der Katastrophe als Experte aufzutreten.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Schule. Abdel-Samad hält Islamunterricht an staatlichen Schulen für problematisch, weil er fortsetze, was in der Moschee erzählt werde, statt ein „Gegengift“ für Freiheit und Selbstbestimmung zu geben. Kopftücher bei fünf- oder sechsjährigen Mädchen lehnt er scharf ab: Die Freiheit des Kindes stehe über der Vorstellung der Eltern. Das ist seine pädagogische und politische Forderung, kein geltendes Bundesverbot. Islamischen Religionsunterricht gibt es in mehreren Ländern als staatlich beaufsichtigtes Schulfach mit unterschiedlichen Vertragspartnern; ihn pauschal mit Moschee-Unterricht gleichzusetzen, greift zu kurz. Zur Justiz sagt er, er wolle nicht vor einer Richterin mit Kopftuch stehen, weil das sichtbare Zeichen Neutralität gegenüber einem Islamkritiker ausschließe. Auch das ist eine Position, kein festgestellter Befangenheitsautomat. In mehreren Ländern gibt es bereits Regelungen zu religiösen Symbolen in der Justiz; das Bundesverfassungsgericht hat zur Kopfbedeckung von Lehrerinnen differenzierter geurteilt. Abdel-Samad nennt das gewünschte Modell „positive Neutralität“, nicht Gleichgültigkeit, und will Weihnachtsbäume in der Schule als Kulturzeichen behalten.

Zur Deutschen Islamkonferenz sagt er, er sei „zehn Jahre lang“ Mitglied gewesen, vom Innenminister neben etwa zehn muslimischen Intellektuellen eingeladen, und habe sich für individuelle Freiheit, Frauenrechte und gegen Antisemitismus eingesetzt. Hier muss man die Amtszeiten genauer nehmen. In die zweite Deutsche Islamkonferenz wurde er 2010 vom damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière berufen; diese Phase wird üblicherweise bis 2013 datiert. Im November 2020 erklärte Abdel-Samad seinen Rücktritt. Feste Mitgliedschaften gab es nach vorliegenden Berichten ab 2018 nicht mehr. Die „zehn Jahre“ sind also seine Zählung über den längeren Zeitraum, nicht die Dauer einer durchgehenden formellen Berufung. Dass er die Konferenz insgesamt als gescheitert betrachtet, bleibt seine Bewertung.

Was der Abend insgesamt ist: ein langes, wenig geglättetes Gespräch eines Meinungsjournalisten, der sich selbst nicht als klassischen Journalisten versteht, mit einem bekannten Islam- und Religionskritiker. Dazwischen liegen Werbeblöcke. Abdel-Samad verbindet biografische Erfahrung – Austritt, Fatwa, Personenschutz, die Geschichte um seine Mutter – mit sehr weit reichenden Zeitdiagnosen. Manches davon ist nachprüfbar, manches ist These. Der Kanal macht aus dem zweiten Teil den Titel „Sie wollen Deutschland erobern“. Wer das Video ernst nimmt, sollte den Satz daneben legen, in dem derselbe Gast Kollektivurteile über Muslime ausdrücklich verwirft, und den Staat an den Stellen prüfen, an denen er wirklich Neutralität und Strafverfolgung schuldet – nicht an einer erfundenen 150-Jahre-Front.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Titel, der eine Eroberung ankündigt, und ein Gast, der dieselbe Eroberung ausdrücklich nicht allen Muslimen zuschreibt – das gehört in den ersten Satz, nicht in eine Fußnote. Zuspitzung darf Aufmerksamkeit holen. Sie darf nicht den Unterschied zwischen einer Ideologie und Millionen Menschen einebnen, den der Interviewte selbst zieht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer mit einer Fatwa und unter Personenschutz lebt, hat eine Erfahrung, die man nicht wegwischen sollte. Aus dieser Erfahrung folgt aber nicht, dass jedes Bild vom „neuen Mittelalter“ oder von einem geplanten Siegeszug über Generationen schon belegt wäre. Zuhören und Nachprüfen sind hier kein Gegensatz, sondern die einzige anständige Haltung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Rechtsstaat darf Religion nicht fürchten und sie nicht in Behörden und Klassenzimmer einsickern lassen, als wäre Neutralität schon Intoleranz. Diese Debatte ist legitim. Sie wird schwächer, wenn sie als Kampf gegen eine ganze Bevölkerungsgruppe verkauft wird. Genau dann hören auch die zu, die man eigentlich überzeugen müsste, nicht mehr hin.

Was meinen Sie: Wie viel Religion verträgt der Staat in Schule und Justiz – und wo muss er eine klare Grenze ziehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

YouTube-Kanal „{ungeskriptet} by Ben“: Interview mit Hamed Abdel-Samad, veröffentlicht am 18. November 2026: https://www.youtube.com/watch?v=QxMuH1bjMwo

dtv-Verlag: „With God on their Side. Die unheilvolle Allianz von Politik und Religion“, Erscheinungstag 8. Oktober 2026: https://www.dtv.de/buch/with-god-on-their-side-28557

WDR-Presseinformation zu „Hart aber fair“ am 28. September 2015 mit Hamed Abdel-Samad: https://www.presseportal.de/pm/6694/3131681

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