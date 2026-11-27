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Berlin – Seit dem 20. November 2026 gelten in Deutschland neue Regeln für Verbraucherkredite, ausdrücklich auch für den Dispositionskredit. Banken müssen Kunden mindestens monatlich über den Dispo unterrichten. Kündigt oder kürzt das Institut den Rahmen, hat es mindestens 30 Tage vorher zu informieren; ist der Dispo bereits genutzt, muss es vor einer Zwangsvollstreckung grundsätzlich eine Rückzahlung in 12 gleichen Monatsraten zum bisherigen Sollzins ohne zusätzliche Kosten anbieten. Ein gesetzlicher Zwang, den eigenen Dispo zu kündigen, folgt daraus nicht. Der BILD-Sparfochs Frank Ochse hat die Reform dennoch zum Anlass genommen, seinen Rahmen auf null zu setzen.

Stand: 13:48 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Beitrag vom 26. November 2026, 11:15 Uhr, unter der Überschrift „Seit 20. November gelten neue Regeln: Warum ich jetzt meinen Dispo kündige“. Autor ist der sogenannte Sparfochs Frank Ochse. Der Text ist ein aktueller Meinungsbeitrag, kein Archivstück. Der gesetzliche Kern stimmt: Am 20. November 2026 ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge in Kraft getreten, ausgefertigt am 12. Mai 2026 und am 18. Mai 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. 2026 I Nr. 139). Der Dispositionskredit als eingeräumte Überziehungsmöglichkeit gehört dazu, geregelt vor allem in § 504 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Was BILD daraus ableitet – den eigenen Dispo jetzt zu kündigen –, ist eine persönliche Entscheidung, keine gesetzliche Pflicht. Die neuen Vorschriften stärken vor allem den Schutz, wenn die Bank den Rahmen streicht oder kürzt, nicht die Pflicht des Kunden, ihn selbst abzuschaffen.

Konkret hat der Gesetzgeber § 504 Absatz 1 BGB geschärft. Die Bank muss den Kunden in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal im Monat, über bestimmte Angaben zum Dispo unterrichten. Welche das sind, steht in Artikel 247 § 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche: der genaue Zeitraum, Datum und Höhe der Auszahlungen, der Saldo und das Datum der vorangegangenen Unterrichtung, der neue Saldo, Datum und Höhe der Rückzahlungen, der angewendete Sollzinssatz, die erhobenen Kosten und gegebenenfalls der zurückzuzahlende Mindestbetrag. BILD hat recht, dass diese monatliche Information neu ausdrücklich im Gesetz steht. Schon zuvor galt eine Unterrichtung in regelmäßigen Zeitabständen; neu ist die klare Untergrenze „mindestens einmal im Monat“. Wer sein Konto ohnehin im Online-Banking im Blick hat, merkt den Unterschied kaum. Wer den Dispo nur nebenbei mitlaufen lässt, soll ihn künftig schwerer übersehen können.

Deutlich greifbarer ist die neue Absatz 2 der Vorschrift, die BILD nur ungenau als „Vorabinformation“ und Ratenangebot zusammenfasst. Kündigt die Bank die Überziehungsmöglichkeit ganz oder teilweise, muss sie den Kunden mindestens 30 Tage, bevor die Kündigung oder Teilkündigung wirksam wird, in der vereinbarten Weise über die Beendigung oder Kürzung informieren. Hat der Kunde den gekündigten Rahmen vorher in Anspruch genommen, muss die Bank ihm vor Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens anbieten, den in Anspruch genommenen Betrag im Umfang der erklärten Kündigung ohne zusätzliche Kosten zu dem für die Überziehungsmöglichkeit geltenden Sollzinssatz in zwölf gleichen Monatsraten zurückzuzahlen – es sei denn, der Kunde entscheidet sich für eine frühere Rückzahlung. Das steht wörtlich so im Gesetz. BILD lässt dabei mehrere Einschränkungen weg: Das Angebot gilt, wenn der Dispo bereits genutzt wurde. Es betrifft den betrroffenen Betrag, nicht automatisch jeden anderen Kredit. Zusatzkosten für das Ratenmodell sind ausgeschlossen, die bisherigen Dispozinsen laufen aber weiter. Es ist ein Schutz vor der Vollstreckung, kein zinsfreier Schuldenerlass.

