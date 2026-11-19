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New Orleans – Das US-Bundesberufungsgericht für den Fünften Bezirk hat die Abweisung der Betrugsklage der Whistleblowerin Brook Jackson gegen unter anderem Pfizer und Ventavia bestätigt. Das am 13. November 2026 veröffentlichte Urteil entscheidet einen Verfahrensstreit, nicht die wissenschaftliche Frage, ob die von Jackson behaupteten Mängel in der COVID-19-Impfstoffstudie tatsächlich vorlagen. Die Vorwürfe bleiben unbewiesen, eine Unschuldsvermutung gilt.

Das veröffentlichte Urteil trägt das Aktenzeichen 24–40564 und datiert vom 13. November 2026. Verfasser ist Richter Don R. Willett; der Spruchkörper bestand außerdem aus der Vorsitzenden Richterin Jennifer Walker Elrod und Richterin Priscilla Richman. Das Gericht bestätigt vollständig die Entscheidung des Bundesbezirksgerichts für den östlichen Bezirk von Texas in Beaumont vom 9. August 2024, Aktenzeichen 1:21-CV-8, Richter Michael J. Truncale. Die Klage nach dem False Claims Act, also dem US-Gesetz gegen Betrug zulasten der Regierung, wird damit als für Jackson erledigt bestätigt. Der formale Rechtskraftvermerk, der Mandate, soll nach Angabe des Gerichts am 4. Januar 2027 ausgefertigt werden. Bis dahin bleiben theoretisch Rechtsbehelfe wie eine erneute Anhörung denkbar; in der Sache hat das Berufungsgericht die Abweisung jedoch bereits bestätigt. Transition News berichtete am 19. November 2026 über das Urteil und stützt sich dabei wesentlich auf TrialSite News.

Der Kern der Entscheidung ist verfahrensrechtlich. Die Bundesregierung hatte zunächst während der gesetzlich vorgesehenen Geheimhaltungsfrist nicht in den Rechtsstreit eingegriffen, sich das Recht dazu aber vorbehalten. Später beantragte das Justizministerium, doch beizutreten und die Klage nach § 3730 Absatz c Satz 2 Buchstabe A des False Claims Act zu beenden. Begründung der Regierung, wie sie das Berufungsgericht wiedergibt: Die Ansprüche entbehrten der Grundlage, beruhten auf „Fehlinformationen“, stünden im Widerspruch zur öffentlichen Gesundheitspolitik und würden FDA, Gesundheitsministerium und Justizministerium mit erheblichem Aufwand für Beweisaufnahme und Aufsicht belasten. Das Berufungsgericht stützt sich auf die Leitentscheidung des US-Supreme-Court in der Sache United States ex rel. Polansky gegen Executive Health Resources aus dem Jahr 2023. Danach bleibt die Klage im Kern eine der Regierung, die sie unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen den Willen der Privatklägerin beenden kann. Das Bezirksgericht, so Willett, habe sich „wohl innerhalb seines Ermessens“ gehalten, als es den Beitritt zuließ und die False-Claims-Ansprüche abwies. Wörtlich hält das Berufungsgericht fest, dass es wegen dieser freiwilligen Beendigung andere, inhaltliche Abweisungsgründe nicht mehr prüfen müsse. Es hat also nicht selbst entschieden, ob die klinischen Daten wissenschaftlich belastbar waren oder nicht.

Die Rechtsfolgen sind genauer als manche Kurzfassung. Die False-Claims-Ansprüche (in der zweiten geänderten Klage die Punkte 1 bis 4) wurden mit Sperrwirkung gegenüber Jackson abgewiesen, aber ohne Sperrwirkung gegenüber der Regierung. Das bedeutet: Jackson selbst kann diese Bundesansprüche nicht noch einmal erheben; die Vereinigten Staaten könnten es theoretisch tun. Beklagte waren Ventavia Research Group, Pfizer und das Auftragsforschungsunternehmen Icon. Nach dem Ausscheiden der Bundesansprüche wurden die Abweisungsanträge von Pfizer und Icon gegenstandslos. Den gesonderten Vorwurf der Vergeltung nach dem False Claims Act gegen Ventavia wies das Bezirksgericht mit Sperrwirkung ab, weil die Klageschrift einen gesetzlich geschützten Hinweis und die Kenntnis Ventavias davon nicht hinreichend dargelegt habe. Das Berufungsgericht bestätigt auch das. Eine mögliche Vergeltungsklage nach Landesrecht ließ das Bezirksgericht ohne Sachentscheidung fallen, weil es die ergänzende Zuständigkeit nicht ausübte; eine dritte Änderung der Klage wurde nicht mehr zugelassen.

