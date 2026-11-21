Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Die FDP-Politikerin und Aktivistin Karoline Preisler ist am Samstagabend in Berlin-Schöneberg nach einer propalästinensischen Demonstration zu Boden gegangen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 17.15 Uhr zunächst zu einem Handgemenge zwischen der 55-Jährigen und einer ehemaligen Versammlungsteilnehmerin; kurz darauf soll eine weitere, 25 Jahre alte Teilnehmerin Preisler getreten haben. Die 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an. Preisler klagte laut Polizei über Kopfschmerzen und lehnte vor Ort eine Behandlung ab; Medien gegenüber schilderte sie später Übelkeit, Schwindel und Schmerzen. Die BILD-Formel von „Israel-Hassern“ ist eine Zuspitzung des Blattes – die Polizei spricht von Versammlungsteilnehmerinnen, für die Verdächtige gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 22:41 Uhr MEZ

Die BILD veröffentlichte ihren Bericht von Iman Sefati und Marc Oliver Rühle am Samstag, dem 21. November 2026, kurz nach 22 Uhr unter der Überschrift „Handgemenge! Tritte!: Israel-Hasser gehen auf FDP-Politikerin los“. Bereits gegen 18.19 Uhr hatte Sefati den Vorfall auf der Plattform X gemeldet. Die Nachrichtenagentur dpa verbreitete ihre Meldung um 21.28 Uhr, unter anderem über Zeit, Süddeutsche Zeitung und Tagesspiegel. Die Welt berichtete ebenfalls und beruft sich auf eine Mitteilung der Berliner Polizei auf X. Eine eigene Pressemeldung auf dem Polizeiportal berlin.de lag zum Zeitpunkt dieses Textes noch nicht vor. Die folgenden Angaben stützen sich deshalb auf die von dpa und Welt wiedergegebenen Polizeiangaben sowie auf Aussagen Preislers gegenüber Medien.

Was die Polizei bestätigt, ist knapp gefasst. Demnach endete am Nachmittag eine Versammlung in Schöneberg. Danach, gegen 17.15 Uhr, sei es zu einem Handgemenge zwischen Preisler und einer ehemaligen Versammlungsteilnehmerin gekommen. Kurz darauf soll Preisler von einer weiteren, 25 Jahre alten ehemaligen Teilnehmerin getreten worden sein, so die Ermittler. Die Politikerin sei zu Boden gegangen und habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt. Eine medizinische Behandlung habe sie abgelehnt. Die 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zu einem konkreten Tatvorwurf, etwa Körperverletzung, zur Rolle der ersten Frau und dazu, ob der Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt, machten die vorliegenden Polizeiangaben keine Aussage. Ob die Festgenommene wieder entlassen wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Es handelt sich um Vorwürfe; eine gerichtliche Klärung steht aus.

Preisler selbst schildert den Vorfall dramatischer. Gegenüber der BILD sagte sie: „Durch den kräftigen Tritt in meine Körpermitte fiel ich nach hinten und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster. Danach kämpfe ich nun mit Übelkeit, Schwindel und Schmerzen, übergebe mich usw. Jetzt erhole ich mich hoffentlich schnell.“ Focus Online gegenüber berichtete sie, sie sei niedergeschlagen und getreten worden, auf ihrem Mantel sei ein Fußabdruck zu sehen. Sie habe Prellungen und vermutlich eine Gehirnerschütterung und lasse sich im Krankenhaus untersuchen. Auch die BILD schreibt, nach eigenen Informationen werde Preisler in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Das widerspricht der Polizeiangabe nicht zwingend: Die Ablehnung bezog sich auf eine Behandlung direkt am Ort; ein späterer Klinikbesuch ist möglich. Eine ärztliche Diagnose ist öffentlich nicht bestätigt.

Die BILD macht daraus deutlich mehr. Im Einstieg nennt sie Preisler „Deutschlands mutigste Demonstrantin“, schreibt von einem Angriff „am Rande einer israelfeindlichen Demonstration“ und, nach Schilderungen von Augenzeugen, von einem heftigen Sturz auf den Hinterkopf. In der Bildunterschrift heißt es, Preisler sei „zu Boden gestoßen“ worden. Die Polizei formuliert vorsichtiger: Preisler sei nach dem Tritt zu Boden gegangen. Die Überschrift spricht von „Tritten“ im Plural; in den Polizeiangaben ist von einem Tritt einer Frau die Rede, die andere Frau war am Handgemenge beteiligt. Wichtig ist auch der Zeitpunkt: Laut Polizei geschah alles nach dem Ende der Versammlung, die Frauen werden als ehemalige Teilnehmerinnen bezeichnet.

Trägt die Bezeichnung „Israel-Hasser“? Belegt ist, dass die beiden Frauen nach Polizeiangaben an der vorangegangenen Versammlung teilgenommen hatten. Die dpa nennt sie eine propalästinensische Demonstration, die Welt eine israelfeindliche. Die BILD verweist auf Bilder, auf denen neben palästinensischen und libanesischen Fahnen auch Fahnen der Islamischen Republik Iran zu sehen gewesen seien; das ist eine Angabe des Blattes, eine amtliche Beschreibung der Parolen oder des Versammlungsthemas lag nicht vor. Über die Motive oder Einstellungen der beiden konkreten Frauen ist öffentlich nichts Belastbares bekannt. Die Zuschreibung „Israel-Hasser“ für die mutmaßlichen Täterinnen ist deshalb eine Wertung der BILD und des Chefredakteurs-Kommentars, keine festgestellte Tatsache. Beide Frauen sind Privatpersonen und werden hier nicht näher beschrieben.