Hinzu kommt eine Änderung, die im BILD-Text gar nicht vorkommt. Der alte § 504 Absatz 1 Satz 4 BGB, der die Anwendung von § 499 Absatz 1 BGB auf den Dispo ausschloss, ist gestrichen. Nach § 499 Absatz 1 ist eine Vereinbarung über ein Kündigungsrecht der Bank unwirksam, wenn die Kündigungsfrist zwei Monate unterschreitet. Finanztip fasst den praktischen Effekt so zusammen: Bei einer ordentlichen Kündigung muss die Bank grundsätzlich eine Frist von mindestens zwei Monaten einhalten und den Kunden zusätzlich mindestens 30 Tage vor dem Wirksamwerden über die Kürzung oder Kündigung informieren. Das ist mehr als eine bloße „Vorabinformation“. Eine Kündigung aus wichtigem Grund wird dadurch nicht in jedem denkbaren Fall unmöglich; im Regelfall ist eine überraschende, sofortige Beendigung des eingeräumten Dispos aber deutlich erschwert.

Ob das auch für schon bestehende Verträge gilt, ist die praktisch wichtigste Frage. Grundsätzlich bleibt für Verbraucherdarlehen, die vor dem 20. November 2026 bestanden, das alte Recht anwendbar, so die Übergangsvorschrift in Artikel 229 § 71 Absatz 1 EGBGB. Für typische, unbefristete Allgemein-Verbraucherdarlehen macht Absatz 2 jedoch eine Ausnahme. Auf sie sind unter anderem die neuen §§ 504, 504a und 505 Absatz 1 und 2 BGB anzuwenden. Ein klassischer, unbefristet eingeräumter Dispo fällt typischerweise darunter. Die monatliche Unterrichtung, die 30-Tage-Information und das Ratenangebot vor der Vollstreckung gelten deshalb auch für viele bereits laufende Dispos, nicht nur für Verträge, die nach dem Stichtag neu abgeschlossen werden. Die verschärfte Kreditwürdigkeitsprüfung nach den §§ 505a und 505b BGB ist in dieser Ausnahmeliste dagegen nicht genannt. Ein automatischer neuer Bonitätscheck allein wegen des Stichtags ist für bestehende Rahmen daraus nicht abzuleiten.

Für neu eingeräumte oder später deutlich erhöhte Dispos greift die Prüfung sehr wohl. Die Verbraucherzentralen schreiben: Banken müssen bereits bei der Gewährung eines Dispos prüfen, ob der Kunde in der Lage wäre, ihn auszugleichen, regelmäßig innerhalb von 12 Monaten. Ein Score einer Auskunftei allein reicht nicht. Finanztip verweist darauf, dass die Bank die Kreditwürdigkeit grundsätzlich erneut prüfen muss, wenn der Rahmen später deutlich erhöht werden soll. Außerdem können Kunden einen eingeräumten Dispokredit nach Darstellung der Verbraucherzentralen nun widerrufen; die Widerrufsfrist beträgt im Kreditrecht grundsätzlich 14 Tage und beginnt, wenn alle Pflichtangaben vorliegen. Das betrifft vor allem neu eingeräumte Rahmen. Wer einen alten Dispo seit Jahren ungenutzt mitlaufen lässt, sollte daraus nicht den Schluss ziehen, er könne den Vertrag jetzt noch Jahre später widerrufen. Im Zweifel gehört das in die Beratung.

Ein weiterer praktischer Punkt fehlt bei BILD weitgehend: die geduldete Überziehung über den vereinbarten Rahmen hinaus. Finanztip schreibt mit Stand 19. November 2026, einige Banken erlaubten seit Inkrafttreten der neuen Richtlinie keine Zahlungen mehr, die den vereinbarten Disporahmen überschreiten. Wer sich bisher darauf verlassen hat, dass Miete oder Strom trotzdem durchgehen, kann sich bei diesen Instituten nicht mehr darauf verlassen. Lastschriften, Daueraufträge oder Überweisungen können scheitern. Das ist kein Argument, den Dispo vorsorglich auf null zu setzen, im Gegenteil: Wer den Rahmen komplett streicht und keine Reserve auf dem Konto hat, erhöht das Risiko geplatzter Zahlungen, sobald die Bank keine Überziehung mehr duldet. Wer den Dispo behält, sollte den Rahmen kennen und nicht stillschweigend darüber hinausplanen.

Teuer bleibt der Dispo unabhängig von der Reform. Finanztip nennt als Beispiele für November 2026 einen Sollzins von 13,48 Prozent bei der Berliner Sparkasse (Giro Pauschal), 9,15 Prozent bei der Comdirect und 11,85 Prozent bei der Deutschen Bank. BILD spricht von „bis knapp 16 Prozent“ bei einzelnen Banken und Sparkassen. In den von uns herangezogenen Qualitätsquellen ist dieser Spitzenwert so nicht belegt; die dokumentierten Sätze liegen darunter, sind aber immer noch hoch. Die Modellrechnung im BILD-Text ist als einfache Zinsarithmetik nachvollziehbar: Wer dauerhaft 3000 Euro bei 12 Prozent im Minus steht, zahlt rund 360 Euro Zinsen im Jahr, ohne die Schuld selbst zu verkleinern. Das setzt voraus, dass das Minus das ganze Jahr über in dieser Höhe bestehen bleibt. Die Reform ändert an der Höhe der Marktzinsen nichts. Sie schafft Transparenz und Zeit, sie macht den Dispo nicht billig.