Jackson war im September 2020 als regionale Direktorin für klinische Studien bei Ventavia eingestellt worden. Ventavia betrieb nach der Urteilsdarstellung drei Prüfzentren der Phase-III-Studie von Pfizer. Ihre Tätigkeit dauerte rund zwei Wochen. Sie machte intern Bedenken zu Protokollabweichungen und Regulierungsverstößen geltend und empfahl, die Rekrutierung auszusetzen, bis Abhilfe geschaffen sei. Am selben Tag, an dem sie sich an die US-Arzneimittelbehörde FDA wandte, kündigte Ventavia ihr mit der Begründung, sie passe nicht gut ins Unternehmen. Das Berufungsgericht nennt den zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Anruf bei der FDA und der Kündigung „verdächtig“, stellt aber zugleich fest, Jackson habe nicht schlüssig vorgetragen, Ventavia habe von diesem FDA-Kontakt gewusst; interne Beschwerden über Regelverstöße reichten für eine nach dem False Claims Act geschützte Tätigkeit nicht aus, weil das Gesetz auf Betrug zulasten der Regierung ziele und kein allgemeines Instrument zur Aufsicht über jede Abweichung vom Prüfplan sei. Die ursprünglichen Vorwürfe hatte 2021 der investigative Journalist Paul D. Thacker in einer Untersuchung des British Medical Journal öffentlich gemacht. Jackson warf Ventavia unter anderem vor, Daten gefälscht, die Verblindung gefährdet, unzureichend geschulte Impfende eingesetzt und unerwünschte Ereignisse zu langsam nachverfolgt zu haben. Sie stellte dem Journal interne Unterlagen, Fotos, Tonaufnahmen und E-Mails zur Verfügung. In einem früheren Beitrag haben wir über diese Darstellung und die damaligen Reaktionen berichtet. Es handelt sich um Vorwürfe, nicht um gerichtlich festgestellte Tatsachen.

Pfizer erklärte gegenüber dem British Medical Journal, das Unternehmen habe im September 2020 eine anonyme Beschwerde zu Ventavia erhalten. Es seien, wo nötig, Korrektur- und Abhilfemaßnahmen ergriffen worden. Die Untersuchung von Pfizer habe keine Umstände ergeben, die die Daten entkräften oder die Integrität der Studie gefährden würden. Das ist die Stellungnahme des Unternehmens, keine gerichtliche Feststellung. Ventavia hat die Vorwürfe in anderen Medien als unbegründet bezeichnet und mitgeteilt, sie seien geprüft und nicht bestätigt worden. Das Journal schrieb später, Ventavia habe gegenüber manchen Medien behauptet, Jackson habe nicht an der Pfizer-Studie mitgearbeitet; diese Darstellung sei unzutreffend. Die FDA dankte Jackson nach der Schilderung des Journals noch am selben Tag für den Hinweis, wollte sich aber nicht zu einer etwaigen Untersuchung äußern. Wie gründlich die Behörde die drei Ventavia-Zentren damals geprüft hat, ist in dem vorliegenden Berufungsurteil nicht im Einzelnen aufgearbeitet. Die volle Studie umfasste nach der BMJ-Darstellung rund 44.000 Teilnehmer an 153 Zentren; Ventavia hatte zu dem Zeitpunkt von Jacksons Meldung nach deren Angabe mehr als 1.000 Personen an drei Standorten eingeschlossen. Diese Zahlen beschreiben den Anteil eines Auftragnehmers, sie ersetzen keine Beweisaufnahme über die Datenqualität.

Transition News liegt mit der Kernaussage richtig, dass diese Phase des Rechtsstreits ohne eine wissenschaftliche Klärung der Studienpraxis endet und dass das Urteil weder Jacksons Betrugsvorwürfe bestätigt noch belegt, jedes Verfahren sei ordnungsgemäß eingehalten worden. Unscharf ist die verkürzte Zuweisung an „Richter Don Willett“ allein: Er hat die Begründung geschrieben, entschieden hat ein dreiköpfiger Spruchkörper einstimmig im Tenor; Elrod hat zusätzlich eine zustimmende Bemerkung zu grundsätzlichen Verfassungsfragen des Qui-Tam-Verfahrens abgegeben, die den Ausgang in der Sache nicht ändert. Die Darstellung, das Gericht habe ein „verdächtiges Timing“ anerkannt, trifft die Formulierung des Urteils, lässt aber den entscheidenden zweiten Satz oft zu kurz: Trotz dieses Zeitpunkts scheiterte der Vergeltungsanspruch nach Ansicht des Gerichts an der schlüssigen Darlegung der geschützten Handlung und der Kenntnis des Arbeitgebers. Politische Hinweise auf einen Regierungswechsel in Washington stehen nicht im Urteil und ersetzen keine Beweisaufnahme. Ein Antrag auf Überprüfung durch den Supreme Court ist öffentlich nicht entschieden; bis zur Ausfertigung des Mandate am 4. Januar 2027 ist das Verfahren auf der Berufungsebene noch nicht formal geschlossen, in der Sache aber bereits bestätigt.

