Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Der Rechnungshof von Berlin prüft die Funktionszulage, die der frühere SPD-Fraktionschef Raed Saleh im Abgeordnetenhaus erhalten hat. BILD titelt, eine Berliner SPD-Größe solle sich eine Extra-Rente erschlichen haben. Dieses Wort legt eine Täuschung nahe und geht weiter als der amtliche Prüfauftrag, soweit er bisher bekannt ist. In einem von BILD zitierten Schreiben äußert der Rechnungshof „erhebliche Zweifel“ an der verfassungs-, vertrags- und sozialversicherungsrechtlichen Ausgestaltung der Zulage und verlangt den Arbeitsvertrag. Ein abgeschlossenes Prüfergebnis liegt nicht vor. Präsidentin Karin Klingen bestätigte der Zeitung die Prüfung, äußerte sich aber nicht zu Einzelheiten. Saleh sagt, alles sei nach Recht und Gesetz gelaufen; sein Anstellungsvertrag sei wortgleich vom Amtsvorgänger übernommen worden. Die Unschuldsvermutung gilt.

Der BILD-Text ist am 23. November 2026 um 17.58 Uhr erschienen und frei zugänglich. Autorin ist Hildburg Bruns. Die Zeitung beruft sich auf ein exklusives Auskunftsersuchen des Rechnungshofs an die SPD-Fraktion. Eine eigene Pressemitteilung oder ein Beratungsbericht des Rechnungshofs zu diesem Vorgang waren auf dessen Internetseite nicht zu finden; die dort aktuellen Veröffentlichungen betreffen andere Prüfungen. Auch rbb, Tagesspiegel und Berliner Zeitung hatten zu dieser Prüfung zum Zeitpunkt unserer Recherche keine eigene Berichterstattung. Eine Stellungnahme der SPD-Fraktion oder des Landesverbands über das Zitat Salehs bei BILD hinaus haben wir nicht gefunden.

Wer gemeint ist, ergibt sich aus der amtlichen Abgeordnetenliste. Raed Saleh, geboren 1977, ist seit 2006 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Laut dem Profil des Parlaments war er von 2011 bis 2026 Vorsitzender der SPD-Fraktion und von 2020 bis 2024 Landesvorsitzender der SPD Berlin. Er ist damit eine Person des öffentlichen Lebens; den Namen zu nennen ist zulässig. Die BILD-Adresse spricht vom „Berliner SPD-Chef“. Das trifft die heutige Lage nicht: Den Landesvorsitz führen seit 2026 Bettina König und Steffen Krach, die Fraktion seit dem Herbst Steffen Krach und Derya Çağlar. Saleh war langjähriger Fraktionschef und früherer Landesvorsitzender, nicht der amtierende Parteichef. Dass er im September auf eine erneute Kandidatur als Fraktionsvorsitzender verzichtet hat, ist öffentlich. Gegenüber dem rbb begründete er das mit der Wahlzäsur; die SPD kam auf 12,1 Prozent und wurde fünftstärkste Partei. BILD stellt die Frage, ob es „andere Gründe“ gegeben haben könnte. Einen Beleg, der den Rückzug mit der jetzigen Prüfung verknüpft, liefert die Zeitung nicht.

Was der Rechnungshof tatsächlich prüft, steht in dem von BILD wiedergegebenen Satz: Aufgrund seiner bisherigen Prüfungserkenntnisse habe er erhebliche Zweifel an der verfassungs-, vertrags- und sozialversicherungsrechtlichen Ausgestaltung der an den Vorsitzenden der Fraktion gewährten Funktionszulage. Geprüft werden demnach die Personalausgaben aller Fraktionen seit 2021. Verlangt wird die Herausgabe des Arbeitsvertrags. Das ist eine laufende Prüfung mit Zweifeln, kein festgestellter Rechtsbruch und kein Urteil. Ob der Rechnungshof am Ende eine Rückzahlung empfiehlt, ist offen. Die Zeitung fragt selbst, ob er Saleh dazu „verdonnern“ könnte. Der Rechnungshof entscheidet nicht wie ein Gericht; er prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung, berichtet dem Parlament und kann Empfehlungen geben, auch zur Rückführung von Mitteln. Eine Rückzahlpflicht wäre eine rechtliche oder politische Folge, keine bereits verhängte Sanktion. Solange kein Abschlussbericht vorliegt, bleiben die Zweifel vorläufig. BILD selbst schreibt, Klingen habe die Prüfung bestätigt, sich zu Einzelheiten aber nicht geäußert; das unterstreicht, dass noch kein feststehendes und öffentlich begründetes Prüfergebnis vorliegt. Das bleibt festzuhalten.

