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Berlin – Die Bundesregierung hat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion Zahlen des Statistischen Bundesamtes vorgelegt: Zum 31. Dezember 2025 lag der Anteil der Einwohner ohne deutschen Pass in 37 von 79 Großstädten bei mehr als 20 Prozent. Zehn Jahre zuvor waren es neun Städte. Gemessen wird die Staatsangehörigkeit, nicht der Migrationshintergrund. Wegen der Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung auf den Zensus 2022 sind die Werte vor und ab 2022 nach Angabe der Regierung „nicht vollumfänglich“ vergleichbar.

Die Antwort der Bundesregierung trägt das Aktenzeichen 21/8892, ist auf den 3. November 2026 datiert und wurde namens der Bundesregierung vom Bundesministerium des Innern übermittelt. Sie beantwortet die Kleine Anfrage 21/8348 der Abgeordneten Christopher Drößler, Dr. Gottfried Curio, Dr. Christian Wirth und weiterer Mitglieder der AfD-Fraktion. Die eigentliche Tabelle zum Ausländeranteil steht in Anlage 4: „Anteil Personen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung zum 31.12. nach Gemeinden über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.“ Datengrundlage ist ausdrücklich die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamtes, nicht das Ausländerzentralregister und nicht der Mikrozensus zum Migrationshintergrund. Zur Grundgesamtheit gehören alle in Deutschland melderechtlich erfassten Personen mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung. Wer neben einer ausländischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, zählt in dieser Statistik als Deutscher. Die Bild-Zeitung berichtete am 19. November 2026 über die Zahlen; zuvor hatte bereits die Welt, ebenfalls ein Springer-Titel, die Antwort aufgegriffen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2025 führt die Anlage 79 Gemeinden mit jeweils mehr als 100.000 Einwohnern. In 37 dieser Städte lag der Anteil ohne deutschen Pass über 20 Prozent, in keiner genau bei 20,0 Prozent. 2015, ebenfalls in einer Liste von 79 Städten über dieser Schwelle, waren es neun. In zwölf Großstädten erreicht oder überschreitet der Anteil 25 Prozent; 2015 galt das für drei Städte, nämlich Offenbach am Main, Frankfurt am Main und München. Den höchsten Wert 2025 weist Offenbach am Main aus: 40,0 Prozent nach 33,6 Prozent im Jahr 2015. Es folgen Ludwigshafen am Rhein mit 31,6 Prozent, Pforzheim mit 31,5 Prozent und Heilbronn mit 30,7 Prozent. Damit liegen vier Städte bei 30 Prozent oder darüber. Auf den weiteren Plätzen der Gruppe ab 25 Prozent stehen Frankfurt am Main mit 29,6 Prozent, München mit 28,1 Prozent, Mannheim mit 27,8 Prozent, Stuttgart mit 27,1 Prozent, Nürnberg mit 26,5 Prozent, Saarbrücken mit 25,5 Prozent, Augsburg mit 25,1 Prozent und Gelsenkirchen mit genau 25,0 Prozent. Den niedrigsten Wert unter den 79 Großstädten hat Rostock mit 8,8 Prozent. Hamburg liegt bei 19,4 Prozent, Köln und Essen bei jeweils 19,3 Prozent und sind damit nicht unter den 37 Städten über der 20-Prozent-Marke.

Den stärksten Anstieg in Prozentpunkten zwischen Ende 2015 und Ende 2025 verzeichnet Saarbrücken: von 14,7 auf 25,5 Prozent, ein Plus von 10,8 Prozentpunkten. Dahinter folgen Ludwigshafen am Rhein mit 8,8 Prozentpunkten, Salzgitter mit 8,6, Pforzheim und Erlangen mit jeweils 8,5 sowie Bremen und Magdeburg mit jeweils 8,4 Prozentpunkten. Der geringste Anstieg unter den durchgängig erfassten Großstädten entfällt auf Köln: plus 1,0 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent. Diese Rangfolge bestätigt die in der Berichterstattung genannten Spitzenwerte. Zugleich bleibt der Hinweis der Regierung bestehen, dass die Reihe durch den Zensus 2022 einen statistischen Bruch enthält. Ein Plus von zehn Prozentpunkten ist also als Differenz zweier amtlicher Stichtagswerte zu lesen, nicht als lückenlos gemessene Bewegung jedes einzelnen Jahres. Auch ändert sich die Menge der Großstädte leicht, wenn Gemeinden die Schwelle von 100.000 Einwohnern über- oder unterschreiten; die Angaben „neun“ und „37“ beziehen sich jeweils auf die Liste des betreffenden Jahres, nicht auf eine unveränderte Gruppe von 79 stets denselben Städten.