Deshalb überzeugt die persönliche Schlussfolgerung des BILD-Autors nur zur Hälfte. Ochse schreibt, er kündige nicht aus Geldsorgen, sondern um sich selbst zu zwingen, den Kontostand und kommende Abbuchungen im Blick zu behalten. Das ist als private Disziplin nachvollziehbar. Richtig ist auch: Die Möglichkeit, den Dispo zu kündigen oder den Rahmen auf 0 Euro zu setzen, ohne das Girokonto selbst aufzulösen, ist nicht erst durch das neue Gesetz entstanden. Bei vielen Banken geht das über Online-Banking oder die App. Falsch wäre es jedoch, den 20. November als Datum zu lesen, an dem jeder seinen Dispo abschaffen sollte. Ein ungenutzter Rahmen kostet typischerweise kein extra Entgelt. Er kann als kurzer Puffer dienen, wenn eine Abbuchung früher kommt als das Gehalt. Wer ihn streicht, tauscht diesen Puffer gegen die Gefahr geplatzter Zahlungen. Wer ihn behält und dauerhaft darin stehen bleibt, zahlt unnötig viel. Beides ist eine Abwägung, keine Pflicht aus Berlin.

Ochses Vergleich mit Kreditkarten, bei denen der Kredit bis zur monatlichen Abrechnung „gratis“ sei, ist ebenfalls seine private Rechnung, keine Rechtsfolge der Reform. Unverzinst bleibt eine Karte nur, wenn der Saldo zum Abrechnungstermin ausgeglichen wird; sonst können auch dort Zinsen anfallen, und Jahresgebühren sind einzurechnen. Als gesetzliches Argument, den Dispo jetzt zu streichen, taugt das nicht. Sinnvoller ist der Hinweis, den Finanztip und die Verbraucherzentralen schon lange geben: Den Dispo nur kurz und ausnahmsweise nutzen. Wer dauerhaft im Minus hängt, sollte über einen günstigeren Ratenkredit nachdenken, der die Schuld tatsächlich abbaut. Die Bank muss unter bestimmten Voraussetzungen eine Beratung zu günstigeren Alternativen anbieten, wenn der Dispo länger genutzt wird, und auf Schuldnerberatungsstellen hinweisen. Das gehört zur bestehenden und nun auch für viele Altverträge geltenden Schutzlogik, nicht zur Kampagne „Dispo weg“.

Ein eigener älterer Beitrag auf unserer Seite zur Reform vom 20. November 2026 liegt nicht vor. Im Archiv finden sich lediglich ältere Stücke zu hohen Überziehungszinsen, etwa zur Diskussion um eine gesetzliche Deckelung, nicht aber zur jetzigen Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Deshalb setzen wir keinen internen Link. Der Stand nach einer Woche neues Recht ist damit klar: Der Dispo bleibt ein teurer Bequem-Kredit. Kunden bekommen mehr Informationen, mehr Vorlauf bei einer Kündigung durch die Bank und vor einer Vollstreckung ein Ratenangebot ohne Zusatzkosten zum bisherigen Zins. Einige Banken dulden eine Überziehung über den Rahmen hinaus nicht mehr wie früher. Wer seinen Dispo ungenutzt lässt und ihn aus Prinzip auf null setzt, darf das tun. Müssen tut er es nicht. Wer ihn braucht, sollte die neuen Rechte kennen – und die alten Zinsen nicht unterschätzen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Reform schützt, wenn die Bank den Rahmen streicht. Wer daraus eine Pflicht zur eigenen Kündigung macht, verdreht die Richtung des Gesetzes.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein ungenutzter Dispo kostet typischerweise nichts, ein dauerhaftes Minus hingegen richtig Geld. Wer ihn behält, braucht Disziplin. Wer ihn streicht, braucht eine Reserve, sonst platzen Zahlungen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hohe Sollzinsen bleiben das eigentliche Problem. Das Gesetz schafft Transparenz und Zeit, es macht den Dispo aber nicht billig. Wer dauerhaft im Minus hängt, sollte über einen günstigeren Ratenkredit nachdenken.

Dispo prüfen, Rechte kennen – kündigen bleibt freiwillig!

Quellen:

Bürgerliches Gesetzbuch, § 504 BGB, Fassung ab 20.11.2026: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__504.html

Verbraucherzentrale, 16.11.2026: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz/neues-kreditrecht-ab-20-november-2026-was-aendert-sich-fuer-mich-127103

Finanztip, Stand 19.11.2026: https://www.finanztip.de/girokonto/dispokredit/

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