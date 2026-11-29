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Berlin – Die deutschen Gasspeicher waren am 27. November nur noch zu 52,99 Prozent gefüllt, vor einem Jahr waren es 67,82 Prozent. Die Bundesnetzagentur nennt die Füllstände „deutlich niedriger“ als in früheren Jahren, bewertet die Versorgung aber als stabil und sieht „kein Indiz für eine Mangellage“. Die Warnung des Speicherverbands INES betrifft nach dessen eigener Modellrechnung nur einen extrem kalten Winter wie im Referenzjahr 2010.

Stand: 18:31 Uhr MEZ

Nach den Daten der europäischen Transparenzplattform AGSI+ lag der Füllstand der deutschen Speicher am Gastag 27. November bei 52,99 Prozent (vorläufige Meldung), am 26. November bei 53,75 Prozent und am 25. November bei 54,45 Prozent. Die Bundesnetzagentur nennt in ihrer Lagebewertung vom 27. November 54,5 Prozent oder 134,7 Terawattstunden, das ist der Stand vom 25. November. BILD nennt „knapp 54 Prozent“, das entspricht dem Wert vom 26. November und ist damit einen Tag älter als der neueste Stand. Der letzte Anstieg war nach den Daten am 18. November mit 0,04 Prozentpunkten. Seitdem sinkt der Füllstand täglich, am 23. November um 0,57, am 24. November um 0,65 und am 25. November um 0,80 Prozentpunkte; am 27. November waren es 0,76. Die Zahlen aus dem BILD-Artikel stimmen also, nur die Zählung „seit zehn Tagen in Folge“ ist bis zum 27. November genau genommen neun Gastage.

Auch der Vorjahresvergleich ist belegt. Am 27. November 2025 waren es 67,82 Prozent, 2024 waren es 91,97 Prozent und 2023 sogar 98,51 Prozent. Der niedrigste Wert an diesem Kalendertag in den vergangenen zehn Jahren war 67,00 Prozent im Jahr 2021, der heutige Stand liegt also noch einmal knapp 14 Prozentpunkte darunter. Zum Stichtag 1. November waren die Speicher nur zu 61,0 Prozent gefüllt, die gesetzliche Vorgabe lag bundesweit bei rund 70 Prozent. Als Ursache nennt INES den historisch schwachen Aufbau im Sommer, weil die Befüllung sich wegen der hohen Preise nach der Sperrung der Straße von Hormus wirtschaftlich kaum lohnte. Die Kälte beschleunigt also die Entleerung, den niedrigen Ausgangspunkt hat sie nicht verursacht.

Zur Warnung des Verbands: Die Initiative Energien Speichern (INES), in der Speicherbetreiber organisiert sind, hat ihre Gas-Szenarien bereits am 10. November veröffentlicht. Demnach reicht ein Füllstand von 61 Prozent zum 1. November bei normalen oder warmen Temperaturen für den Winter aus. Nur bei extrem kalten Temperaturen wie im Referenzjahr 2010 sieht das Modell von Januar bis März 2027 Unterdeckungen von bis zu 6,6 Terawattstunden im Monat und an einzelnen Tagen bis zu 1,7 Terawattstunden. Das ist eine Modellrechnung und keine Prognose. Von „dramatischen Folgen für Haushalte und Industrie“, wie BILD schreibt, steht in der INES-Mitteilung nichts. INES fordert eine bessere Wintervorsorge, etwa einen Differenzausgleich oder eine Pflicht zur Speichernutzung,.

Die Bundesnetzagentur hält die Gasversorgung dagegen für stabil und die Versorgungssicherheit für gewährleistet. Sie schätzt die Gefahr einer angespannten Versorgung weiterhin als gering ein. Von 19. bis 25. November wurden 18,8 Terawattstunden per Pipeline und 2,3 Terawattstunden über die deutschen LNG-Terminals importiert, die Auslastung der Terminals lag bei 41,2 Prozent. Die Behörde nimmt die niedrigen Füllstände „sehr ernst“, erwartet aber, dass die Speicher sich „im Rahmen der marktlichen und wetterbedingten Erwartungen“ leeren. Ein vergleichsweise niedriger Stand am Winterende sei wahrscheinlich, ein sparsamer Umgang mit Gas wegen der hohen Preise sinnvoll. Anfang November lagen nach Angaben der Behörde gegenüber dem NDR rund 150 Terawattstunden in den Speichern, im vorigen Winter wurden etwa 134 Terawattstunden entnommen; Stand 25. November waren es 134,7. Dass der Winter für Gaskunden „wieder teurer“ wird, ist BILDs Einschätzung. Die Bundesnetzagentur macht den Preiseffekt von der Dauer des Nahost-Konflikts und der Beschaffung der Versorger abhängig.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass die Speicher zur Hälfte leer sind, ist ein Alarmsignal, aber noch keine Katastrophe. Wer jetzt von Gasmangel redet, übertreibt, wer die Zahlen kleinredet, verharmlost.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage ist, warum im Sommer so wenig eingespeichert wurde. Wenn der Markt es nicht richtet und der Staat sich auf den Markt verlässt, zahlen am Ende die Verbraucher.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Speicherverband dürfte ein Interesse an staatlich abgesicherten Füllständen haben. Das macht seine Warnung nicht falsch, gehört aber dazu, wenn man sie in eine Schlagzeile packt.

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Quellen:

Bundesnetzagentur – Aktuelle Lagebewertung Gasversorgung, 27.11.2026: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.html

Initiative Energien Speichern (INES) – Gas-Szenarien November-Update, 10.11.2026: https://energien-speichern.de/ines-gas-szenarien-niedrige-speicherfuellstaende-gefaehrden-versorgungssicherheit-bei-extremer-kaelte/

BILD – Deutschlands Gasspeicher nur noch zur Hälfte voll!, 28.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/gasspeicher-fast-halb-leer-verband-warnt-vor-engpass-im-winter-6b0ad8a3741a4ef94784b5cf

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