Für Saarbrücken stehen zwei amtliche, aber unterschiedlich abgegrenzte Werte nebeneinander. In der Anlage der Bundesregierung, also in der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung, hat die Landeshauptstadt Ende 2025 182.859 Einwohner, der Ausländeranteil beträgt 25,5 Prozent. Die Einwohnerstatistik der Stadt selbst weist zum selben Stichtag 186.991 Personen mit Hauptwohnsitz aus, darunter 49.250 ohne deutschen Pass, das entspricht 26,34 Prozent. Die Differenz erklärt sich typischerweise daraus, dass kommunale Melderegister und die vom Bund und den Ländern fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl nach dem Zensus nicht identisch sind. Beide Zahlen messen Staatsangehörigkeit, nicht Herkunft oder Migrationsgeschichte. Wer den höheren städtischen Wert als „den wahren“ ausgibt oder den niedrigeren Fortschreibungswert als Schönfärberei, vermischt zwei Statistiksysteme. Entscheidend ist, die Quelle zu benennen.

Zur Wanderung legt die Regierung in Anlage 5 die Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen vor, getrennt nach deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit, einschließlich eines kumulierten Saldos von 2015 bis 2025. Auch hier gilt der ausdrückliche Hinweis: Zu- und Fortzüge erlauben keine Aussage über Motive oder über den Migrationshintergrund der wandernden Person. Unter den kreisfreien Städten fallen die höchsten Wanderungsgewinne bei Personen ohne deutschen Pass in Berlin aus, kumuliert plus 552.066, bei einem Saldo der Deutschen von minus 175.956. Es folgen Hamburg mit plus 226.046 ausländischen und minus 70.630 deutschen Personen, München mit plus 149.824 und minus 113.763, Bremen mit plus 75.700 und minus 35.688, Frankfurt am Main mit plus 74.769 und minus 43.031, Köln mit plus 71.752 und minus 45.656, Nürnberg mit plus 69.582 und minus 38.189 sowie Leipzig mit plus 66.397 ausländischen Personen. Leipzig ist zugleich die Ausnahme unter den zehn kreisfreien Städten mit den höchsten ausländischen Wanderungsgewinnen: Der deutsche Saldo ist dort positiv und beträgt plus 26.993. Auf Platz neun und zehn dieser Rangliste stehen Düsseldorf mit plus 61.577 und Dortmund mit plus 61.444 ausländischen Personen; beide verzeichnen zugleich einen negativen deutschen Saldo. Essen folgt knapp dahinter mit plus 61.299. In der verkürzten Aufzählung mancher Berichte wird Essen an dieser Stelle genannt und Dortmund weggelassen. An der Grundaussage ändert das wenig: In neun der zehn Städte mit den größten ausländischen Wanderungsgewinnen zogen im kumulierten Zeitraum 2015 bis 2025 mehr Deutsche fort als zu. Das ist ein Wanderungssaldo, kein Urteil über einzelne Familien und keine Auskunft darüber, warum jemand gegangen oder gekommen ist.

Die Fragesteller wollten außerdem wissen, ob die Regierung Auswertungen zu einem Zusammenhang zwischen Ausländeranteil, Wanderung und Kriminalität vorgelegt bekommt. Die Antwort verweist auf zwei Analysen auf der Ebene aller Kreise, nicht auf ein Urteil über einzelne Städte oder Personen. Untersucht wurden auf die jeweilige Bevölkerungszahl bezogene Fall- und Tatverdächtigenzahlen. In beiden Analysen fielen diese Zahlen in Kreisen mit höherem Grundsicherungsanteil höher aus. Ein höherer Anteil von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ging in der ersten Analyse mit einer niedrigeren Zahl tatverdächtiger Personen ohne deutschen Pass einher, jeweils bezogen auf die entsprechende Bevölkerungsgröße. Der Flüchtlingsanteil zeigte in der zweiten Analyse einen positiven Zusammenhang mit der Fallzahl und mit der Zahl der tatverdächtigen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, wiederum bezogen auf die Bevölkerungsgröße. Die Regierung stellt klar: Es handelt sich um statistische Zusammenhänge auf Kreisebene. Aus den Analysen ließen sich keine kausalen Beziehungen ableiten, ebenso wenig Rückschlüsse auf einzelne Personen. Eine Kurzfassung, wonach ein hoher Ausländeranteil „allein nicht“ mit mehr ausländischen Tatverdächtigen einhergehe, der Flüchtlingsanteil dagegen schon, verkürzt diese vorsichtige amtliche Sprache. Sie lässt den Hinweis auf die Grundsicherung, die Richtung des ersten Befunds und das ausdrückliche Kausalitätsverbot zu kurz kommen.