Um welche Regelung es geht, muss man trennen. Jedes Mitglied des Abgeordnetenhauses erhält eine gesetzliche Entschädigung. Ab dem 1. Januar 2026 beträgt sie laut Bekanntmachung der Parlamentspräsidentin monatlich 8.161 Euro. Das entspricht der von BILD genannten Grunddiät. Zusätzlich können Fraktionen aus ihren Mitteln eine Funktionszulage für den Vorsitz zahlen. Das Landesabgeordnetengesetz sieht eine höhere gesetzliche Entschädigung nur für die Präsidentin oder den Präsidenten und deren Stellvertretung vor, nicht für Fraktionsvorsitzende. BILD schreibt zutreffend, dass es für die Bezahlung der Fraktionschefs in Berlin keine starren gesetzlichen Regeln gebe. Der Kern der Prüfung ist laut dem zitierten Schreiben nicht eine geheime Sonderrente, sondern die rechtliche Form dieser Zulage, namentlich ein Arbeitsvertrag neben dem freien Mandat und damit verbundene Sozialversicherungsbeiträge.

Die gesetzliche Altersentschädigung der Abgeordneten ist etwas anderes. Nach den Paragrafen zum Anspruch auf Altersentschädigung und zur Höhe der Altersentschädigung im Landesabgeordnetengesetz entsteht nach zwanzig Mandatsjahren ein Anspruch in Höhe von 65 Prozent der Entschädigung, zahlbar nach dem Ausscheiden und mit Vollendung des 57. Lebensjahres. Bei der aktuellen Diät von 8.161 Euro sind 65 Prozent 5.304,65 Euro. BILD nennt 5.304 Euro und schreibt, Saleh habe diesen Anspruch „bereits ohne eigene Beiträge“. Das Gesetz knüpft die Altersentschädigung tatsächlich nicht an eigene Beiträge, sondern an Mandatszeit und Lebensalter. Saleh gehört dem Parlament seit 2006 an; zwanzig Jahre sind damit plausibel. Er ist aber weiterhin Abgeordneter und nach dem Jahrgang 1977 noch keine 57 Jahre alt. Die Altersentschädigung wird deshalb gegenwärtig nicht gezahlt. Sie ist eine gesetzliche Versorgung nach dem Ausscheiden, finanziert aus dem Landeshaushalt, kein Betrag, den er sich zusätzlich erschlichen hätte, und derzeit auch kein laufender Zahlbetrag an ihn.

BILD vermengt beides unter der Überschrift „Extra-Rente“. Gemeint sind offenbar Renten- und Sozialbeiträge, die aus dem Arbeitsvertrag folgen sollen, während zugleich die Abgeordnetenversorgung besteht. Ob ein solches Beschäftigungsverhältnis neben dem Mandat zulässig war, ist genau die offene Rechtsfrage. „Erschlichen“ setzt eine Täuschung voraus. Diesen Vorwurf enthält das bekannte Rechnungshof-Zitat nicht. Saleh weist ihn der Sache nach zurück: Gegenüber BILD pocht er darauf, dass alles nach Recht und Gesetz gelaufen sei. Wörtlich sagt er: „Mein Anstellungsvertrag wurde wortgleich vom Amtsvorgänger übernommen.“ Wenn das zutrifft, wäre die Vertragspraxis älter als seine Amtszeit und kein allein auf ihn zugeschnittener Trick. Bewiesen ist auch das nicht; es ist seine Darstellung, die zur Akte gehört.