Preisler ist keine Unbekannte. Die Juristin geht seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 regelmäßig als Gegendemonstrantin zu propalästinensischen und israelfeindlichen Kundgebungen in Berlin, oft mit Plakaten, die an die Opfer sexueller Gewalt beim Hamas-Massaker erinnern. Sie wurde dafür unter anderem mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet, der Engagement für Bürgergesellschaft und Zivilcourage ehrt. In einem früheren Interview mit unserer Redaktion hatte sie geschildert, wie bedrohlich die Lage auf solchen Kundgebungen für sie geworden ist. Auch beim Jahreswechsel war sie Ziel einer Attacke, über die wir in einem Bericht über Pyrotechnik bei einer Silvester-Demo berichtet haben.

Frühere Angriffe sind belegt. Im März 2025 wurde Preisler bei einer Demonstration in Berlin-Mitte nach Berichten mit einer hölzernen Fahnenstange geschlagen. Am 23. August 2025 versuchten am Checkpoint Charlie nach Polizeiangaben ein Mann und eine Frau, ihr gleichzeitig ein Plakat und eine israelische Fahne zu entreißen; Preisler wurde an der Hand verletzt. Gegen die beiden wurde damals wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung ermittelt. Preisler berichtete außerdem, Demonstranten seien ihr bis in die U-Bahn gefolgt. Die BILD fasst das korrekt zusammen; sie nennt allerdings nur diese zwei Fälle als „dokumentiert“, während Preisler selbst immer wieder von Drohungen und Beschimpfungen berichtet.

Was bedeutet eine vorläufige Festnahme in einem solchen Fall? Die Polizei darf eine Person festhalten, wenn sie auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird, etwa um die Identität festzustellen. Eine Festnahme ist keine Verurteilung und auch noch kein Haftbefehl. Ob Anklage erhoben wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen. Welche Vorschriften in Betracht kommen, hängt davon ab, was Zeugenaussagen, mögliche Videos und ein ärztlicher Befund ergeben. Öffentlich genannt hat die Polizei bislang keinen Paragrafen. Gerade bei Szenen am Rande von Versammlungen, in denen sich Menschen gegenseitig filmen, schubsen und anschreien, ist die genaue Abfolge oft umstritten – auch deshalb bleibt die Darstellung der Polizei hier der Maßstab, ergänzt um die Schilderung der Betroffenen.

Offen ist auch, wer die Versammlung angemeldet hatte, unter welchem Motto sie stand und wie viele Menschen daran teilnahmen. Dazu machten weder die Polizei noch die vorliegenden Agenturberichte Angaben. Die BILD zeigt Bilder des Reporters von der Kundgebung, eine unabhängige Einordnung der Parolen gibt es bislang nicht. Klar ist nur: Preisler stand, wie so oft, als einzelne Gegenstimme am Rand – und genau dort eskalierte die Lage, nachdem die offizielle Versammlung bereits beendet war.

Politisch kam die Reaktion schnell. FDP-Chef Wolfgang Kubicki schrieb auf X: „Schrecklich. Die gesamte FDP steht hinter Karoline Preisler“ – laut dpa mit dem Zusatz „in ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus“. An die Angreifer gerichtet fügte er hinzu: „Euer Hass wird nicht siegen. Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist.“ Eine Stellungnahme des Berliner Senats oder der Versammlungsleitung lag zunächst nicht vor. Wie es juristisch weitergeht, entscheiden Polizei und Staatsanwaltschaft. Bis dahin gilt für beide Frauen die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer eine Frau mit einem Plakat tritt, weil ihm ihre Meinung nicht passt, greift nicht nur einen Menschen an, sondern das Demonstrationsrecht selbst. Dass eine bekannte Gegendemonstrantin seit Jahren immer wieder angegangen wird und trotzdem allein mit ihrem Schild am Rand steht, ist ein Armutszeugnis für eine Hauptstadt, die sich gern als Bollwerk gegen Antisemitismus feiert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Berliner Politik verspricht nach jedem Vorfall Härte und Schutz – und beim nächsten Aufzug steht dieselbe Frau wieder fast ungeschützt zwischen den Fronten. Versammlungsbehörde und Innensenat müssen erklären, warum Auflagen, Abstand und Begleitung offenbar nicht reichen, wenn die Lage absehbar ist. Worte auf X ersetzen keine Polizeikonzepte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb lohnt Genauigkeit. Ob die mutmaßlichen Täterinnen aus Hass gegen Israel handelten, müssen Ermittler klären, nicht Schlagzeilen. Wer jeden Verdacht sofort mit dem schärfsten Etikett versieht, schwächt am Ende die berechtigte Empörung – und macht es Relativierern leicht, von der eigentlichen Tat abzulenken.

Was meinen Sie: Tut Berlin genug, um Gegendemonstranten zu schützen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

dpa mit Angaben der Polizei Berlin, via ZEIT: Aktivistin Preisler geht bei Demo in Handgemenge zu Boden, 21.11.2026: https://www.zeit.de/news/2026-11/21/aktivistin-preisler-geht-bei-demo-in-handgemenge-zu-boden

WELT: Karoline Preisler bei Palästina-Demonstration in Berlin angegriffen, 21.11.2026: https://www.welt.de/politik/deutschland/article6b01f9745842ff528b9e336d/fdp-politikerin-karoline-preisler-bei-palaestina-demonstration-in-berlin-angegriffen.html

BILD: Handgemenge! Tritte!: Israel-Hasser gehen auf FDP-Politikerin los, 21.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/handgemenge-tritte-israel-hasser-gehen-auf-fdp-politikerin-los-6b01fb895842ff528b9e337f

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24