Wer eine endgültige wissenschaftliche Bewertung der drei Prüfzentren erwartet hat, wird sie in diesem Urteil nicht finden. Das Gericht prüfte Beitritt, Ermessen und die Schlüssigkeit einer Vergeltungsklage, nicht die Laborhefte und die Meldeakten Zentrum für Zentrum. Dokumentiert ist damit ein klarer Verfahrensstand: Die False-Claims-Klage Jacksons ist in zwei Instanzen beendet, mit Sperrwirkung für sie und ohne Sperrwirkung für die Regierung; der bundesrechtliche Vergeltungsanspruch gegen Ventavia ist wegen unzureichender Darstellung abgewiesen; das Berufungsgericht hat die wissenschaftliche Integrität der Studie nicht selbst festgestellt. Unbewiesen bleiben Jacksons Vorwürfe zu Daten, Verblindung und Meldewesen. Unbewiesen bleibt ebenso die gegenteilige Behauptung, es habe an den drei Zentren keinerlei relevante Mängel gegeben. Pfizer und Ventavia bestreiten einen die Studie entkräftenden Befund. Wer aus dem Urteil einen Freispruch in der Sache oder umgekehrt den Beweis eines großangelegten Betrugs liest, legt in den Text etwas hinein, das dort nicht steht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Berufungsgericht, das einer Regierung das Recht bestätigt, eine von einem Whistleblower begonnene Klage zu beenden, spricht kein wissenschaftliches Urteil über Prüfzentren, Protokolle und Meldeketten. Es spricht über Zuständigkeit, Ermessen und die Konstruktion des False Claims Act. Wer das als entlastenden Freispruch feiert, macht aus Verfahren Wahrheit. Wer es als Beweis für flächendeckenden Betrug nimmt, ebenso.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zugleich darf eine Regierung, die selbst Auftraggeber und Aufseher war, nicht so tun, als sei jede unbequeme Klage nur eine Last für den Apparat. Schwere Vorwürfe gegen die Integrität einer Zulassungsstudie gehören in eine nachvollziehbare Prüfung, nicht nur in eine Abwägungsformel über Aufwand und Politik. Das Gesetz gibt der Exekutive weitreichende Macht, solche Verfahren zu stoppen. Genau deshalb muss öffentlich bleiben, was geprüft wurde und was nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vertrauen in Arzneimittelstudien entsteht nicht durch Siegertum vor Gericht, sondern durch nachprüfbare Daten, offene Korrekturen und klare Verantwortung der Auftragnehmer. Eine Kündigung am Tag einer Meldung an die Aufsicht klingt nach einem Alarmzeichen und ist trotzdem kein fertiger Beweis. Die anständigen Fragen bleiben dieselben, mit oder ohne Urteil: Welche Abweichungen sind belegt, welche Abhilfe greift, und hat beides die Sicherheit der Teilnehmer oder die Aussage der Studie verändert? Das beantwortet nur eine inhaltliche Aufklärung, keine Prozessordnung.

Was meinen Sie: Reicht die verfahrensrechtliche Beendigung der Klage – oder hätte die Substanz der Studienvorwürfe öffentlich in der Sache geprüft werden müssen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, United States ex rel. Jackson v. Ventavia Research Group, L.L.C., No. 24–40564, Urteil vom 13. November 2026: https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/24/24-40564-CV0.pdf

The BMJ, Paul D. Thacker, „Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial“, 2. November 2021, doi: 10.1136/bmj.n2635: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Transition News, „Klage von US-Whistleblowerin bezüglich klinischer Studien zum Pfizer-COVID-Impfstoff abgewiesen“, 19. November 2026: https://transition-news.org/klage-von-us-whistleblowerin-bezuglich-klinischer-studien-zum-pfizer-covid-19

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