Die von BILD genannten Summen sind ebenfalls nicht amtlich bestätigt. Saleh soll als Fraktionschef insgesamt höher als der Regierende Bürgermeister gelegen haben, im Jahr 2022 auf mehr als 212.000 Euro brutto. Eine Belegstelle des Rechnungshofs oder eine veröffentlichte Gehaltsliste dafür legen weder BILD noch der Rechnungshof vor. Die heutige Diät von 8.161 Euro darf man nicht einfach rückwirkend als 2022er-Wert lesen. Auch den Vergleich mit den Dienstbezügen des Regierenden Bürgermeisters führen wir nicht als feststehende Tatsache, solange die Zusammensetzung der 212.000 Euro nicht belegt ist. BILD berichtet außerdem, die neue SPD-Fraktion habe in der vergangenen Woche beschlossen, künftig keinen Arbeitsvertrag mit Rentenpunkten für den Fraktionsvorsitz mehr abzuschließen und die Entschädigung auf 75 Prozent zu begrenzen; die Doppelspitze müsse sich die Zulage teilen. Einen öffentlichen Fraktionsbeschluss dazu haben wir nicht unabhängig vorliegen; die Angabe bleibt eine Zeitungsauskunft.

Belastbar ist damit dieses: Der Rechnungshof prüft die Funktionszulage des früheren Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh und hat nach dem bei BILD zitierten Schreiben erhebliche rechtliche Zweifel. Er verlangt den Arbeitsvertrag. Ein Ergebnis liegt nicht vor. Saleh bestreitet einen Rechtsverstoß und verweist auf den Vertrag seines Vorgängers. Die gesetzliche Abgeordnetenentschädigung und die Altersentschädigung nach dem Landesabgeordnetengesetz sind öffentlich geregelt; sie sind nicht dasselbe wie die geprüfte Zulage. Nicht belegt ist, dass sich Saleh eine Extra-Rente erschlichen hat. Die Unschuldsvermutung gilt, solange die Prüfung nicht abgeschlossen und ein Rechtsverstoß nicht festgestellt ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Wort erschlichen macht aus einer offenen Rechtsprüfung schon eine Täuschung. Der Rechnungshof spricht nach dem vorliegenden Zitat von Zweifeln an der Ausgestaltung einer Zulage, nicht von einem überführten Betrug. Wer beides gleichsetzt, verurteilt in der Überschrift, obwohl die Behörde noch prüft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine gesetzliche Altersentschädigung nach langen Mandatsjahren ist nicht dieselbe Sache wie Sozialbeiträge aus einem Arbeitsvertrag. Beides darf man hart und öffentlich diskutieren, aber nicht zu einer Extra-Rente zusammenrühren. Sonst entsteht der Eindruck, schon der normale Versorgungsanspruch eines Abgeordneten sei erschlichen – und das steht so nicht in der Akte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn ein Vertrag wortgleich vom Amtsvorgänger stammt, wäre das zuerst eine Frage an die Fraktionspraxis über Jahre, nicht allein an einen Namen. Das entlastet niemanden automatisch. Es verbietet aber die bequeme Geschichte vom einzelnen Strippenzieher, der sich heimlich etwas unter den Nagel gerissen hat, bevor die Prüfung zu Ende ist.

Der Rechnungshof sollte das Ergebnis der Fraktionsprüfung öffentlich und nachvollziehbar vorlegen, die SPD-Fraktion den rechtlichen Kern des Vertrags offenlegen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung: Zweifel an einer Zulage sind kein nachgewiesenes Erschleichen einer Rente.

Quellen:

Abgeordnetenhaus von Berlin, Landesabgeordnetengesetz (LAbgG), konsolidierte Fassung mit Bekanntmachung der Entschädigung ab 1.1.2026 von 8.161 Euro (GVBl. 2025 S. 587): https://www.parlament-berlin.de/media/download/5551

Abgeordnetenhaus von Berlin, Abgeordnetenprofil Raed Saleh (SPD), Mitglied seit 2006, Fraktionsvorsitz 2011 bis 2026, Landesvorsitz 2020 bis 2024: https://www.parlament-berlin.de/Abgeordnete/raed-saleh

BILD, Rechnungshof prüft: Berliner SPD-Größe soll sich Extra-Rente erschlichen haben, 23.11.2026, 17.58 Uhr MEZ, Hildburg Bruns: https://www.bild.de/politik/inland/rechnungshof-prueft-berliner-spd-chef-soll-sich-extra-rente-erschlichen-haben-6affe0115842ff528b9e0f97

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24