Dokumentiert ist damit ein klarer statistischer Befund zur Staatsangehörigkeit am Ort der Hauptwohnung: Ende 2025 lag der Anteil ohne deutschen Pass in 37 von 79 Großstädten über 20 Prozent, in zwölf Städten bei mindestens 25 Prozent, mit Offenbach am Main an der Spitze. Dokumentiert ist ferner, dass die amtliche Zehnjahresdifferenz wegen des Zensus 2022 nicht als glatte Zeitreihe gelesen werden darf und dass Wanderungssalden keine Motive beweisen. Nicht belegt ist mit diesen Tabellen, wie hoch in denselben Städten der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund oder Einwanderungsgeschichte ist; das ist eine andere, typischerweise höhere Größe. Nicht belegt ist ein automatischer Schluss von der Staatsangehörigkeitsquote auf Kriminalität, und nicht belegt ist die umgekehrte Behauptung, die Zahlen sagten über das Zusammenleben in den Städten nichts aus. Sie beschreiben, wie sich die melderechtlich erfasste Bevölkerung nach Pass zusammensetzt. Mehr nicht, und weniger auch nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Regierung, die über Jahre hinweg Zuzug zugelassen, Verfahren gestreckt und Abschiede aufgeschoben hat, kann sich nicht darüber wundern, dass sich die amtliche Einwohnerstatistik der großen Städte verschiebt. Wer diese Verschiebung tabuisiert, behandelt die eigene Aktenlage wie ein Gerücht. Wer sie dagegen zur Sippenhaft gegen Menschen ohne deutschen Pass umdeutet, verlässt den Boden der Zahlen ebenso. Der Staat schuldet eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine Politik, die Steuerungsfähigkeit wieder erkennbar macht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Hinweis auf den Zensusbruch ist methodisch berechtigt, als politischer Schutzschild aber zu bequem. Wenn Vorher und Nachher nicht voll vergleichbar sind, muss die amtliche Statistik das nicht als Ausrede, sondern als Auftrag verstehen: vergleichbare Reihen liefern, Brüche erklären, Stichtage klar benennen. Bürgerinnen und Bürger dürfen erwarten, dass eine so grundlegende Größe wie die Zusammensetzung der städtischen Wohnbevölkerung nicht hinter Fachformeln verschwindet.

KOMMENTAR / MEINUNG: Städte brauchen Wohnungen, Schulen, Behörden und Sicherheit, die mit der tatsächlichen Einwohnerschaft mithalten. Das ist eine Aufgabe der Politik, nicht ein Vorwurf an Nationalitäten. Wer offizielle Anteile verschweigt, verhindert Planung. Wer aus Anteilen gleich ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht stellt, verhindert Verständigung. Beides ist unbequem, weil beides Arbeit verlangt: steuern, integrieren, wo nötig begrenzen – und dabei die einzelnen Menschen nicht zu einer statistischen Kulisse zu machen.

Was meinen Sie: Reicht die amtliche Auskunft zu Staatsangehörigkeit und Wanderung – oder muss die Politik daraus klarere Regeln für Zuzug, Rückkehr und städtische Infrastruktur ableiten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Deutscher Bundestag, Drucksache 21/8892, Antwort der Bundesregierung vom 3. November 2026, Anlagen 4 und 5: https://dserver.bundestag.de/btd/21/088/2108892.pdf

Landeshauptstadt Saarbrücken, Wirtschaftliche Kennzahlen, Einwohnerzahl Stand 31. Dezember 2025: https://www.saarbruecken.de/wirtschaft/wirtschaftsstandort/statistik_zahlen_und_fakten/wirtschaftliche_kennzahlen

BILD, „Ausländeranteil steigt: In 37 Großstädten über 20 Prozent“, 19. November 2026: https://www.bild.de/politik/inland/auslaenderanteil-steigt-in-37-grossstaedten-ueber-20-prozent-6afedb354d1895cf2a8f11df

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